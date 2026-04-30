Ζώδια Μαΐου 2026: Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει τι να περιμένεις αυτό το μήνα

Ο Μάιος είναι εδώ και η ζαρΑτούΣΤΡΑ έχει όλες τις αστρολογικές συμβουλές που χρειάζεται το κάθε ζώδιο για να τις αξιοποιήσει στο έπακρο

Ο Μάιος μπαίνει με δυναμισμό, φέρνοντας μαζί του μια πνοή ανανέωσης αλλά και την ανάγκη για ουσιαστικές ξεκαθαρίσματα στα ζώδια. Είναι ένας μήνας που μας καλεί να ισορροπήσουμε ανάμεσα στη δράση και τη στρατηγική ανασυγκρότηση. Με την Αφροδίτη να αλλάζει ζώδιο και τον Πλούτωνα να ξεκινά την αναδρομή του, οι σχέσεις, τα οικονομικά και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι μας μπαίνουν κάτω από το μικροσκόπιο.

Ζώδια Μαΐου 2026: Οι μηνιαίες προβλέψεις από τη ζαρΑτούΣΤΡΑ

Μάιος για Κριούς

Ο Μάιος αγαπημένοι Κριοί είναι ένας μήνας επικοινωνιακός που θα σας βοηθήσει να ανοίξετε το κοινωνικό σας περιβάλλον και να προωθήσετε τις ιδέες σας. Όσο περισσότερο κινείστε, μιλάτε και διεκδικείτε, τόσο περισσότερα ανοίγματα δημιουργούνται. Κατά τη διάρκεια του μήνα, έχετε την ευκαιρία να ανοίξετε τον κύκλο σας και να βάλετε σε τροχιά ιδέες ή σχέδια που μέχρι τώρα έμεναν στάσιμα. Συζητήσεις, προτάσεις και ευκαιρίες που προκύπτουν μέσα από την καθημερινότητα μπορεί να εξελιχθούν, αρκεί να τις αξιοποιήσετε σωστά. Ίσως μια πρόταση για συνεργασία σας οδηγήσει σε κάτι πιο ουσιαστικό ή ακόμα και μια νέα ερωτική γνωριμία μπορεί να αποκτήσει πιο σοβαρή μορφή.

Μάιος για Ταύρους

Ο Μάιος αγαπημένοι Ταύροι, είναι ένας μήνας που φέρνει έμφαση στα οικονομικά σας, αλλά και στις πρακτικές κινήσεις που μπορείτε να κάνετε για να νιώσετε μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα. Κατά τη διάρκεια του μήνα, έχετε τη δυνατότητα να δείτε αποτελέσματα από προσπάθειες που έχετε κάνει το προηγούμενο διάστημα, καθώς κάτι που δουλεύατε καιρό τώρα φαίνεται να αρχίζει να αποδίδει οικονομικούς καρπούς. Αυτό μπορεί να είναι ένα μεγάλο επαγγελματικό project είτε ένα δικό σας, το οποίο μπορεί να σας αλλάξει και κατεύθυνση. Είναι ένα διάστημα που μπορείτε να αξιοποιήσετε ευκαιρίες, να κάνετε συμφωνίες ή να έχετε ιδέες οι οποίες με τη σειρά τους θα βοηθήσουν στο να αποκτήσετε περισσότερες πηγές εισοδήματος ή να αυξήσετε το υπάρχον, αποκτώντας έτσι μια πιο σταθερή βάση.

Μάιος για Διδύμους

Ο Μάιος αγαπημένοι Δίδυμοι, είναι ο μήνας σας, φέρνοντάς σας στο επίκεντρο των εξελίξεων. Είναι μια περίοδος που μπορείτε να πάρετε πρωτοβουλίες, να προωθήσετε τον εαυτό σας και να δώσετε νέα κατεύθυνση σε όσα σας απασχολούν. Από τα μέσα του μήνα και μετά, με την ενεργοποίηση του ζωδίου σας, μπαίνετε στο επίκεντρο των εξελίξεων, με περισσότερη αυτοπεποίθηση και διάθεση να πάρετε πρωτοβουλίες. Είναι ένα διάστημα που μπορείτε να προωθήσετε τον εαυτό σας, να εκφράσετε πιο άμεσα τις ιδέες σας και να κάνετε κινήσεις που σας φέρνουν πιο κοντά σε έναν στόχο σας.

