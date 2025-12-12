Η ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων σε κρίσιμη καμπή

Σημαντική αύξηση της ψυχοπαθολογίας και μεγάλα κενά στις υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, η ΠΕΕ-ΕΝΩΨΥΠΕ πραγματοποίησε σήμερα συνέντευξη Τύπου, παρουσιάζοντας στοιχεία από διεθνείς και εθνικές πηγές (ΠΟΥ, ΙΣΝ, ΕΠΙΨΥ), τα οποία αναδεικνύουν τη σημαντική και σε αρκετές περιπτώσεις ανησυχητική αύξηση της ψυχοπαθολογίας σε παιδιά και εφήβους στη χώρα μας.

Τα νέα δεδομένα, σε συνδυασμό με την αδυναμία του Συστήματος Υγείας να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις, διευρύνουν το χάσμα ανάμεσα στις πραγματικές ανάγκες των παιδιών/εφήβων και στην αποσπασματική και ανεπαρκή αντιμετώπισή τους.

Όπως αναφέρεται και στην έκθεση του Συνηγόρου του Παιδιού, τα δικαιώματα των ανηλίκων στην ψυχική υγεία και ευημερία βρίσκονται πλέον σε ουσιαστική απειλή.

Παρά την αύξηση των διαθέσιμων υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων σε σύγκριση με προηγούμενες δεκαετίες, το υφιστάμενο δίκτυο απέχει σημαντικά από το να είναι λειτουργικό, επαρκές και καλά οργανωμένο.

Τα κενά καταγράφονται τόσο σε γεωγραφικό επίπεδο όσο και ως προς κρίσιμες δομές, όπως Κέντρα Ημέρας, Ξενώνες και άλλες κοινοτικές υπηρεσίες. Επιπλέον, σοβαρά προβλήματα εξακολουθούν να παρατηρούνται στη νοσηλεία παιδιών και εφήβων, όπου οι σημερινές ανάγκες δεν καλύπτονται.

Στη συνέντευξη Τύπου, η ΠΕΕ-ΕΝΩΨΥΠΕ εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για την πορεία της Ψυχικής υγείας των παιδιών & των εφήβων και υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης των υπηρεσιών σε θεσμικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

Δήλωση ΠΕΕ-ΕΝΩΨΥΠΕ

«Η ΠΕΕ-ΕΝΩΨΥΠΕ δηλώνει παρούσα στην αγωνία της κοινωνίας για την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων και θέτει τις γνώσεις και την εμπειρία της στη διάθεση κάθε θεσμικού και κοινωνικού φορέα. Μόνο μέσα από συνεργασία και συντονισμένες δράσεις μπορούμε να ανταποκριθούμε στα πολυεπίπεδα προβλήματα της Ψυχικής Υγείας των παιδιών και των εφήβων και να διαμορφώσουμε ένα ολοκληρωμένο, ποιοτικό και αποτελεσματικό δίκτυο υπηρεσιών.»

Σχετικά με την ΠΕΕ-ΕΝΩΨΥΠΕ

Η Πανελλήνια Εταιρεία Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (ΠΕΕ-ΕΝΩΨΥΠΕ) είναι επιστημονικός και επαγγελματικός φορέας που εκπροσωπεί τους ειδικούς της παιδοψυχικής υγείας στην Ελλάδα. Σκοπός της είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, η υποστήριξη των επαγγελματιών του κλάδου και η συμβολή στη διαμόρφωση oλοκληρωμένων πολιτικών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας.