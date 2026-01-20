Η VICHY LABORATOIRES ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΕΘΝΗ BRAND AMBASSADOR ΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣ, EMILY DIDONATO

Η Vichy Laboratoires, ηγετική μάρκα στον τομέα των δερμοκαλλυντικών, που συνιστάται από περισσότερους από 80.000 δερματολόγους σε όλον τον κόσμο, ανακοινώνει τη σύμπραξή της με την Emily DiDonato, μοντέλο και υπέρμαχο ευεξίας, ως το νέο πρόσωπο της μάρκας.



Η Emily DiDonato θα πρωταγωνιστήσει στις νέες καμπάνιες επικοινωνίας της μάρκας για την περιποίηση της επιδερμίδας & των μαλλιών, ενώ θα γίνει επίσης η φωνή της στα social media ενσαρκώνοντας την ολοκληρωμένη προσέγγιση της Vichy για την υγεία και την ομορφιά.



Αυτή η συνεργασία έρχεται σε μια σημαντική στιγμή για τη Vichy, που εδώ και 1 χρόνο έχει εδραιώσει την προσέγγιση για την ολιστική ιατρική φροντίδα. Έχοντας υιοθετήσει τη φιλοσοφία ότι η αληθινή ομορφιά ξεκινά από ένα συνδυασμό πραγμάτων που επηρεάζουν την υγεία και την ομορφιά, όπως ο τρόπος ζωής, η ψυχολογική υγεία, η καλή διατροφή και άσκηση, ενώ συμβάλλουν ταυτόχρονα στο ταξίδι προς τη μακροζωία. Κατανοώντας τα οφέλη για την υγεία που απορρέουν από τον συνδυασμό των αποτελεσματικών δερματολογικών προϊόντων, που είναι κλινικά αποδεδειγμένα, με τις συνολικές πρακτικές ενός πιο υγιούς τρόπου ζώης η συνεργασία με την Emily DiDonato αποτελεί εφαλτήριο για την εφαρμογή μιας ολιστικής προσέγγισης.

Η Emily DiDonato ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο στα 17, καταξιώθηκε γρήγορα στον χώρο, και πρωταγωνίστησε σε πολλές καμπάνιες που προβλήθηκαν και έγιναν γνωστές σε όλον τον κόσμο. Έχοντας περπατήσει σε πασαρέλες θρυλικών οίκων υψηλής ραπτικής και κοσμήσει τις σελίδες εμβληματικών περιοδικών μόδας και ομορφιάς όπως τα Vogue, ELLE και Harper's Bazaar, η καριέρα της στο μόντελινγκ αποτέλεσε προάγγελο της φιλοσοφίας που έμελλε να υιοθετήσει σχετικά με την ευεξία. Με τις επιτυχίες να διαδέχονται η μια την άλλη, το πάθος της για την ευεξία την ώθησε να λάβει πιστοποιήσεις ως σύμβουλος διατροφής και δασκάλας γιόγκα, κάτι που αποτυπώνει την ολιστική προσέγγισή της στην υγεία και την ομορφιά. Αναζητώντας διαρκώς τρόπους να εκφράσει τη δημιουργικότητά της, η Emily DiDonato αποφάσισε να καταπιαστεί με τη δημιουργία περιεχομένου. Επιδιώκοντας διαρκώς την έκφραση της δημιουργικότητάς της, ασχολήθηκε με τη δημιουργία περιεχομένου, αξιοποιώντας την τεράστια εμπειρία της στη μόδα και την ομορφιά για να αναπτύξει ένα αφοσιωμένο κοινό άνω των 4,6 εκατομμυρίων ακολούθων σε όλες τις πλατφόρμες, εδραιώνοντας έτσι τελικά τη μετάβασή της από σούπερ μόντελ σε προσωπικότητα ευρέως αναγνωρίσιμη σε κάθε σπίτι.

Ανακάλυψε για πρώτη φορά τη Vichy στα γαλλικά φαρμακεία που επισκεπτόταν κατά τα πρώτα της χρόνια στο μόντελινγκ Η Emily DiDonato παρακινήθηκε να εντάξει τη σειρά προϊόντων στην καθημερινή της ρουτίνα λόγω της εξειδίκευσης της μάρκας στον χώρο της δερματολογίας. Από τη σειρά Liftactiv Collagen Specialist 16 για την περιποίηση του προσώπου μέχρι το σαμπουάν Dercos Anti-Dandruff για την ανακούφιση του τριχωτού, η Emily αγαπά και εμπιστεύεται τη Vichy, για τις επιστημονικά τεκμηριωμένες συνθέσεις της που αναπτύσσει πάντα σε συνεργασία με Δερματολόγους καθώς και για τα ορατά αποτελέσματα που εγγυάται.

Έχοντας αγαπήσει τη μάρκα όλα αυτά τα χρόνια, και πλέον μέσα από τον ρόλο της ως Διεθνούς Brand Ambassador, η Emily θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα κανάλια της για να εκπαιδεύει και να ενδυναμώνει το κοινό της πάνω στην αναγεννητική δύναμη της Ολιστικής Υγείας. Όπως δήλωσε για αυτή τη συνεργασία, «Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι σήμερα γίνομαι κι εγώ μέλος της οικογένειας της Vichy ως Διεθνής Brand Ambassador. Πιστεύω ότι οι καινοτομίες και οι πρωτοβουλίες επικοινωνίας της Vichy αποτυπώνουν πάντα αυτή τη σύνδεση μεταξύ Yγείας και Oμορφιάς, την οποία υποστηρίζω κι εγώ πλήρως. Η Vichy είναι μια εμβληματική γαλλική μάρκα δερμοκαλλυντικών που δίνει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να ενισχύσουν και να βελτιστοποιήσουν την υγεία τους. Eίμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα σας παρουσιάσω όλα αυτά που σχεδιάσαμε μαζί!».

Από την πλευρά της μάρκας, ο Vincent Chauvière, Πρόεδρος της Vichy , σχολίασε: «Με κέρδισε πραγματικά το πόσο ενσαρκώνει η Emily τις αξίες της μάρκας μας, και χαίρομαι ιδιαιτέρως που την καλωσορίζω στην οικογένεια της Vichy. Εκτός από ταλαντούχο μοντέλο και πολύ αγαπητό πρόσωπο, η Emily είναι επίσης μια επιδραστική φωνή στη συζήτηση για την ομορφιά και την ευεξία. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα βοηθήσει τους ανθρώπους να μεγιστοποιήσουν την υγεία της επιδερμίδας & των μαλλιών τους.».

Με αυτή την πολύτιμη συνέργεια να βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της, η Vichy επιβεβαιώνει υπερήφανα την ολιστική προσέγγισή της στην ομορφιά, με την ανακοίνωση της Emily DiDonato ως Διεθνούς Brand Ambassador.