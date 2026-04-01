Το President Hotel ανανεώνει τη γαστρονομική του εμπειρία

Νέα μενού με σύγχρονη ματιά στην ελληνική κουζίνα

Με δύο νέα μενού υποδέχονται την άνοιξη τα δύο εστιατόρια του ξενοδοχείου President: το Avenue Bistro και το Penthouse 21 Rooftop Pool Bar Restaurant, στον 21ο όροφο του ξενοδοχείου με την πανοραμική θέα. Νέες ιδέες, εποχικά υλικά, σύγχρονες τεχνικές και ποιοτικές πρώτες ύλες συνθέτουν μια ολοκληρωμένη γαστρονομική πρόταση για ενοίκους και επισκέπτες που θέλουν να απολαύσουν τη γεύση της καλής ζωής μέσα σε ένα κοσμοπολίτικο περιβάλλον.

Σχεδόν μισό αιώνα μετά την ανέγερση του επιβλητικού ξενοδοχείου από τον αρχιτέκτονα Ιωάννη Βικέλα, το εμβληματικό αθηναϊκό landmark, πλήρως ανακαινισμένο πλέον, αποτελεί από μόνο του έναν προορισμό ξεχωριστής φιλοξενίας και αστικής ευζωίας που υπηρετεί εμπνευσμένα και τη γαστρονομία. Ο ταλαντούχος σεφ Θάνος Κυπαρρίσης, έχει ετοιμάσει ένα μενού εστιάζοντας στην ποιότητα, την εντοπιότητα και τη διατροφική αξία.

Στο ισόγειο στο Avenue Bistro, το μενού κινείται σε comfort ύφος, με local και διεθνείς επιλογές που εκπέμπουν φροντίδα και οικειότητα. Πιάτα όπως μοσχαρίσια κεφτεδάκια με σάλτσα φέτας, παπαρδέλες με ραγού μανιταριών, σιγομαγειρεμένο χοιρινό με σαλάτα mesclun και ντοματίνια, φιλέτο σολομού με φασολάκια αναδεικνύουν την ακαταμάχητη απλότητα ενός φαγητού γευστικής αλλά και συναισθηματικής πληρότητας.

Στο Penthouse 21 Rooftop Pool Bar Restaurant, με θέα μέχρι τη θάλασσα, η εμπειρία κορυφώνεται. Ποικιλία πράσινων σαλατικών με αχλάδι, χαρουπόμελο, φουντούκια, σύκο και γραβιέρα, ταρτάρ μοσχαριού από φιλέτο με κρέμα μελιτζάνας και παστό κρόκο, καρπάτσιο λαυράκι με χυμό εσπεριδοειδών, φινόκιο, πράσινο μήλο και τσίλι, πικάνια αρνιού με χούμους, πλιγούρι και βότανα, λινγκουίνι με γαρίδες και σως οστρακοειδών δίνουν το στίγμα μιας δημιουργικής κουζίνας που αποπνέει ανυπόκριτη πολυτέλεια.

Ξεχωριστή μνεία αξίζουν τα επιδόρπια και στους δύο χώρους εστίασης, καθώς υπερβαίνουν τα όρια μιας premium γαστρονομικής εξόδου. Cheesecake των Βάσκων, Βελούδινη κρέμα λευκής σοκολάτας με tuille κανέλας, πορτοκάλι και αμύγδαλα, κέικ με ganache σοκολάτας και mousse αλμυρής καραμέλας, προσφέρονται όχι μόνο για το ιδανικό κλείσιμο ενός γεύματος, αλλά και ως συστατικό ενός γενναιόδωρου και απογειωτικού brunch.

Το ξενοδοχείο President επανασυστήνεται, διατηρώντας ανέπαφη την αίγλη του παρελθόντος και υμνώντας τη Μεσογειακή γαστρονομία. Ένα εμβληματικό city hotel, με ανανεωμένα δωμάτια, ισχυρό business χαρακτήρα και στρατηγική τοποθεσία που υπηρετεί την πιο σύγχρονη έννοια της φιλοξενίας και προσφέρεται τόσο για γεύματα εργασίας που ακολουθούν τον ρυθμό της πόλης όσο και για προσωπικά δείπνα πο