Sponge Collection A makeup sponge for every need!

Για αψεγάδιαστο, φυσικό αποτέλεσμα χωρίς γραμμές.

Η Mon Rêve παρουσιάζει τη νέα συλλογή από σφουγγαράκια μακιγιάζ και περιποίησης, ειδικά μελετημένα για νακαλύψουν κάθε ανάγκη σου από την αρχή έως το τέλος της ρουτίνας ομορφιάς σου!

7 σφουγγαράκια μακιγιάζ με εξαιρετικά απαλή και ελαστική υφή, και 1 skincare σφουγγαράκι για τον καθαρισμό του προσώπου, πριν και μετά το μακιγιάζ.

8 επαναχρησιμοποιούμενα latex-free sponges που θα μεταμορφώσουν την καθημερινότητά σου και θα απογειώσουν κάθε σου look!

Makeup Sponges

Θες αψεγάδιαστο, φυσικό αποτέλεσμα χωρίς γραμμές; Τα νέα σφουγγαράκια της Mon Rêve με μικροπόρους απορροφούν ελάχιστο προϊόν, προσφέρουν ομοιόμορφη κάλυψη και flawless φινίρισμα είτε το προϊόν σου είναι υγρό ή κρεμώδες είτε σε μορφή πούδρας.

Προτιμάς να χρησιμοποιείς το sponge σου και βρεγμένο για πιο φυσικό, ομοιόμορφο αποτέλεσμα; Αυτά τα σφουγγαράκια διογκώνονται έως και 30%, προσφέροντας εύκολη εφαρμογή και άψογο blending:

01 Ultra Soft Makeup Sponge: Απίστευτα απαλό σφουγγαράκι μακιγιάζ με ωοειδές σχήμα για να φτάνει εύκολα ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία, ιδανικό για foundation, concealer, πούδρα και κρεμώδη προϊόντα.

02 Medium-Hard Makeup Sponge: Μέτριο προς σκληρό σφουγγαράκι μακιγιάζ με ωοειδές σχήμα, ιδανικό για να χτίσεις την ιδανική κάλυψη, σύμφωνα με το look που επιθυμείς.

03 Slanted Pebble Makeup Sponge: Εργονομικό πολυγωνικό σφουγγαράκι μακιγιάζ για όλα τα προϊόντα βάσης που συνδυάζει καμπυλωτές και επίπεδες πλευρές για απόλυτη ευελιξία στις μεγάλες και μικρές ζώνες το προσώπου.

09 Mini Eggs Sponges: Σετ με 4 μέτρια προς μαλακά σφουγγαράκια μακιγιάζ με μικρό και ωοειδές σχήμα για στοχευμένη εφαρμογή και blending στα πιο tricky σημεία.

Σου αρέσει να εφαρμόζεις το μακιγιάζ σου χωρίς να βρέχεις το sponge σου για μέγιστη κάλυψη; Δοκίμασε τα:

04 Cushion Sponge: Διπλής όψης εξαιρετικά μαλακό σφουγγαράκι μακιγιάζ με εύκαμπτο στρογγυλεμένο σχήμα, κατάλληλο για όλα τα προϊόντα βάσης.

05 Triangle Cushion Sponge: Εξαιρετικά μαλακό τριγωνικό σφουγγαράκι μακιγιάζ προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε σημείο του προσώπου για εφαρμογή ακριβείας κάθε προϊόντος βάσης. Τέλειο για γρήγορα φρεσκαρίσματα μέσα στη μέρα.

07 Mini Flat Sponges: Σετ με 4 εξαιρετικά μαλακά μικρά επίπεδα σφουγγαράκια μακιγιάζ, ιδανικά για διορθώσεις και fine blending στα πιο δύσκολα σημεία του προσώπου.

Skincare Sponge

Και εννοείται πως δεν θα μπορούσε να λείπει από τη νέα συλλογή της Mon Rêve και το νέο skincare σφουγγαράκι 10 Facial Cleansing Glove Sponge, ιδανικό για τον καθαρισμό του προσώπου πριν και μετά το μακιγιάζ. Γιατί όλες γνωρίζουμε, πως μια περιποιημένη και καθαρή επιδερμίδα αναδεικνύει ακόμα καλύτερα το μακιγιάζ μας!

Το 10 Facial Cleansing Glove Sponge σε σχήμα γαντιού, έχει 2 πλευρές, μία για ήπια απολέπιση και βαθύ καθαρισμό και μία πιο απαλή για τις πιο ευαίσθητες περιοχές του προσώπου. Χρησιμοποίησέ το είτε μόνο με νερό είτε με το αγαπημένο σου προϊόν καθαρισμού.

Ένα σφουγγαράκι για κάθε ανάγκη!

Διάλεξε το δικό σου αγαπημένο και κάνε κάθε look σου flawless!