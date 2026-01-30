Ερεθισμένο δέρμα: 2 βήματα που θα σε ανακουφίσουν άμεσα

Δύο προϊόντα της Frezyderm βάζουν άμεσα στοπ στον ερεθισμό.

Ένα δέρμα που αντιδρά με το παραμικρό και έχει την προδιάθεση να κοκκινίζει εύκολα, βρίσκεται συνεχώς σε κατάσταση «red alert» με συμπτώματα που μαρτυρούν τη δυσφορία του στην όψη, την υφή και τη θερμοκρασία του. Τα ειδικά μελετημένα υποαλλεργικά προϊόντα SENSITIVE RED SKIN της FREZYDERM προσφέρουν καθημερινά καταπραϋντική φροντίδα, χαρίζοντας στο ευαίσθητο, κόκκινο δέρμα περισσότερες μέρες ηρεμίας, άνεσης και βελτιωμένης εικόνας.

FREZYDERM SENSITIVE RED SKIN FACIAL CREAM

Καθημερινή calming skin κρέμα

Πώς ηρεμεί το δέρμα σε red alert;

Με ειδικό πεπτίδιο που μειώνει το αίσθημα καύσου προσφέροντας 78% μείωση επιδερμικής θερμοκρασίας*

Με ποιον τρόπο του χαρίζει άνεση;

Προσφέρει ισχυρή ενυδάτωση που ενισχύει τον διαταραγμένο δερματικό φραγμό και χαρίζει ματ όψη.

Πώς βελτιώνει την εικόνα του;

Ενισχύει τη δερματική ακεραιότητα και προάγει τη βελτίωση των ευρυαγγειών που συχνά είναι ορατές στον συγκεκριμένο τύπο δέρματος.

Προσφέρει μόνο ανακούφιση;

Όχι μόνο! Έχει επιπλέον αντιρυτιδική και αντιοξειδωτική δράση

ΧΩΡΙΣ ΑΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ

FREZYDERM SENSITIVE RED SKIN TINTED SPF 30 CREAM

CC cream για κάλυψη ερυθρότητας, ηλιοπροστασία και καταπράυνση

Πώς καλύπτει τα σημάδια ερυθρότητας;

Με φυσικό χρώμα και αποτέλεσμα ομοιόμορφης χροιάς στην επιδερμίδα

74% βελτίωση ερυθρότητας*

Είναι και αντηλιακή;

Με δείκτη SPF 30, παρέχει υψηλή UVA–UVB προστασία μόνο με φυσικά φίλτρα.

Λειτουργεί και ανακουφιστικά;

Ναι! Ηρεμεί το δέρμα μειώνοντας την αντιδραστικότητά του και προλαμβάνει την έξαρση των συμπτωμάτων.

ΧΩΡΙΣ ΑΡΩΜΑ

