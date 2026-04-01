«Bring the tropics Home»: Η άνοιξη μπαίνει στο σπίτι με τη νέα Spring Summer 2026 συλλογή της NEF-NEF Homeware

Το σπίτι είναι η καθημερινή μας απόδραση, η ηρεμία μετά από μια γεμάτη μέρα και οι μικρές στιγμές που κάνουν τη ζωή πιο όμορφη.

Με αυτή τη φιλοσοφία, η NEF-NEF Homeware παρουσιάζει τη νέα Spring Summer 2026 Collection, μια συλλογή που αντιμετωπίζει το σπίτι σαν ένα σύγχρονο fashion statement: φωτεινό, καλοκαιρινό και απόλυτα προσωπικό.

Εμπνευσμένη από τη φύση και το ταξιδιάρικο πνεύμα της εποχής, η συλλογή φέρνει στους χώρους του σπιτιού μια αίσθηση φρεσκάδας και ανεμελιάς. Κυρίαρχο ρόλο έχουν τα εξωτικά μοτίβα με φύλλα και λουλούδια που δημιουργούν τροπική διάθεση, ενώ οι διαχρονικές ρίγες προσθέτουν καθαρές γραμμές και μοντέρνα ισορροπία. Η χρωματική παλέτα κινείται ανάμεσα σε έντονους τόνους, όπως το κοραλλί, το ζωηρό πράσινο, το κίτρινο και τις αποχρώσεις του γαλάζιου, καθώς και σε πιο ήπιες επιλογές, όπως το εκρού, το χρώμα της άμμου και το sage green.

Η νέα συλλογή SS26 μετατρέπει την ανοιξιάτικη ανανέωση του σπιτιού σε μια εμπειρία που αγγίζει κάθε στιγμή της καθημερινότητας. Στην κρεβατοκάμαρα, ποιοτικά σεντόνια, απαλές κουβέρτες και κουβερλί δημιουργούν την αίσθηση ενός προσωπικού retreat, με layering υφών που φέρνει στο χώρο την ανεπιτήδευτη πολυτέλεια ενός boutique hotel. Στο σαλόνι, την κουζίνα και το μπάνιο, ριχτάρια, μαξιλάρια, τραπεζομάντηλα, πετσέτες και διακοσμητικές λεπτομέρειες δίνουν νέα πνοή σε κάθε χώρο, προσθέτοντας φρεσκάδα, άνεση και μια διακριτική αίσθηση ανανέωσης. Παράλληλα, τα λευκά είδη για το δωμάτιο του μωρού ή/και το παιδικό δωμάτιο, με χαρούμενα prints και μαλακές υφές, εμπλουτίζουν το χώρο με χρώμα, φαντασία και απαλότητα. Ενώ, τα αρωματικά και τα διακοσμητικά χώρου ολοκληρώνουν τη συνολική εμπειρία, προσφέροντας νότες αναζωογόνησης και αναδεικνύοντας τον ξεχωριστό χαρακτήρα κάθε σπιτιού.

Η ελληνική εταιρεία NEF-NEF δραστηριοποιείται στο χώρο των λευκών ειδών και του home living εδώ και 65 χρόνια και συνεχίζει, πιστή στο όραμα και τις αξίες της, να κάνει τη ζωή στο σπίτι πιο όμορφη. Συνδυάζοντας υψηλή αισθητική, άνεση, λειτουργικότητα και απαράμιλλη ποιότητα στα προϊόντα που διαθέτει, η νέα συλλογή NEF-NEF Homeware Spring Summer 2026 Collection δείχνει ότι η ανανέωση του σπιτιού μπορεί να γίνει απλά, κομψά και με χαρακτήρα. Γιατί κάθε εποχή έχει τη δική της αισθητική και αυτή ξεκινά από τον χώρο που μας εκφράζει περισσότερο. Το σπίτι μας.

Η Ελλάδα, τα λευκά είδη, τα λέει NEF-NEF!