O απόλυτος all inclusive προορισμός για το Πάσχα.

Καθώς η άνοιξη κορυφώνεται και το ελληνικό Πάσχα πλησιάζει, το Brown Beach Evia Island Resort στην Ερέτρια αποτελεί μια εύκολη και ολοκληρωμένη επιλογή για απόδραση, σε απόσταση μόλις 90 λεπτά από την Αθήνα. Στην καρδιά της Ερέτριας και κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, το resort συνδυάζει τη γιορτινή πασχαλινή ατμόσφαιρα με ένα μαγευτικό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα, προσκαλώντας τους επισκέπτες να ζήσουν ένα Πάσχα γεμάτο γεύσεις, χαλάρωση και στιγμές με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Η εμπειρία ξεκινά από τη Μεγάλη Παρασκευή, με την κατανυκτική ατμόσφαιρα και την περιφορά του Επιταφίου στην ευρύτερη περιοχή, και κορυφώνεται το Μεγάλο Σάββατο με την Ανάσταση. Επιστρέφοντας στο resort, το Αναστάσιμο δείπνο σε πλούσιο buffet με παραδοσιακές γεύσεις συνεχίζει τη βραδιά, ενώ την Κυριακή του Πάσχα ο εορταστικός all inclusive μπουφές συνοδεύεται από μουσική, DJ set και χορευτικό πρόγραμμα που ενισχύουν το γιορτινό κλίμα.

Από το πρωί έως το βράδυ, οι επισκέπτες απολαμβάνουν μια ολοκληρωμένη all-inclusive εμπειρία: πρωινό σε μπουφέ μέχρι αργά, φαγητό και ποτό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, στιγμές στην πισίνα ή στην ιδιωτική παραλία, και χαλάρωση κάτω από τα πεύκα. Όσο τα παιδιά απασχολούνται δημιουργικά στο Kids Club με την καθοδήγηση παιδαγωγού, οι ενήλικες μπορούν να απολαύσουν τον χρόνο τους στη θάλασσα, στην πισίνα ή στο spa, επιλέγοντας θεραπείες που προσφέρουν ξεκούραση και αναζωογόνηση.

Οι επιλογές διαμονής καλύπτουν κάθε ανάγκη, από δωμάτια με θέα στη θάλασσα έως ευρύχωρες maisonettes και family rooms ιδανικά τόσο για ζευγάρια όσο και οικογένειες, ενώ τα all inclusive πακέτα περιλαμβάνουν γεύματα σε buffet, σνακ και ποτά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με δυνατότητα και διαμονής με πρωινό για μια πιο ευέλικτη εμπειρία.

Το Πάσχα είναι συνδεδεμένο με κοινές στιγμές και χρόνο με αγαπημένα πρόσωπα, και στο Brown Beach Evia Island Resort όλα αυτά βρίσκουν τον χώρο τους, φέρνοντας κοντά την παράδοση με την αίσθηση διακοπών και την ξεκούραση, σε ένα περιβάλλον που αφήνει τον χρόνο να κυλήσει φυσικά.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφθείτε το: brownhotels.com

