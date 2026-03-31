Αυτό το πασχαλινό bazaar στην Αθήνα έχει λαμπάδες, δώρα και έναν πολύ καλό σκοπό

Το Πασχαλινό Bazaar της Humanity Greece επιστρέφει στην Αθήνα στις 4 και 5 Απριλίου, με χειροποίητες λαμπάδες και πλούσια πασχαλινά δώρα για καλό σκοπό.

Η Humanity Greece σας προσκαλεί στο Easter Market, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Απριλίου, από τις 12:00 έως τις 20:00, στον χώρο της οργάνωσης (Μυλλέρου 76, Αθήνα), ανοίγοντας το σπίτι της στο κοινό για ένα ξεχωριστό διήμερο γεμάτο προσφορά, δημιουργικότητα και ανθρώπινη σύνδεση. Σε μια περίοδο που το Πάσχα συνδέεται με την έννοια του δώρου, το Easter Market έρχεται να του δώσει ένα βαθύτερο νόημα. Γιατί εδώ, κάθε αγορά δεν είναι απλώς ένα όμορφο πασχαλινό δώρο, είναι μια μικρή πράξη αγάπης και αλληλεγγύης.



Τι θα βρεις στο διήμερο Πασχαλινό Bazaar στην Αθήνα

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν χειροποίητες πασχαλινές λαμπάδες, κεριά, κοσμήματα, γλυκίσματα, αξεσουάρ, μοναδικά δώρα και δημιουργίες με ξεχωριστή αισθητική. Πίσω από κάθε αντικείμενο κρύβεται κάτι πολύ μεγαλύτερο καθώς ο σκοπός του Easter Market είναι η ενίσχυση του έργου της Humanity Greece και η άμεση υποστήριξη ανθρώπων και οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη. Η Humanity Greece δρα καθημερινά, στηρίζοντας ευάλωτες και πληγείσες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, παρέχοντας βασικά αγαθά, φροντίδα και ουσιαστική υποστήριξη. Μέσα από το Easter Market, το κοινό γίνεται ενεργό μέρος αυτής της προσπάθειας αφού κάθε αγορά συμβάλλει άμεσα στη συνέχιση και ενδυνάμωση του έργου της.

Για δύο ημέρες, ο χώρος της Humanity Greece μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό σημείο συνάντησης, όπου η δημιουργία συναντά την αλληλεγγύη και το φως της λαμπάδας αποκτά έναν βαθύτερο συμβολισμό αυτόν της Ανθρωπιάς.



Βρες Πασχαλινά και χειροποίητα δώρα από το EShop της Humanity Greece

Αν ψάχνεις να επισκεφθείς πασχαλινό bazaar στην Αθήνα για λαμπάδες και δώρα, το bazaar της Humanity Greece είναι μια από τις πιο ξεχωριστές επιλογές αλλά και αν δεν μπορείς να επισκεφθείς το Πασχαλινό Bazaar από κοντά, μπορείς να ανακαλύψεις λαμπάδες και πασχαλινά δώρα και μέσα από το e-shop της Humanity Greece, στηρίζοντας παράλληλα το έργο της ΕΔΩ.



Πληροφορίες

Humanity Greece - Μυλλέρου 76, Αθήνα 4 & 5 Απριλίου / 12:00 – 20:00

humanitygreece.org / [email protected] / 210 5226 379