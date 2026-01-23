ΤΟ SUPERNATURAL COLOR ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ WELLA ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΕΛΑΤΙΣΣΑ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ

Βασιζόμενη σε έρευνες & καινοτομία και εστιάζοντας στη νέα γενιά πελατισσών στο χρώμα, η Wella Professionals, το Νο1 Salon Color Brand in the World1, αποκαλύπτει το Supernatural Color, ένα επαναστατικό επαγγελματικό σύστημα χρώματος σχεδιασμένο να ικανοποιεί τις σύγχρονες προσδοκίες με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Έρευνες δείχνουν ότι οι καταναλωτές παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον για τα συστατικά των προϊόντων ομορφιάς, με βασικά κίνητρα τη διαφάνεια και την ασφάλεια. Παράλληλα, δεν αναζητούν πλέον μόνο μια υπηρεσία, αλλά μια αξέχαστη εμπειρία, δίνοντας μεγαλύτερη αξία στα συναισθήματα που αυτή δημιουργεί, παρά στην απλή λειτουργικότητα.

Συνδυάζοντας αυτά τα δύο πρωτοποριακά insights, η Wella Professionals δημιούργησε το Supernatural Color, ένα επαγγελματικό χρώμα μαλλιών που ενδυναμώνει* και αναδομεί τα μαλλιά με τη δύναμη των τανινών. Οι τανίνες είναι φυσικά οξέα που περιέχονται σε φυτικές ουσίες. Τα φυτά παράγουν τανίνες ως φυσική άμυνα, ούτως ώστε να διατηρούν τη δύναμη και την υγεία τους.

Το Supernatural Color περιέχει φυτικές ουσίες πλούσιες σε τανίνες, οι οποίες έχουν συμπυκνωθεί σε ισχυρούς κόκκους χρώματος. Οι τελευταίοι όταν διαλυθούν σε ζεστό νερό 70°C, απελευθερώνουν τανίνες οι οποίες είναι έτοιμες να διεισδύσουν στο εσωτερικό της τρίχας και να προσδεθούν στις ίνες κερατίνης, βελτιώνοντας τη δομή της τρίχας.

Η εφαρμογή του χρώματος εξασφαλίζει επίσης ένα πιο αξιομνημόνευτο αποτέλεσμα σε σύγκριση με τις συμβατικές υπηρεσίες χρώματος. Το Supernatural Color προσφέρει μία ζεστή και καταπραϋντική εμπειρία που δημιουργεί μία αίσθηση ευεξίας.

ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΜΙΑ ΣΥΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Το Supernatural Color περιέχει 91%-100%** συστατικά φυσικής προέλευσης και όχι περισσότερα από 12 απαραίτητα συστατικά στη σύνθεσή του, όπως:

– Φυτικά συστατικά πλούσια σε τανίνες: αποξηραμένα και αλεσμένα φύλλα από φυτά cassia, henna και indigo.

– Vegan ενισχυτές χρώματος, που εξασφαλίζουν αξιόπιστα αποτελέσματα και ένα ευρύ φάσμα αποχρώσεων, συμπεριλαμβανομένων ψυχρών και ματ τόνων.

– Συστατικά που βελτιώνουν την υφή φυσικής προέλευσης, όπως σάκχαρο από καλαμπόκι για τη δημιουργία της πατενταρισμένης φόρμουλας σε μορφή κόκκων ζάχαρης. Αποξηραμένα και αλεσμένα φασόλια guar, ένα φυτικής προέλευσης συστατικό, που προσφέρει κρεμώδη υφή όταν αναμειγνύεται με ζεστό νερό

Το Supernatural Color διατίθεται σε 16 αποχρώσεις που μπορούν να αναμειχθούν μεταξύ τους, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα χρωματικών δυνατοτήτων και απαντώντας στις ανησυχίες γύρω από τη συνήθως περιορισμένη χρωματική παλέτα των φυσικών βαφών μαλλιών.

Επιπλέον, το προϊόν ξεχωρίζει από τις παραδοσιακές βαφές, χάρη στην εκλεπτυσμένη συσκευασία του με εντυπωσιακές εικόνες όπως κολιέ με πέρλες, μπλούζες κασμίρ, φρέσκα λουλούδια και θηλυκά αξεσουάρ.

Το Supernatural Color έχει αρχίσει να έχει απήχηση ανάμεσα στους κορυφαίους διεθνείς colorists, όπως οι Reza Hair, Christophe Nicolas Biot και Marco Firriolo. Έχοντας ήδη λάβει επαίνους για τη διευρυμένη γκάμα αποχρώσεων και την εύκολη ανάμειξη και εφαρμογή του χάρη στην κρεμώδη του υφή, το προϊόν ήδη έχει αρχίσει να λατρεύεται από ηγέτες της βιομηχανίας.

ΤΟ SUPERNATURAL COLOR ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΥΕΞΙΑΣ

Οι καταναλωτές σήμερα αναζητούν εμπειρίες και όχι απλώς υπηρεσίες. Η πραγματική αξία βρίσκεται στα συναισθήματα που δημιουργεί μια υπηρεσία και διαρκούν στον χρόνο, πέρα από την απλή κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

ΤΟ SUPERNATURAL COLOR ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΟΦΕΛΗ:

– Αποκλειστική υπηρεσία: Χρώμα, ενδυνάμωση* και αναδόμηση

– Gray blending: Συμπεριλαμβάνει ένα βήμα προ-σταρώματος για έως και 100% ενοποίηση των γκρίζων

– Blonde toning: Συμβατό για χρήση μετά από ντεκαπάζ ή ανταύγειες για προσθήκη τόνου και ενδυνάμωση σε ένα βήμα

ΤΟ SUPERNATURAL COLOR ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΙΑ ΑΞΙΟΜΝΗΜΟΝΕΥΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ:

– Μυρίστε το: Το χρώμα αναμειγνύεται με ζεστό νερό στους 70°C μπροστά στην πελάτισσα, δημιουργώντας ένα ευχάριστο φυσικό άρωμα

– Αισθανθείτε το: Η εφαρμογή δημιουργεί μία εμπειρία ευεξίας χαρίζοντας μία καταπραϋντική, ζεστή αίσθηση σ το τριχωτό

– Δείτε το: Βαμμένα, ενδυναμωμένα* και αναδομημένα μαλλια

ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΔΟΚΙΜΑΣΕΙ ΞΑΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΧΡΩΜΑ.

WELLA PROFESSIONALS SUPERNATURAL COLOR.