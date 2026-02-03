Η GSΚ εγκαινιάζει τη νέα εκστρατεία ενημέρωσης για την πρόληψη έναντι του Έρπητα Ζωστήρα

Η GSK Ελλάδος, στο πλαίσιο της συνεχούς δέσμευσης για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των ασθενών στη χώρα μας σχετικά με τη νόσο του έρπητα ζωστήρα , θέτει σε τροχιά υλοποίησης τη νέα εκστρατεία της, με τίτλο «Ο έρπης ζωστήρας σε αφορά. Μην τον υποτιμάς».

Η πρωτοβουλία αυτή εστιάζει στην ενημέρωση γύρω από τη νόσο και τους τρόπους πρόληψής της, στην προώθηση της ενημέρωσης σχετικά με τον εμβολιασμό, καθώς και στην ενθάρρυνση του κοινού να απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας για την πρόληψη της νόσου.

Η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της GSK Ελλάδος για τον έρπητα ζωστήρα απευθύνεται στο σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα στα άτομα άνω των 60 ετών και σε ανοσοκατεσταλμένους άνω των 18 ετών, σε όλη την Ελλάδα, μέσω μιας σειράς στοχευμένων ενεργειών. Το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας προβάλλεται μέσα από ένα τηλεοπτικό σποτ, το οποίο αναδεικνύει τα συμπτώματα της νόσου και μεταφέρει την προσωπική εμπειρία ατόμων που έχουν νοσήσει, μέσα από σχετικές μαρτυρίες και αναφορές.

Με στόχο την περαιτέρω διάδοση του μηνύματος «Ο έρπης ζωστήρας σε αφορά. Μην τον υποτιμάς», η εκστρατεία εκτείνεται σε διάφορα μέσα προβολής όπως έντυπα, ραδιοφωνικό σποτ, μέσα μαζικής μεταφοράς κ.α.

Ο έρπης ζωστήρας είναι μια ιογενής λοίμωξη που εμφανίζεται λόγω επανενεργοποίησης του ιού της ανεμευλογιάς-ζωστήρα, δηλαδή του ίδιου ιού που προκαλεί την ανεμευλογιά και εκτιμάται ότι 1 στα 3 άτομα που έχουν περάσει ανεμευλογιά θα εκδηλώσουν έρπητα ζωστήρα κάποια στιγμή στη ζωή τους . Τα άτομα που προσβάλλονται από έρπητα ζωστήρα συχνά περιγράφουν τον πόνο ως καυστικό και διαπεραστικό, επηρεάζοντας σημαντικά τις καθημερινές τους δραστηριότητες . Στην Ελλάδα, αν και μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι καλά ενημερωμένο για την ασθένεια, εντούτοις θεωρεί πως δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο.

Η κ. Ειρήνη Μιτσίκη, Country Medical Director της GSK Ελλάδος, ανέφερε σχετικά: «Στη GSK Ελλάδος αναγνωρίζουμε τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού στην επίπτωση και επίδραση λοιμωδών νοσημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να αυξήσουμε την ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης έρπητα ζωστήρα σε ενήλικες άνω των 50 ετών. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που συμβάλλουμε, ως GSK Ελλάδος, στην διεθνή προσπάθεια για την περαιτέρω ενίσχυση του ήδη βαρυσήμαντου ρόλου των ιατρών και των επαγγελματιών υγείας στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και υποστήριξη του ενήλικου πληθυσμού στο να κατανοήσει τους κινδύνους και τις επιπλοκές που σχετίζονται με την λοίμωξη από έρπητα ζωστήρα».

Ο Εμπορικός Διευθυντής του τμήματος Εμβολίων Ενηλίκων της GSK Ελλάδος, κ. Βλάσης Κριτσιώνης, δήλωσε σχετικά: «Στη GSK πιστεύουμε πως η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αποτελούν τα θεμέλια για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της εκστρατείας μας, προχωράμε στη δεύτερη φάση με στόχο τη διεύρυνση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του ενήλικου πληθυσμού σχετικά με τη νόσο του έρπητα ζωστήρα. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκουμε να ενθαρρύνουμε τους πολίτες να συμβουλεύονται τους επαγγελματίες υγείας, ώστε να λάβουν πλήρη και αξιόπιστη καθοδήγηση για τη νόσο και τις επιλογές πρόληψης. Οι δράσεις αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας για την ενίσχυση της προστασίας της υγείας των ενηλίκων και συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Έρπητα Ζωστήρα, μπορείτε να επισκεφθείτε το ειδικά σχεδιασμένο microsite της GSK στο www.erpitaszostiras.gr

