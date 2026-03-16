H COS ανοίγει νέο κατάστημα στην Ερμού στην Αθήνα και ανακοινώνει νέα τοποθεσία στη Θεσσαλονίκη

Η COS εγκαινιάζει το νέο της κατάστημα στην οδό Ερμού, στην Αθήνα, και ανακοινώνει το επικείμενο άνοιγμα του καταστήματός της στη Θεσσαλονίκη αυτή την άνοιξη.

Αποτελώντας το τρίτο κατάστημα της μάρκας στην Ελλάδα, το COS Ermou Street εκτείνεται σε 475 τ.μ. και αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα. Ο χώρος σχεδιάστηκε προσεκτικά από την εσωτερική δημιουργική ομάδα της COS, αποτίοντας φόρο τιμής στην πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά του κτιρίου, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνει σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις μέσα από μια ισορροπημένη εξερεύνηση υλικών και επιλεγμένων επίπλων.

Σε αναφορά στο runway show της COS στο Λατομείο Μαρμάρου Διονύσου στην Αθήνα, η εξωτερική πρόσοψη του καταστήματος επενδύθηκε με πράσινο μάρμαρο, το οποίο αποκαταστάθηκε με σεβασμό ώστε να αναδεικνύεται το φυσικό του βάθος και ο χαρακτήρας του. Στο εσωτερικό, μια ουδέτερη χρωματική παλέτα λειτουργεί ως εκλεπτυσμένο φόντο για τις συλλογές της COS, ενώ οι αυθεντικές οροφογραφίες προσδίδουν ιδιαίτερο χαρακτήρα στον χώρο. Καμπυλωτοί τοίχοι καθοδηγούν τους επισκέπτες ομαλά μέσα στο κατάστημα, ενώ το δάπεδο από terrazzo ενισχύει τη συνοχή του χώρου, συμπληρωμένο από χειροποίητα μάλλινα χαλιά της Kasthall.

Image courtesy of COS

Τα επιλεγμένα έπιπλα αντικατοπτρίζουν τον σεβασμό της μάρκας προς τη διαχρονική δεξιοτεχνία. Οι συλλογές ready-to-wear και τα αξεσουάρ παρουσιάζονται σε αλουμινένιες ράγες και βιτρίνες με ράφια από ανακυκλωμένα υλικά της Smile Plastics. Τα τραπέζια της PAPER FACTOR – κατασκευασμένα στην Ιταλία από σύνθετο υλικό που περιλαμβάνει ανακυκλωμένες ίνες κυτταρίνης και φυσικές χρωστικές από τη γη – προσθέτουν ζεστασιά, υλικότητα και μια χειροποίητη αίσθηση στον χώρο.

Στον χώρο lounge, οι καρέκλες Alky του Giancarlo Piretti συνδυάζονται με ένα γωνιακό ατσάλινο τραπεζάκι της Audo Copenhagen, δημιουργώντας έναν διάλογο μεταξύ παρελθόντος και παρόντος. Οι δυναμικές, καμπύλες γραμμές του καναπέ Sesann του Gianfranco Frattini πλαισιώνονται από ένα τραπεζάκι NORR11, ενώ δίπλα τους καρέκλες από κόντρα πλακέ σημύδας του παριζιάνικου Goons Studio συνεχίζουν τον ήρεμο, φυσικό ρυθμό του χώρου. Στα δοκιμαστήρια, χειροποίητα επενδυμένα daybeds και pouffes της NORR11 προσθέτουν αίσθηση άνεσης και απαλότητας. Ο χώρος φωτίζεται από τη ζεστή λάμψη των Mori wall lights της RBW, δημιουργώντας μια φιλόξενη ατμόσφαιρα.

Το κατάστημα στην οδό Ερμού είναι πλέον ανοιχτό, παρουσιάζοντας τις νέες συλλογές COS Womenswear και Menswear – διαχρονικά σχέδια που ξεχωρίζουν για τα εκλεκτά υφάσματα, την ακρίβεια στην κατασκευή και τις απροσδόκητες μοντέρνες λεπτομέρειες. Η COS θα ανοίξει το νέο της κατάστημα στην οδό Τσιμισκή, στη Θεσσαλονίκη, αργότερα μέσα στον μήνα.

Την Πέμπτη 12 Μαρτίου, η COS διοργάνωσε ένα ιδιωτικό δείπνο για να γιορτάσει το άνοιγμα των νέων της καταστημάτων στην Ελλάδα. Η βραδιά συγκέντρωσε μια επιλεγμένη ομάδα από κορυφαίους εκπροσώπους των media και ξεχωριστές προσωπικότητες, δημιουργώντας μια ατμοσφαιρική συνάντηση για να σηματοδοτήσει αυτό το σημαντικό ορόσημο για το brand.

