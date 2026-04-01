Στα My market κάνεις «Πάσχα όπως το θες», με έναν απρόσμενο επισκέπτη και έναν μεγάλο διαγωνισμό με πολλά δώρα

Το Πάσχα πλησιάζει και τα My market προσκαλούν τους πελάτες τους να το γιορτάσουν όπως ακριβώς το θέλουν, μέσα από μια νέα ανατρεπτική 360 ο πασχαλινή καμπάνια γεμάτη εκπλήξεις, προσφορές και φυσικά μεγάλα δώρα!

Στο επίκεντρο της καμπάνιας βρίσκεται ο… Άγιος Βασίλης που κάνει μία εκτός εποχής εμφάνιση. Αυτή τη φορά, απολαμβάνει τις πασχαλινές του αγορές στα My market, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και εκείνος επιλέγει να κάνει «το Πάσχα όπως το θέλει», αξιοποιώντας την φρεσκάδα και την ποικιλία των προϊόντων, την φιλική εξυπηρέτηση, τις προσφορές αλλά και τον μεγάλο διαγωνισμό!

Η καμπάνια ξεδιπλώνεται πολύ όμορφα μέσα από ένα mockumentary spot, το οποίο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου και ιδιαίτερα ισχυρού επικοινωνιακού πλάνου. Συγκεκριμένα, έχει σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο, δυναμικό 360° πλάνο επικοινωνίας, με έντονη παρουσία σε τηλεόραση, digital μέσα, ραδιόφωνο, outdoor προβολή και in-store εφαρμογές, εξασφαλίζοντας υψηλή κάλυψη και συνεχή αλληλεπίδραση με το κοινό.

Ο μεγάλος διαγωνισμός με τίτλο «Πάσχα όπως το θες», θα διαρκέσει από 1 έως και 14 Απριλίου 2026, προσφέροντας καθημερινές ευκαιρίες για κέρδη. Συγκεκριμένα:

1 υπερτυχερός θα κερδίσει ένα 100% ηλεκτρικό MINI Countryman -

Καθημερινά, 2 τυχεροί θα κερδίζουν από μία δωροεπιταγή My market αξίας 100€

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο mymarket.gr.