Bee Factor: “Brand of the Year” στα Aesthetic Awards

8 σημαντικές διακρίσεις για το ελληνικό skincare brand

Με μια ιδιαίτερα δυναμική παρουσία στα φετινά Aesthetic Awards , η ελληνική εταιρεία καλλυντικών Bee Factor απέσπασε συνολικά 8 σημαντικά βραβεία , κατακτώντας παράλληλα τον κορυφαίο τίτλο Aesthetic Brand of the Year

Η σημαντική αυτή διάκριση αναγνωρίζει τη συνολική πορεία και φιλοσοφία του brand, το οποίο από το 2016 δημιουργεί σύγχρονα skincare προϊόντα που συνδυάζουν επιστημονική καινοτομία, ενεργά συστατικά υψηλής αποτελεσματικότητας και επιλεγμένες φυσικές πρώτες ύλες.

Παράλληλα, τέσσερα προϊόντα της Bee Factor τιμήθηκαν με Gold Awards, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία της εταιρείας στον χώρο της σύγχρονης κοσμετολογίας και της εξειδικευμένης skincare φροντίδας.

Χρυσές διακρίσεις για καινοτόμα skincare προϊόντα

Στην κατηγορία Serum, το Skin Rebirth Face Serum της Bee Factor απέσπασε Gold Award, χάρη στη σύνθεσή του με τεχνολογία εναλλακτικής ρετινόλης και πεπτίδια, που συμβάλλουν στη μείωση των ρυτίδων και στη βελτίωση της υφής της επιδερμίδας.

Χρυσό βραβείο απέσπασε επίσης το ExoGlow Face Serum, ένας ορός λάμψης με εξωσώματα και σταθεροποιημένη βιταμίνη C, σχεδιασμένος για πιο φωτεινή και ομοιόμορφη επιδερμίδα.

Στην κατηγορία CC / DD Cream, η DD Cream SPF50 τιμήθηκε επίσης με Gold Award. Πρόκειται για μια πολυλειτουργική κρέμα ημέρας 5 σε 1, που προσφέρει ενυδάτωση, αντηλιακή προστασία SPF50, προστασία από τη μπλε ακτινοβολία, αντιγηραντική φροντίδα και φυσικό αποτέλεσμα τύπου no make-up make-up

Τέλος, Gold Award απέσπασε και η Blue Shield™, μια ενυδατική κρέμα με Ceramide Complex, σχεδιασμένη για να προστατεύει την επιδερμίδα από επιβαρυντικούς παράγοντες του σύγχρονου περιβάλλοντος, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση και η μπλε ακτινοβολία.

Συνολικά 8 βραβεία για την Bee Factor

Aesthetic Brand of the Year Gold Awards

• Skin Rebirth Face Serum

• ExoGlow Face Serum

• DD Cream SPF50

• Blue Shield™

Silver Award

• Anti-Gravity Face Serum

Bronze Awards

• Face Cleansing Gel με Αμινοξέα Βρώμης

• Glass Skin Sunscreen SPF50

Ένα ελληνικό skincare brand με διεθνή δυναμική. Η Bee Factor ιδρύθηκε το 2016 με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων καλλυντικών που συνδυάζουν τη δύναμη της φύσης με τη σύγχρονη επιστήμη της δερματολογίας.

Σήμερα, το brand συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά, με προϊόντα που ταξιδεύουν σε ολοένα και περισσότερες αγορές στο εξωτερικό. Οι πρόσφατες διακρίσεις στα Aesthetic Awards επιβεβαιώνουν τη διαρκή επένδυση της εταιρείας στην ποιότητα, την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα των προϊόντων της.