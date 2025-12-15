SUPERNORMAL by GABBA: Το νέο ανδρικό denim που θα θες να του χαρίσεις

Japandi αισθητική, σύγχρονη κομψότητα και μια συλλογή που αναβαθμίζει το στυλ του — με την υπογραφή της GABBA.

Υπάρχουν δώρα που είναι απλώς πρακτικά και υπάρχουν δώρα που του αλλάζουν ολόκληρο το στυλ. Η νέα ανδρική συλλογή SUPERNORMAL της GABBA ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία: είναι το κομμάτι εκείνο που κάθε γυναίκα θα ήθελε να δει πάνω στον άντρα της. Είτε επειδή του αξίζει ένα upgrade, είτε επειδή, ας μη γελιόμαστε, θέλουμε κι εμείς να τον βλέπουμε πιο στιλάτο.

Η GABBA, πιστή στη σύγχρονη αισθητική της, παρουσιάζει μια συλλογή denim για το φθινόπωρο–χειμώνα 2025 που κάνει κάτι πολύ ενδιαφέρον: Παντρεύει την ιαπωνική δημιουργικότητα με τη δανέζικη μινιμαλιστική καθαρότητα.

Το αποτέλεσμα; Η φιλοσοφία Japandi, αλλά σε αντρικό denim, ακριβώς όπως την ονειρεύεσαι: αυθεντική, ήρεμη, λειτουργική και απόλυτα μοντέρνα.

🇯🇵 × 🇩🇰 Japandi vibes για τον πιο σύγχρονο άνδρα

Η SUPERNORMAL συλλογή δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με φλυαρία, εντυπωσιάζει με λεπτομέρεια. Χαλαρές γραμμές που δεν δείχνουν απεριποίητες, αλλά effortless, δομημένα πουκάμισα που δίνουν αυτό το “σε βλέπω, προσέχεις τον εαυτό σου” vibe και updated fits που ξεπερνούν το συνηθισμένο, χωρίς να χάνουν τον ανδρικό τους χαρακτήρα. Με άλλα λόγια, είναι το denim που θα ήθελες να του φτιάξεις τη ντουλάπα από την αρχή.

Η καλλιτεχνική πινελιά που κάνει τη διαφορά

Σημαντικό highlight; H συνεργασία της GABBA με τον καλλιτέχνη Kay Van Bellen.

Οι δυναμικές του γραμμές, οι εικονογραφήσεις και τα συλλεκτικά prints εμφανίζονται σε tees, σε μικρά αλλά signature στοιχεία όπως hangtags, και δίνουν στη συλλογή μια καλλιτεχνική υπόγραφή που την κάνει αμέσως πιο ενδιαφέρουσα. Είναι αυτό το μικρό twist που τον κάνει να ξεχωρίζει — και να δείχνει λίγο πιο… curated.

Γιατί είναι το τέλειο δώρο

Αν θέλεις μια πρόταση δώρου που δεν είναι τυπική, που δεν είναι “ασφαλής”, αλλά που δείχνει ότι έχεις γούστο και ότι ξέρεις ακριβώς τι του ταιριάζει, η SUPERNORMAL συλλογή είναι ό,τι πρέπει. Είναι δώρο-επένδυση, δώρο statement, δώρο που θα φοράει ξανά και ξανά — και θα θυμάται ότι του το έκανες εσύ.





Ανακάλυψε το νέο πρόσωπο του ανδρικού denim. Ανακάλυψε το SUPERNORMAL.

Τα ρούχα GABBA είναι διαθέσιμα στα καταστήματα Attica City Link και Attica Golden Hall και σε επιλεγμένα σημεία σε όλη την Ελλάδα.

Κεντρική διάθεση Studio Seven Showroom, Αγγέλου Μεταξά 46Α Γλυφάδα