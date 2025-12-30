P&G και Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Μια χριστουγεννιάτικη «αγκαλιά» για τα παιδιά ευάλωτων οικογενειών

Μια δράση που υλοποιείται αδιάλειπτα από το 2020, έχοντας προσφέρει λίγες στιγμές χαράς και γιορτινού κλίματος.

Για έκτη συνεχόμενη φορά, η P&G και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) επιβεβαιώνουν τη σταθερή συνεργασία τους, μεταφέροντας το πνεύμα των Χριστουγέννων σε παιδιά ευάλωτων οικογενειών. Η πρωτοβουλία, που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός αγάπης, έφερε και φέτος στιγμές χαράς σε δεκάδες παιδιά που υποστηρίζονται από τις κοινωνικές δομές του ΕΕΣ.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε από τον ΕΕΣ στο Goethe-Institut Athen, οι άνθρωποι της P&G έγιναν για λίγο οι «βοηθοί του Άγιου Βασίλη», μοιράζοντας δώρα που οι ίδιοι επέλεξαν προσωπικά για τα παιδιά των οικογενειών που ωφελούνται από το «Κοινωνικό Φροντιστήριο» και άλλες δράσεις της Υπηρεσίας Ψυχοκοινωνικής Στήριξης του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας.

Από το 2020 μέχρι σήμερα, η συνεργασία P&G και ΕΕΣ έχει προσφέρει πάνω από 500 δώρα, χαρίζοντας στιγμές γιορτινής θαλπωρής σε μια περίοδο που τη χρειάζονται περισσότερο από ποτέ.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της διαχρονικής δέσμευσης της P&G να βρίσκεται κοντά στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, στηρίζοντας εμπράκτως ευάλωτες ομάδες και κοινωνικούς οργανισμούς. Με παρουσία πάνω από 65 χρόνια στην Ελλάδα, η εταιρεία στηρίζει έμπρακτα περισσότερους από 20 κοινωνικούς οργανισμούς ετησίως, προσφέροντας προϊόντα καθημερινής φροντίδας (Pampers, Ariel, Always, Oral-B κ.ά.) για την κάλυψη βασικών αναγκών, με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό να αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς και πολύτιμους συνεργάτες της.

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr Αντώνιος Αυγερινός, δήλωσε σχετικά: «Η συνεργασία μας με την P&G αποτελεί εδώ και χρόνια ένα σταθερό παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς που αγγίζει τον πυρήνα του ανθρωπιστικού μας έργου, τόσο με προσφορά καθημερινών προϊόντων καθώς και με τη στήριξη διαφορετικών προγραμμάτων μας. Σήμερα, ημέρα γιορτής, κάθε δώρο που επιλέχθηκε προσωπικά από τους ίδιους τους εργαζόμενους της εταιρείας και προσφέρεται στα παιδιά δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο, αλλά ένα μήνυμα ελπίδας, στήριξης και αγάπης. Ευχαριστούμε θερμά την P&G για τη σταθερή της στήριξη»

H κα. Κορίνα Λάζαρη, Υπεύθυνη P&G για την Ελλάδα, πρόσθεσε: «Η χαρά στα πρόσωπα αυτών των παιδιών είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για όλους μας. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τους ανθρώπους μας, που κάθε χρόνο αγκαλιάζουν αυτή την πρωτοβουλία με ενθουσιασμό, και ευχαριστούμε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, που μας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε τέτοιες δράσεις».

