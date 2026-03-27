Η σκόνη δεν έχει πλέον που να κρυφτεί με το Dyson Spot+Scrub™ Ai, το πρώτο ρομπότ υγρού και στεγνού καθαρισμού της Dyson

Η Dyson παρουσιάζει το νέο της ρομπότ καθαρισμού, το οποίο εντοπίζει, αναγνωρίζει και απομακρύνει ακόμα και τους πιο δύσκολους λεκέδες χάρη στην προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη.

Η Dyson ανακοίνωσε το νέο Dyson Spot+Scrub™ Ai – το πρώτο ρομπότ καθαρισμού της Dyson - σχεδιασμένο για στεγνό και υγρό καθαρισμό δαπέδων. Διαθέτει δυνατότητες εντοπισμού, αντίδρασης, ελέγχου και καθαρισμού, αναγνωρίζοντας λεκέδες και στερεά στοιχεία και αποφεύγοντας εμπόδια με ακρίβεια. Το Dyson Spot+Scrub™ Ai αφαιρεί την αβεβαιότητα από τον καθαρισμό, συνδυάζοντας τεχνητή νοημοσύνη για προηγμένη αναγνώριση αντικειμένων, έξυπνη πλοήγηση και υγιεινό αυτόματο καθαρισμό του υγρού κυλίνδρου, προσφέροντας έξυπνο και ολοκληρωμένο καθαρισμό σε όλο το σπίτι.

Δήλωση του James Dyson, ιδρυτή της Dyson

«Οι μηχανικοί της Dyson αναπτύσσουν ρομποτικά συστήματα καθαρισμού από τη δεκαετία του 1990. Παρουσιάσαμε το πρώτο DC06 το 2001 και από τότε εξελίσσουμε συνεχώς την τεχνολογία όρασης. Σήμερα έχουμε δημιουργήσει ένα ρομπότ που εντοπίζει, αναγνωρίζει και καθαρίζει με έξυπνο τρόπο λεκέδες, υγρά και σκόνη, επιμένοντας ακόμη και στους πιο δύσκολους λεκέδες, περνώντας ξανά και ξανά μέχρι να εξαφανιστούν, χάρη στην προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μια αποφασιστική, ευφυής και προσαρμοστική συσκευή! Ο υγρός κύλινδρος αυτοκαθαρίζεται με καθαρό νερό καθώς περιστρέφεται, εξασφαλίζοντας ότι τα πατώματά σας παραμένουν άψογα καθαρά. Σκουπίζει χαλιά, πλένει σκληρά δάπεδα και αυτοκαθαρίζεται υγιεινά μόνο του με το Dyson Spot+Scrub™ Ai, η βρωμιά πλέον δεν έχει πού να κρυφτεί.»

Έξυπνος καθαρισμός λεκέδων με τεχνητή νοημοσύνη

Επιμένει στους λεκέδες μέχρι να εξαφανιστούν

Το Dyson Spot+Scrub™ Ai χρησιμοποιεί μια τριπλή προσέγγιση καθαρισμού, εμπνευσμένη από τον τρόπο που οι άνθρωποι καθαρίζουν επί τόπου. Εντοπίζει αόρατους λεκέδες και ρύπους με πράσινο φωτισμό τύπου laser και κάμερα με τεχνητή νοημοσύνη, προσαρμόζοντας τoν τρόπο καθαρισμού σε πραγματικό χρόνο και ελέγχοντας ξανά το πάτωμα μέχρι ο λεκές να εξαφανιστεί3.

Αναγνωρίζει σχεδόν 200 τύπους αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων συνηθισμένων εμποδίων του σπιτιού όπως καλώδια και κάλτσες, λαμβάνοντας έξυπνες αποφάσεις για τη διαδρομή καθαρισμού ώστε να μην παραμένει καμία περιοχή ακαθάριστη.

Οι χρήστες μπορούν επίσης να ξεκινήσουν στοχευμένο καθαρισμό μέσω της εφαρμογής MyDyson™, επιλέγοντας συγκεκριμένα σημεία στο σπίτι τους.

