Ένα συναρπαστικό ταξίδι γνώσης και φαντασίας στον θαυμαστό κόσμο των οικοσυστημάτων για μικρούς εξερευνητές (2-6 ετών).

Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης και φαντασίας έχει ξεκινήσει στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, μέσα από το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης «Ο γύρος του κόσμου… σε 10 Κυριακές», που υλοποιείται με τη στήριξη του Ομίλου Sani/Ikos.

Με έμπνευση από τη νέα έκθεση «Βιοποικιλότητα: Όλα συνδέονται», το πρόγραμμα προσκαλεί παιδιά ηλικίας 2 έως 6 ετών να ανακαλύψουν τον θαυμαστό κόσμο των οικοσυστημάτων μέσα από έναν κύκλο 20 βιωματικών εργαστηρίων που θα πραγματοποιηθούν σε 10 Κυριακές, από τον Φεβρουάριο έως και τον Οκτώβριο του 2026.

Σαβάνες, ζούγκλες, ελληνικά δάση, ωκεανοί και υπόγεια λαγούμια γίνονται οι σταθμοί ενός φανταστικού ταξιδιού που καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και την περιβαλλοντική συνείδηση από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής. Και το ταξίδι δεν σταματά εκεί· τα παιδιά θα επιστρέψουν πίσω στον χρόνο, στην εποχή των δεινοσαύρων, ανακαλύπτοντας πώς η ζωή στον πλανήτη εξελίχθηκε και πώς όλα στη φύση συνδέονται.

Μέσα από θεατρικό παιχνίδι, αφήγηση, καταιγισμό ιδεών και δημιουργικές κατασκευές, τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, κατανοώντας με τρόπο βιωματικό πως κάθε οργανισμός, κάθε οικοσύστημα και κάθε περιβάλλον αποτελούν κρίκους της ίδιας αλυσίδας. Στόχος του προγράμματος είναι να αναδείξει τη σημασία της ισορροπίας στη φύση και της προστασίας της πολύτιμης βιοποικιλότητας, ενισχύοντας παράλληλα τη φαντασία, τη συνεργασία και την κριτική σκέψη.

Το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ως ο πρώτος φορέας που εισήγαγε και θεσμοθέτησε την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην Ελλάδα, συνεχίζει να επενδύει στη διαμόρφωση ενεργών και ευαισθητοποιημένων πολιτών του αύριο. Μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένες δράσεις και σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, συμβάλλει ουσιαστικά στην κατανόηση της αξίας της βιοποικιλότητας και της προστασίας των οικοσυστημάτων.

Η στήριξη του Όμιλος Sani/Ikos ενισχύει αυτή την αποστολή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ πολιτιστικών φορέων και επιχειρήσεων με κοινό όραμα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εκπαίδευση των νέων γενεών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά 2-4 και 4-6 ετών και θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Μουσείου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.gnhm.gr ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 210 8015870 (εσωτ. 527 & 581)

Φέτος, το πιο όμορφο διαβατήριο είναι εκείνο που οδηγεί στη γνώση, στη φαντασία και στην αγάπη για τη φύση.

