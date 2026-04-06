Την Κυριακή του Πάσχα, η Κρήτη έρχεται στα Asteria

Φέτος το Πάσχα, το ταξίδι στη γεύση είναι πιο κοντινό από ποτέ.

Στο εστιατόριο Ark,την Κυριακή του Πάσχα, η Κρήτη συναντά το θαλασσινό αεράκι της αθηναϊκής ριβιέρας και οι γεύσεις και η μουσική της κρητικής γης ξεσηκώνουν τις αισθήσεις!

Ο βραβευμένος executive chef Γιάννης Μπαξεβάνης προσκαλεί την σπουδαία chef Μυρσίνη Λαμπράκη και μαζί συνυπογράφουν το πασχαλινό μενού της ξεχωριστής, γιορτινής ημέρας. Το μενού, εμπνευσμένο από την εύφορη Κρήτη, φέρνει στο πασχαλινό τραπέζι γεύσεις και μυρωδιές που μας ταξιδεύουν στον γαστρονομικό παράδεισο της Μεγαλονήσου.

Το Ark, κλείνοντας φέτος δέκα χρόνια επιτυχημένης γευστικής πορείας, γιορτάζει με το απαιτητικό κοινό του στρώνοντας αυθεντικό κρητικό τραπέζι με παραδοσιακά πιάτα ιδωμένα από τα μάτια των δύο καταξιωμένων chef που προτείνουν και ετοιμάζουν μοναδικές συνταγές.

Από τη μελιτζανοσαλάτα µε κρίθινο παξιµάδι και χειροποίητο αλλαντικό µόσχου, τα γιαχνερά µε λαγουδοπαξίµαδα και τα λουκάνικα μαγειρίτσας μέχρι το λαχταριστό κοντοσούβλι κοτόπουλο µε µυρωδικά και τα αντικριστά κρητικά αρνιά, το μενού έχει δεκάδες γευστικές επιλογές των οποίων η σύνθεση μας επιτρέπει να ταξιδέψουμε στην όμορφη Κρήτη.

Η ζωντανή μουσική δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το ανοιξιάτικο, Πασχαλινό γαϊτανάκι εμπειριών.

Η κρητική λύρα, το λαούτο και το αυθεντικό κρητικό τραγούδι θα συνοδεύσει το γεύμα όσων τιμήσουν με την παρουσία τους το εστιατόριο που συνεχίζει μια λαμπρή ιστορία δεκαετιών στα Asteria της Γλυφάδας.

Η Κυριακή του Πάσχα με ήχους και γεύσεις της Κρήτης μοιάζει πιο γιορτινή και λαμπερή από ποτέ.