Μετά από κάθε συνεδρία, το ρομπότ δημιουργεί έναν «Χάρτη Καθαρισμού» στην εφαρμογή, εμφανίζοντας τα σημεία όπου εντοπίστηκαν αντικείμενα και πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός.

Jake Dyson Chief Engineer, Dyson: «Αρχικά αναπτύξαμε ρομποτικές σκούπες για να απαλλάξουμε τους χρήστες από την καθημερινή υποχρέωση του σκουπίσματος. Τώρα, επεκτείνουμε την κατηγορία μας, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή, ώστε να μην χρειάζεται πλέον να σφουγγαρίζετε τα πατώματα χειροκίνητα.

Συνδυάζοντας τεχνολογία σάρωσης δωματίων με LiDAR και συστήματα όρασης με κάμερα, το Spot+Scrub™ Ai εντοπίζει λεκέδες και πλοηγείται με ακρίβεια γύρω από εμπόδια, ενώ ταυτόχρονα σκουπίζει και σφουγγαρίζει τα πατώματά σας. Προσαρμόζει συνεχώς τα πρότυπα καθαρισμού του με βάση τον εντοπισμό σκόνης, κολλώδους βρωμιάς και λεκέδων σε πραγματικό χρόνο.

Όταν εντοπιστεί λεκές, το ρομπότ πραγματοποιεί έως και 15 στοχευμένα περάσματα στην περιοχή, χρησιμοποιώντας την HD κάμερά του για να παρακολουθεί την κατάσταση μέχρι ο λεκές να αφαιρεθεί πλήρως. Ταυτόχρονα, ο υγρός κύλινδρος καθαρισμού πλένεται συνεχώς με ζεστό νερό εν κινήσει, εξασφαλίζοντας ότι κάθε περιοχή καθαρίζεται σχολαστικά με τέλεια αποτελέσματα.»

Πλοήγηση με ακρίβεια σε κάθε σπίτι

Το Dyson Spot+Scrub™ Ai χρησιμοποιεί σύστημα LiDAR διπλού λέιζερ υψηλής ταχύτητας και κάμερα με τεχνητή νοημοσύνη για να χαρτογραφεί με ακρίβεια το σπίτι σας, επισημαίνοντας αυτόματα τα δωμάτια για εύκολο καθαρισμό ανά ζώνη μέσω της εφαρμογής MyDyson™. Το σύστημα διπλού laser και το έξυπνο λογισμικό αναγνωρίζουν και αποφεύγουν προσεκτικά κάθε εμπόδιο ακόμα και κάλτσες ή ακαθαρσίες κατοικιδίων ώστε το ρομπότ να λειτουργεί αποτελεσματικά ακόμα και σε πολυσύχναστους χώρους.

Αυτοκαθαριζόμενος υγρός κύλινδρος για απόλυτη υγιεινή

Η συσκευή διαθέτει υγρό κύλινδρο μικροϊνών που καθαρίζεται αυτόματα σε κάθε περιστροφή, σε συνδυασμό με σύστημα διαβροχής 12 σημείων, το οποίο παρέχει καθαρό, ζεστό νερό κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Ο μηχανισμός του κυλίνδρου εκτείνεται αυτόματα κατά 40 mm, επιτρέποντας στο Dyson Spot+Scrub™ Ai να καθαρίζει ακριβώς μέχρι το σοβατεπί.

Ισχυρή κυκλωνική βάση χωρίς σακούλα με αυτόματο άδειασμα

Η κυκλωνική βάση χωρίς σακούλα αδειάζει υγιεινά τη σκόνη και τα στερεά υπολείμματα χρησιμοποιώντας 10 ισχυρούς κυκλώνες Dyson, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση.

Ο υγρός κύλινδρος καθαρίζεται με ζεστό νερό στους 60°C και στη συνέχεια στεγνώνει με ζεστό αέρα στους 45°C, αποτρέποντας τη δημιουργία μούχλας και οσμών.