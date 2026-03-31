Η FOR303 παρουσιάζει το αθηναϊκό ντεμπούτο της MAGNIFIK: Samm & Ajna στο Island Residence

Η FOR303 ανακοινώνει την πρώτη επίσημη παρουσίαση της MAGNIFIK στην Αθήνα.

Την Πέμπτη 30 Απριλίου, οι Βέλγοι παραγωγοί Samm και Ajna εμφανίζονται για πρώτη φορά μαζί στην Ελλάδα, στον εμβληματικό χώρο του Island Residence, για μια οπτικοακουστική εμπειρία υψηλών προδιαγραφών που ορίζει την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν.

MAGNIFIK: Από το Antwerp στη διεθνή σκηνή

Η MAGNIFIK ξεκίνησε ως ένα ανεξάρτητο record label και εξελίχθηκε γρήγορα σε μια καλλιτεχνική πλατφόρμα με διακριτό στίγμα στην ηλεκτρονική μουσική. Με έναν ήχο που συνδυάζει την afro-house με τη melodic techno, οι Samm και Ajna κέρδισαν την υποστήριξη κορυφαίων ονομάτων της σκηνής, όπως οι Keinemusik και ο Solomun, ιδιαίτερα μετά την επιτυχία του "Does It Matter". Η διεθνής τους πορεία επισφραγίζεται φέτος με την ανάληψη της δικής τους σκηνής (Stage Host) στο Tomorrowland, επιβεβαιώνοντας τη θέση τους στα σημαντικότερα events στον κόσμο.

Η εμπειρία στο Island Residence: Ο απόλυτος προορισμός της Αθηναϊκής Ριβιέρας

Για το αθηναϊκό ντεμπούτο της MAGNIFIK επιλέχθηκε το Island Residence, ένας χώρος σπάνιας αισθητικής αξίας που ανοίγει τις πόρτες του επιλεκτικά για παραγωγές αυτού του βεληνεκούς. Στο πιο προνομιακό σημείο της Αθηναϊκής Ριβιέρας, το Island Residence αποτελεί έναν προορισμό απαράμιλλης ομορφιάς, όπου η αρχιτεκτονική αρμονία συναντά το απέραντο γαλάζιο του Σαρωνικού.

Σε αυτό το ειδυλλιακό περιβάλλον, που αποτελεί την επιτομή του καλοκαιρινού lifestyle της πόλης, η παραγωγή επικεντρώνεται στην αισθητική αρτιότητα και την απόλυτη εναρμόνιση με το φυσικό τοπίο. Το ειδικά διαμορφωμένο stage τοποθετείται σε στρατηγικό σημείο του Residence, επιτρέποντας στους Samm και Ajna να καθοδηγήσουν τη μουσική διαδρομή της βραδιάς με φόντο τον ανοιχτό ορίζοντα. Με έμφαση στην κρυστάλλινη ποιότητα του ήχου και μια minimal αισθητική προσέγγιση, η μουσική της MAGNIFIK θα κυριαρχήσει στο πιο ατμοσφαιρικό σκηνικό της Αθήνας.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας cometogether.gr στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://cometogether.live/event/4975/magnifik-in-athens