Μάιος για Καρκίνους

Ο Μάιος αγαπημένοι Καρκίνοι, είναι ένας μήνας που σας βάζει σε διαδικασία να κλείσετε εκκρεμότητες και να προετοιμάσετε τα επόμενα βήματά σας. Είναι μια περίοδος που λειτουργείτε περισσότερο στο παρασκήνιο, οργανώνοντας σχέδια και βάζοντας τις βάσεις για κάτι που θέλετε να εξελιχθεί. Από τα μέσα του μήνα και μετά, φαίνεται να ενεργοποιούνται περισσότερο σκέψεις, ιδέες και επαφές που γίνονται πιο διακριτικά, αλλά μπορούν να σας βοηθήσουν να προχωρήσετε έναν στόχο σας. Μέσα σε αυτό το διάστημα, φαίνεται να δουλεύετε πάνω σε ένα επαγγελματικό project το οποίο χτίζεται τώρα και που έχει τη δυνατότητα να σας εξελίξει σημαντικά στον τομέα της καριέρας σας.

Μάιος για Λέοντες

Ο Μάιος αγαπημένοι Λέοντες, είναι ένας μήνας που φέρνει έντονη κοινωνικότητα, νέες γνωριμίες και ευκαιρίες μέσα από τον κύκλο σας. Είναι μια περίοδος που μπορείτε να διευρύνετε το περιβάλλον σας, να έρθετε σε επαφή με νέα άτομα και να προχωρήσετε στόχους που σας ενδιαφέρουν. Από τα μέσα του μήνα και μετά, αυξάνονται οι επαφές και οι συζητήσεις, φέρνοντάς σας πιο κοντά σε άτομα που μπορούν να σας ανοίξουν νέες προοπτικές. Mια ξαφνική γνωριμία ή μια ιδέα που μπορεί να προκύψει μέσα ομαδική εργασία μπορεί να σας βοηθήσει να υπερπηδήσετε κάποια εμπόδια που τυχόν έχετε.

Μάιος για Παρθένους

Ο Μάιος αγαπημένοι Παρθένοι, είναι ένας μήνας που φέρνει έμφαση στα επαγγελματικά σας και στις κινήσεις που μπορείτε να κάνετε για να εξελιχθείτε. Είναι μια περίοδος που μπορείτε να πάρετε πρωτοβουλίες και να δείτε πιο ουσιαστικά αποτελέσματα από προσπάθειες που έχετε κάνει. Από τα μέσα του μήνα και μετά, αυξάνονται οι ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη, μέσα από συζητήσεις και συμφωνίες που σας φέρνουν πιο κοντά σε έναν στόχο σας. Είναι ένα διάστημα που μπορείτε να υπογράψετε ένα συμβόλαιο ή να προχωρήσετε μια συνεργασία που μπορεί να σας αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Μάιος για Ζυγούς

Ο Μάιος αγαπημένοι Ζυγοί, είναι ένας μήνας που φέρνει ανοίγματα, νέες προοπτικές και εξελίξεις που σας βγάζουν από τη ρουτίνα. Είναι μια περίοδος που μπορείτε να δείτε πιο ξεκάθαρα προς τα πού θέλετε να κινηθείτε και να κάνετε βήματα που σας εξελίσσουν. Από τα μέσα του μήνα και μετά, ευνοούνται ιδιαίτερα θέματα που αφορούν σπουδές, ταξίδια, εξωτερικό ή ένα επαγγελματικό άνοιγμα που θέλετε να προχωρήσετε. Είναι ένα διάστημα που μπορείτε να κάνετε συζητήσεις, να προχωρήσετε συμφωνίες ή να έρθετε σε επαφή με άτομα που σας ανοίγουν νέους ορίζοντες.

