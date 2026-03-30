Η Answear υποδέχεται τη σεζόν Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026 με το πρώτο της fashion show

Στις 25 Μαρτίου 2026, η μόδα βρέθηκε στο επίκεντρο σε έναν χώρο πλημμυρισμένο από τέχνη.

H Answear διοργάνωσε με επιτυχία το πρώτο της fashion show με τίτλο «Your Reflection» στο Art Box, έναν εντυπωσιακό χώρο εκδηλώσεων εντός του Norblin Factory, έναν εμβληματικό πολυχώρο στην καρδιά της Βαρσοβίας. Το fashion show σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της εταιρίας, η οποία παρουσιάζει τα σημαντικότερα στυλ για τη σεζόν Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026. Εντός του Norlin Factory, βρίσκεται και το Concept Store της Answear, το οποίο άνοιξε τις πύλες του το 2024, σε έναν χώρο 2.000 τ.μ όπου η μόδα συναντά τη δημιουργικότητα και οι αγορές μετατρέπονται σε μια αξέχαστη εμπειρία.

Το Norblin Factory, ένας από τους πιο εμβληματικούς πολυχώρους στη Βαρσοβία, φιλοξένησε την παρουσίαση στιλιστικών συνδυασμών επιλεγμένων fashion brands που διατίθενται μέσω της Answear. Tαυτόχρονα, δημιουργήθηκε μια ειδική ενότητα στο answear.gr μέσω της οποίας τα προϊόντα που απαρτίζουν κάθε outfit της επίδειξης, παρουσιάζονται αναλυτικά και είναι διαθέσιμα για αγορά.

Η επίδειξη χωρίστηκε σε τέσσερα μέρη, το καθένα με τον δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα. Η αφήγηση της σεζόν ξεκίνησε με το Retro Preppy, με κυρίαρχο το urban στυλ συνεχίζοντας με το Summer Resort, το απόλυτο στυλ για καλοκαιρινές εμφανίσεις, το ρομαντικό Gelato Pastels και κορυφώθηκε με το τολμηρό και δυναμικό Brit Pop. Η στιλιστική σύνθεση παρουσιάστηκε ανάμεσα σε εντυπωσιακά οπτικά εφέ και μουσική επένδυση, που προσέφεραν συνολικά ένα μοναδικό θέαμα ενώ μετά την επίδειξη ακολούθησε cocktail party στο χώρο του Answear Concept Store.

Το fashion show «Your Reflection» αποτελεί μια καθοριστική στιγμή για την Answear. Η διοργάνωση του πρώτου της fashion show επιβεβαιώνει ότι η εταιρία ξεπερνά τα όρια των ηλεκτρονικών αγορών, επενδύοντας στην εμπειρία, το συναίσθημα και τη μόδα στην πιο εντυπωσιακή της εκδοχή.

«Για εμάς, είναι κάτι περισσότερο από μια απλή επίδειξη μόδας — είναι μια δήλωση του ποιοι είμαστε. Η Answear πάντα συνδύαζε την προσφορά επιλεγμένων premium brands με αληθινό πάθος για τη μόδα. Το «Your Reflection» είναι μια συνάντηση τέχνης, δημιουργικότητας και σύγχρονης τεχνολογίας που αφηγείται την ιστορία εξερεύνησης της μόδας σε έναν κόσμο που εξελίσσεται συνεχώς» δηλώνει η Marta Sawicka, Marketing Director της Answear.

Τα outfits που παρουσιάστηκαν στο fashion show είναι διαθέσιμα στο παρακάτω link:

https://answear.gr/l/answear-fashion-show