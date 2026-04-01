Vodafone: Αξιόπιστη και ασφαλής πλοήγηση για όλη την οικογένεια μέσα από ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα προϊόντων και υπηρεσιών

Αποκλειστική συνεργασία με την Qustodio, την κορυφαία εφαρμογή γονικού ελέγχου για premium προστασία

Η Vodafone, αναγνωρίζοντας πως η πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο φέρνει απεριόριστες ευκαιρίες, αλλά συχνά κρύβει και ανησυχίες, δημιούργησε ένα νέο, ολοκληρωμένο οικοσύστημα προϊόντων και υπηρεσιών, που επιτρέπει σε γονείς και παιδιά να παραμένουν συνδεδεμένοι με ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο. Μέσα από την συνεργασία με την κορυφαία εφαρμογή γονικού ελέγχου Qustodio, την υπηρεσία ψηφιακής ασφάλειας Vodafone Secure Net Family, το νέο καρτοπρόγραμμα κινητής Vodafone SafeGrow για παιδιά 12 ετών και άνω, την νέα γκάμα συσκευών ειδικά σχεδιασμένων για παιδιά, αλλά και το Τozi, την νέα εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργείται ένα ασφαλές περιβάλλον, που βοηθά όλη την οικογένεια να χτίσει μια πιο ασφαλή σχέση με τον κόσμο του Internet.



Κατανοώντας τις ανησυχίες κάθε γονέα για την ασφαλή πλοήγηση των παιδιών στο διαδίκτυο, η Vodafone παρουσιάζει μια αποκλειστική προσφορά σε συνεργασία με την Qustodio. Η κορυφαία εφαρμογή γονικού ελέγχου επιτρέπει στους γονείς να φιλτράρουν ακατάλληλο περιεχόμενο, να ρυθμίζουν τον χρόνο οθόνης ανά συσκευή, να εντοπίζουν την τοποθεσία συσκευών σε πραγματικό χρόνο, να αξιοποιούν τη δυνατότητα ενός κουμπιού SOS για άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση ανάγκης κ.ά. Η υπηρεσία Qustodio Complete διατίθεται στα 49,90€/έτος, με έκπτωση 40% από την αρχική τιμή των 82,95€ και είναι διαθέσιμη για πελάτες συμβολαίου κινητής. Το Vodafone Secure Net Family, η υπηρεσία ψηφιακής ασφάλειας του δικτύου Vodafone που προστατεύει όλη την οικογένεια σε κάθε online σύνδεση, δημιουργεί μια “ασπίδα” προστασίας στους πελάτες απέναντι σε κακόβουλους ιστότοπους, απόπειρες phishing και ιούς. Παράλληλα, προσφέρει γονική προστασία μέσω ελέγχου περιεχομένου και χρόνου πρόσβασης, ειδοποιήσεις σε περίπτωση έκθεσης προσωπικών δεδομένων και προστασία σε όλες τις συσκευές που συνδέονται στο δίκτυο Vodafone.

Η Vodafone παρουσιάζει και μια νέα σειρά συσκευών ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά, που περιλαμβάνει tablets, αξεσουάρ, αλλά και νέα smartphones και smartwatches. Ξεχωρίζουν τα smartphones της Samsung, που είναι προρυθμισμένα ώστε να λειτουργούν με οριοθετημένη και ασφαλή λειτουργικότητα. Οι συσκευές αυτές δεν έχουν πρόσβαση σε social media, browsers και ακατάλληλο περιεχόμενο,. Περιλαμβάνουν συγκεκριμένες προεγκατεστημένες εφαρμογές, που μόνο αυτές μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα παιδιά και καλύπτουν το σύνολο των αναγκών τους. Ο αποκλεισμός είναι ενσωματωμένος στο λογισμικό, χωρίς δυνατότητα παράκαμψης.



Για την ασφαλή χρήση των νέων συσκευών, η Vodafone σχεδίασε ένα νέο καρτοπρόγραμμα κινητής για παιδιά, με μηνιαίο λογαριασμό που παραμένει σταθερός και εξασφαλίζει στους γονείς προστασία από ανεπιθύμητες χρεώσεις. Το νέο πρόγραμμα Vodafone SafeGrow, προσφέρει απεριόριστη ομιλία προς όλα τα εθνικά δίκτυα, 200 SMS και 2GB με 9,90€ τον μήνα. Επιπλέον σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για περισσότερα data, διατίθενται δύο νέα μηνιαία πακέτα, 2GB με χρέωση 2€/μήνα και 4GB με χρέωση 3,5€/μήνα. Όπως αυξάνονται οι ανάγκες κάθε παιδιού όσο μεγαλώνει, το ίδιο συμβαίνει και με τα data του Vodafone SafeGrow. Με την φιλοσοφία «τα δεδομένα μεγαλώνουν μαζί με το παιδί», η εταιρεία προσφέρει επιπλέον 2GB δωρεάν κάθε δύο χρόνια, με κάθε ανανέωση συμβολαίου.



Το Ίδρυμα Vodafone έφερε και στην Ελλάδα την εφαρμογή Tozi, η οποία αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία για την ψηφιακή ευημερία και την αντιμετώπιση του διαδικτυακού εκφοβισμού. Σχεδιασμένη για παιδιά ηλικίας 11+, η δωρεάν εφαρμογή αξιοποιεί διαδραστικά εργαλεία ενδυνάμωσης απέναντι σε φαινόμενα διαδικτυακού εκφοβισμού, ενώ τα ενθαρρύνει να αναπτύξουν θετική συμπεριφορά online . Η προσαρμογή του περιεχομένου της εφαρμογής για την Ελλάδα έγινε από την διεπιστημονική ομάδα του Σωματείου ΕΛΙΖΑ, η οποία παρέχει και άμεση υποστήριξη από την Γραμμή Eliza 10454.



Ο Αχιλλέας Κανάρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, δήλωσε σχετικά: «Με την συνδεσιμότητα να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας, στην Vodafone επενδύουμε συστηματικά στην επέκταση και αναβάθμιση των υπηρεσιών και υποδομών μας. Έτσι, ενισχύουμε διαρκώς την απόδοση και την αξιοπιστία των δικτύων μας, ώστε να προσφέρουμε στους πελάτες μας την καλύτερη εμπειρία επικοινωνίας. Την ίδια στιγμή, γνωρίζουμε ότι τα παιδιά μας μεγαλώνουν σε μια εποχή απεριόριστων ψηφιακών ευκαιριών. Η ευθύνη μας είναι να τους εξασφαλίσουμε έναν κόσμο, όπου η τεχνολογία αποτελεί πηγή ασφάλειας, μάθησης και ενδυνάμωσης. Γι’ αυτό σχεδιάζουμε και διαθέτουμε εργαλεία που επιτρέπουν σε γονείς και παιδιά να πλοηγούνται με αυτοπεποίθηση και ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο.»



Σε έναν κόσμο πιο συνδεδεμένο από ποτέ, η Vodafone επενδύει σε λύσεις που συνδυάζουν την τεχνολογία με την ασφάλεια, προσφέροντας σε κάθε οικογένεια τα εργαλεία που χρειάζεται για να αξιοποιεί τις δυνατότητες του διαδικτύου χωρίς ανησυχία. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφθεί ένα κατάστημα Vodafone για να ενημερωθεί για το νέο, ολοκληρωμένο οικοσύστημα προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και να λάβει βοήθεια για την εγκατάστασή τους δωρεάν.



