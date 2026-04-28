Οι 5 καλύτερες CC Cream για προστασία και ομοιόμορφο τόνο

Οι ανάλαφρες συνθέσεις που θα αντικαταστήσουν το foundation σου τους πιο ζεστούς μήνες του χρόνου

Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει και το μακιγιάζ γίνεται πιο φυσικό, το foundation δίνει τη θέση του σε πιο ανάλαφρα προϊόντα, που συνυδάζουν την περιποίηση με την κάλυψη. Case point, η CC Cream. Είναι εκείνο το προϊόν που χωράει στην τσάντα σου και σε σώζει τις μέρες που δεν έχεις χρόνο, διάθεση ή απλά θέλεις κάτι ελαφρύ αλλά αποτελεσματικό. Με μία μόνο κίνηση, η επιδερμίδα δείχνει πιο ομοιόμορφη, πιο φωτεινή και πιο ξεκούραστη. Τι είναι όμως ακριβώς και ποιες είναι οι καλύτερες CC creams της αγοράς;

Τι είναι η CC Cream;

Οι CC creams (Color Correcting creams) είναι πολυχρηστικά προϊόντα που στοχεύουν στη διόρθωση του τόνου της επιδερμίδας. Περιέχουν χρωστικές που εξουδετερώνουν τις κοκκινίλες, τη θαμπάδα ή τις δυσχρωμίες, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν ενυδάτωση και συχνά αντηλιακή προστασία. Σε σύγκριση με τα παραδοσιακά foundations, έχουν πιο ελαφριά υφή, ενώ χαρίζουν φυσικό αποτέλεσμα, επιτρέποντας στο δέρμα να «αναπνέει», βελτιώνοντας την όψη του.

Οι καλύτερες CC Cream

Color Correcting Cream CC, Garden

Αυτή η ενυδατική κρέμα ενυδατώνει, προλαμβάνει τη φωτογήρανση, ενισχύει την ελαστικότητα, προσφέρει ομοιόμορφο τόνο στην επιδερμίδα, καλύπτει ατέλειες και παρέχει αντηλιακή προστασία SPF30 (UVA, UVB).

Your Skin But Better CC+, IT Cosmetics

Αυτή η θρυλική κρέμα CC συνδυάζει πλήρη κάλυψη, αντιγηραντικό ορό και αντηλιακή προστασία ευρέος φάσματος σε ένα. Χαρίζει ομοιόμορφο τόνο, μειώνει τις ατέλειες και προσφέρει ενυδάτωση που διαρκεί όλη την ημέρα.

CC Cream, Erborian

Χάρη στη μεταμορφωτική υφή της, η οποία είναι σχεδιασμένη με ενθυλακωμένες χρωστικές, αυτή η CC Cream με 2% Centella Asiatica και υαλουρονικό οξύ, ενυδατώνει άμεσα το δέρμα για 24 ώρες, βελτιώνοντας παράλληλα την υφή του μέρα με τη μέρα, ενώ χαρίζει ομοιόμορφο τόνο.

Oxygen-Glow CC Cream SPF30, Filorga

Αυτή η CC Cream με υαλουρονικό οξύ προστατεύει από την UV ακτινοβολία, αλλά και από το μπλε φως (Blue Light) και χαρίζει στο δέρμα υγιή φυσική όψη αντιμετωπίζοντας τις συνεπειες της ρύπανσης στο δέρμα.

Sensitive Red Skin Tinted SPF30 Cream, Frezyderm

Η Sensitive Red Skin Tinted SPF30 Cream προσφέρει άμεση κάλυψη της έντονης ερυθρότητας και των υπόλοιπων συμπτωμάτων του ευαίσθητου δέρματος και παράλληλα ανακουφίζει και προλαμβάνει την έξαρσή τους. Παρέχει υψηλή προστασία από την UVA και UVB ακτινοβολία μόνο με φυσικά φίλτρα που το καθιστούν κατάλληλο για τα ευαίσθητα δέρματα.