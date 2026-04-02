Lalane Athens: Νέα all-day brasserie στα βόρεια προάστια με την υπογραφή του Αλέξανδρου Τσιοτίνη

Ένα ολοκαίνουργιο εστιατόριο με διάσημη υπογραφή στην κουζίνα και εντυπωσιακό ντεκόρ μόλις άνοιξε στο Μαρούσι, απέναντι από το Golden Hall, αλλάζοντας τον γαστρονομικό χάρτη στα Βόρεια Προάστια.

Το Lalane, το ατμοσφαιρικό εστιατόριο του boutique ξενοδοχείου The Fiction, υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality, μας συστήνεται ως το απόλυτο σημείο συνάντησης για κάθε στιγμή της ημέρας και, από το πρώτο πρωινό γεύμα έως το business lunch και το βραδινό δείπνο, φέρνει την ιδανική ισορροπία σε ένα από τα πιο κομβικά business και shopping hubs της μητροπολιτικής Αθήνας.

Στην επιμέλεια της κουζίνας βρίσκεται ο βραβευμένος με αστέρι Michelin σεφ Αλέξανδρος Τσιοτίνης, ο οποίος υπογράφει ένα δημιουργικό μενού βασισμένο σε φρέσκες πρώτες ύλες και καινοτόμα παντρέματα. Από το ιδιαίτερο «Όταν το Ριζότο Παρμεζάνα Θέλησε Να Γίνει Caprese» μέχρι τις παπαρδέλες σε στιλ paella και τα εκλεκτά κυρίως πιάτα όπως το rib eye με βούτυρο Café de Paris, το αρνίσιο κότσι με jus καμένου βούτυρου & μελιού καστανιάς, κάθε πρότασή του αποτυπώνει τη φιλοσοφία του σύγχρονου comfort fine dining.

Το Lalane βρίσκεται στο ισόγειο του design ξενοδοχείου The Fiction και αποπνέει -όπως και ολόκληρο το συγκρότημα- εκλεπτυσμένη urban αισθητική, όπου η διακριτική πολυτέλεια συναντά τη ζεστασιά. Ζεστοί καφέ, μπεζ και σκούρο κυπαρισσί τόνοι, φυσικές υφές ξύλου, ambient φωτισμός και σχεδιαστικές γραμμές μεταξύ απέριττα μοντέρνου και πολυτελούς, συνθέτουν ένα χώρο που κερδίζει στις λεπτομέρειες. Η διάθεση είναι ταυτόχρονα κομψή και φιλόξενη, ιδανική τόσο για επαγγελματικά ραντεβού όσο και για χαλαρές στιγμές με φίλους.

Το Lalane καλύπτει εύστοχα όλες τις ανάγκες της μέρας. Το πλούσιο πρωινό με αναβαθμισμένες comfort επιλογές όπως αυγά Benedict, creamy ομελέτα και avocado sourdough, αλλά και healthy επιλογές όπως το «Παρφέ Βρόμης», ικανοποιεί με το παραπάνω τόσο τους cosmopolitan guests του ξενοδοχείου, όσο και όλους όσοι ξεκινούν τη μέρα τους στην περιοχή. Τα απολαυστικά pancakes με θυμαρίσιο μέλι, φρούτα και φλοίδες καρύδας, καθώς και το french toast με κομποτέ από κόκκινα φρούτα, κρέμα λεμονιού και σιρόπι σφενδάμου είναι από τις γλυκές αμαρτίες που επιτρέπονται.

Αργότερα, το μεσημέρι και το βράδυ, το μενού εξελίσσεται σε ένα πλήρες γαστρονομικό θέαμα, με πιάτα που ισορροπούν ανάμεσα στη μεσογειακή παράδοση και τις γαλλικές επιρροές.

Χάρη στη στρατηγική του τοποθεσία, στην καρδιά ενός από τα σημαντικότερα business hubs της πόλης, το Lalane αποτελεί ιδανική επιλογή για business lunch, επαγγελματικό dinner και after-work cocktails, σερβίροντας τα κλασικά σε άψογη εκτέλεση, καθώς και μερικές signature ιδέες, από τις οποίες ξεχωρίζουν το Aztec Sun με βάση τεκίλα reposado και το ανθικό Aegean Inspiration με βάση τη μαστίχα.

Ταυτόχρονα, η άμεση γειτνίασή του με το Golden Hall το καθιστά τον τέλειο προορισμό για pre- ή after-shopping στάση, ειδικά κατά τη διάρκεια του ζωηρού brunch του Σαββάτου, που κατά διαστήματα φιλοξενεί τα πιο talk-of-the-town microbakeries, όπως τώρα το ξεχωριστό Temps Perdu του Γιάννη Βλασίου και του Δημήτρη Δρίτσα με τα φημισμένα κρουασάν του και τα αξεπέραστα δανέζικα bun (μέχρι τα τέλη Μαΐου).

To Lalane φιλοδοξεί πάνω απ’ όλα να είναι ένας ζωντανός lifestyle προορισμός, άλλοτε για χαλαρές συναντήσεις και άλλες μέρες, προς το σαββατοκύριακο, με ανεβασμένη μουσική και guest DJ sets για πιο ζωηρές και λαμπερές βραδινές εξόδους. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει γαστρονομία, design και σύγχρονο urban τρόπο ζωής, ακολουθώντας τον ρυθμό της πόλης από το πρώτο πρωινό ραντεβού μέχρι το τελευταίο cocktail της βραδιάς.