Μάιος για Σκορπιούς

Ο Μάιος αγαπημένοι Σκορπιοί, είναι ένας μήνας που φέρνει έμφαση σε οικονομικά θέματα, εκκρεμότητες και καταστάσεις που χρειάζονται πιο ουσιαστική διαχείριση. Είναι μια περίοδος που καλείστε να δείτε πιο ρεαλιστικά τι πρέπει να τακτοποιήσετε, ώστε να μπορέσετε να προχωρήσετε. Από τα μέσα του μήνα και μετά, αυξάνονται οι εξελίξεις γύρω από οικονομικά projects, συμφωνίες ή υποχρεώσεις, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να προχωρήσετε σε ρυθμίσεις, να κλείσετε εκκρεμότητες ή να βάλετε σε τάξη ζητήματα που σας απασχολούν.

Μάιος για Τοξότες

Ο Μάιος αγαπημένοι Τοξότες, είναι ένας μήνας που φέρνει έμφαση σε σχέσεις και συνεργασίες, με εξελίξεις που σας φέρνουν πιο κοντά σε άτομα που παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σας. Είναι μια περίοδος που μπορείτε να κάνετε νέες γνωριμίες, να προχωρήσετε συμφωνίες και να δείτε πιο ξεκάθαρα προς τα πού θέλετε να κινηθείτε. Από τα μέσα του μήνα και μετά, αυξάνονται οι επαφές και οι συζητήσεις, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να έρθετε πιο κοντά με άτομα που μοιράζεστε κοινή κατεύθυνση ή στόχους, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν και ξαφνικές γνωριμίες ή εξελίξεις που δεν είχατε υπολογίσει.

Μάιος για Αιγόκερους

Ο Μάιος αγαπημένοι Αιγόκεροι, είναι ένας μήνας που φέρνει έμφαση στην καθημερινότητα, τη δουλειά και στις πρακτικές κινήσεις που μπορείτε να κάνετε για να οργανώσετε καλύτερα τη ζωή σας. Είναι μια περίοδος που σας καλεί να βάλετε σε τάξη υποχρεώσεις και να δείτε πιο ρεαλιστικά τι χρειάζεται να αλλάξει. Από τα μέσα του μήνα και μετά, αυξάνονται οι απαιτήσεις στην καθημερινότητά σας, ωστόσο έχετε τη δυνατότητα να οργανωθείτε καλύτερα και να προχωρήσετε θέματα που μέχρι τώρα είχατε αφήσει πίσω. Είναι ένα διάστημα που μπορείτε να βελτιώσετε τις συνθήκες στη δουλειά ή να κάνετε κινήσεις που σας βοηθούν να λειτουργείτε πιο αποτελεσματικά.

Μάιος για Υδροχόους

Ο Μάιος αγαπημένοι Υδροχόοι, είναι ένας μήνας αρκετά ερωτικός και δημιουργικός. Είναι μια περίοδος που σας καλεί να εκφραστείτε, να παίξετε, να βγείτε προς τα έξω και να δώσετε χώρο σε ό,τι σας ενθουσιάζει. Από τα μέσα του μήνα και μετά, αυξάνονται οι ευκαιρίες για νέες γνωριμίες, συζητήσεις και επαφές που έχουν έντονο το στοιχείο του φλερτ. Δεν αποκλείεται να προκύψει μια γνωριμία που σας τραβάει το ενδιαφέρον μέσα από επικοινωνία ή να εξελιχθεί κάτι που ξεκίνησε πιο χαλαρά.

Μάιος για Ιχθύες

Ο Μάιος αγαπημένοι Ιχθύες, είναι ένας μήνας που φέρνει έμφαση στο σπίτι, την οικογένεια και σε θέματα που σχετίζονται με την προσωπική σας βάση. Είναι μια περίοδος που σας καλεί να ασχοληθείτε πιο ουσιαστικά με τον χώρο σας και να δείτε τι χρειάζεται να αλλάξει για να νιώθετε μεγαλύτερη ασφάλεια. Από τα μέσα του μήνα και μετά, αυξάνονται οι συζητήσεις και οι επαφές που αφορούν το σπίτι ή την οικογένεια, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να προχωρήσετε πρακτικά ζητήματα ή να βάλετε σε τάξη εκκρεμότητες. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να υπάρξει στήριξη από το οικογενειακό σας περιβάλλον, ακόμη και σε οικονομικό επίπεδο, βοηθώντας σας να διαχειριστείτε μια κατάσταση πιο άνετα ή να προχωρήσετε κάτι που θέλατε.

