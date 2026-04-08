Μια πρωτότυπη TikTok-first ιδέα έφερε σημαντικές διακρίσεις για τη ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.

H ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. απέσπασε τα βραβεία:

Gold & Platinum – Best Use of TikTok for Influencer Marketing

– Best Use of TikTok for Influencer Marketing Bronze – Most Creative Campaign with Influencers

Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. σε συνεργασία με τη SOLID HAVAS δημιούργησαν video series παρουσιάζοντας τις συνταγές της εταιρίας με έναν άκρως ελκυστικό τρόπο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του νεανικού κοινού του TikTok.

Αγαπημένες φωνές -που όλοι αναγνωρίζουμε- εκφωνητών, ηθοποιών, sports casters και παρουσιαστών, ζωντάνεψαν τις συνταγές με τον μοναδικό, συναρπαστικό και χαρακτηριστικό τρόπο τους. Έτσι, γεννήθηκε το ΕΚΦΩΝΗΤASTE: TikTok-first video series. Κάθε συνταγή παρουσιάζεται μέσα από διαφορετικά, έντονα αναγνωρίσιμα voice styles - από κινηματογραφικό trailer και αθλητική περιγραφή, μέχρι αφηγηματικό voice-over και γνώριμη καθημερινή φωνή - με τη συμμετοχή αγαπημένων creators. Οι φωνές έντυσαν τα videos, τα οποία παρουσιάστηκαν μέσα από ελκυστικά πλάνα, ζεστά χρώματα και homey αισθητική, αναδεικνύοντας τα λαχταριστά παρασκευάσματα της εταιρίας ΓΙΩΤΗΣ.

Η αποτελεσματικότητα της καμπάνιας επιβεβαίωσε την επιτυχία της προσέγγισης, συγκεντρώνοντας πάνω από 2 εκατομμύρια προβολές. Η καμπάνια ΕΚΦΩΝΗTASTE της εταιρίας ΓΙΩΤΗΣ αναδεικνύει πώς, ένα καθιερωμένο περιεχόμενο, μπορεί να επαναπροσδιοριστεί δημιουργικά. Αγαπήθηκε από το νεανικό κοινό καθώς προσέφερε μια σύγχρονη εμπειρία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νέας γενιάς και ενισχύει ουσιαστικά τη σύνδεση του brand με το κοινό του.

Μπορείτε να απολαύσετε ένα από τα TikTok-first video series παρακάτω: