100.000 «καρδιές» για την ΕΛΕΠΑΠ: Το Giant Heart της Novibet αναβαθμίζει τεχνολογικά το Κέντρο Ανάλυσης Βάδισης και Κίνησης

Σε αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού του Κέντρου Ανάλυσης Βάδισης και Κίνησης της ΕΛΕΠΑΠ προχωρά η Novibet στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής προσφοράς Giant Heart.

Με την επίτευξη του στόχου των 100.000 «καρδιών», μέσα από τη στήριξη του κοινού που αγκάλιασε τη δράση και με τη συμβολή του Βασίλη Σπανούλη, πρεσβευτή του Giant Heart, ενισχύεται ουσιαστικά το Κέντρο, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει αξιόπιστες μετρήσεις βάδισης και κίνησης. Χιλιάδες άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Novibet, συμμετέχοντας μέσω του Noviverse, του loyalty προγράμματος της εταιρείας, αναδεικνύοντας έτσι τη δύναμη της συλλογικής προσφοράς.

Ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε σχετικά: «Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα, ως πρεσβευτής του Giant Heart της Novibet, να συμμετέχω σε μια δράση που στηρίζει ουσιαστικά τα Γενναία Παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ και τις οικογένειές τους. Η ανταπόκριση του κόσμου και η επίτευξη των 100.000 καρδιών δείχνουν τι μπορούμε να πετύχουμε όταν υπάρχει κοινός στόχος και συλλογική προσπάθεια».

Tο συγκεκριμένο Κέντρο αποτελεί το μοναδικό εξειδικευμένο εργαστήριο στην Ελλάδα, που παρέχει υψηλής ακρίβειας δεδομένα για τη βάδιση και κίνηση ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Με την ολοκλήρωση της δράσης της Novibet, προστίθενται τρεις νέες τρισδιάστατες κάμερες και ένα amplifier, που επιτρέπει τη μετατροπή και επεξεργασία του σήματος μέσω εξειδικευμένου λογισμικού. Οι νέες κάμερες ενισχύουν την ακρίβεια της ανάλυσης της κίνησης των αρθρώσεων και προσφέρουν πανοραμική κάλυψη του εξεταζόμενου από πολλαπλές οπτικές γωνίες.

Η Δρ. Ελένη Ν. Σκουτέλη, Πρόεδρος της ΕΛΕΠΑΠ, ανέφερε σχετικά: «Ευχαριστούμε θερμά την Novibet, που μέσα από το πρόγραμμα Giant Heart στηρίζει έμπρακτα την αναβάθμιση του πρωτοποριακού Κέντρου Ανάλυσης Βάδισης και Κίνησης της ΕΛΕΠΑΠ, που παράγει αξιόπιστα μετρήσιμα αποτελέσματα για παιδιά και ενήλικες με κινητικές δυσκολίες. Αισθανόμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε δίπλα μας υποστηρικτές όπως η NOVIBET, που εμπιστεύονται το σημαντικό έργο που επιτελεί εδώ και 89 χρόνια η ΕΛΕΠΑΠ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Βασίλη Σπανούλη, πρεσβευτή του Giant Heart και υποστηρικτή της ΕΛΕΠΑΠ, για την ουσιαστική συμβολή του στην προβολή των υπηρεσιών του Κέντρου μας».

Παράλληλα, το Giant Heart γίνεται επίσημος υποστηρικτής του Κέντρου, που πλέον φέρει την ονομασία «Κέντρο Ανάλυσης Βάδισης & Κίνησης supported by Giant Heart», αναγνωρίζοντας τη συμβολή της εταιρείας στην ενίσχυση και εξέλιξή του.

Η Έλωνα Πουκαμισά, Head of PR, Corporate Communications & CSR της Novibet, δήλωσε: «Στη Novibet πιστεύουμε ότι η τεχνολογία αποκτά πραγματική αξία όταν υπηρετεί τον άνθρωπο. Μέσα από το Giant Heart, ενώσαμε τις δυνάμεις μας με τον Βασίλη Σπανούλη και, με την πολύτιμη συμμετοχή του κόσμου, συγκεντρώσαμε 100.000 καρδιές. Σήμερα οι καρδιές αυτές μετατρέπονται σε τεχνολογία αιχμής για το Κέντρο Ανάλυσης Βάδισης και Κίνησης της ΕΛΕΠΑΠ, ενισχύοντας ουσιαστικά το πολύτιμο έργο του. Κάθε συμμετοχή αποτέλεσε μια πραγματική πράξη που κάνει τη διαφορά για τα παιδιά και τις οικογένειές τους».

Μέσα από το Giant Heart, η Novibet συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις με επίκεντρο την κοινωνική προσφορά, αναδεικνύοντας τη σημασία της συμμετοχής σε πρωτοβουλίες που έχουν άμεσο και μετρήσιμο αντίκτυπο στην κοινωνία.