Το mymarket.gr ήρθε ανανεωμένο, πιο γρήγορο, πιο έξυπνο και ακόμα πιο φιλικό στον πελάτη!

Η τεχνολογική υπεροχή στην υπηρεσία του καταναλωτή

Η πλατφόρμα mymarket.gr παρουσιάζει τον πλήρως ανανεωμένο της σχεδιασμό, εγκαινιάζοντας μια νέα ψηφιακή εμπειρία που συνδυάζει σύγχρονη αισθητική, με ουσιαστική βελτίωση της λειτουργικότητας. Ο επανασχεδιασμός βασίστηκε σε εκτενή ανάλυση δεδομένων και μελέτη της καταναλωτικής συμπεριφοράς, με στόχο κάθε αλλαγή να ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες των χρηστών.

Στο επίκεντρο της νέας εμπειρίας βρίσκεται η ταχύτητα και η ευκολία πλοήγησης. Η αναβαθμισμένη πλατφόρμα προσφέρει:

• Ταχύτερη και πιο αποδοτική αναζήτηση προϊόντων

• Διαισθητική δημιουργία καλαθιού αγορών

• Απλοποιημένη διαδικασία checkout, που μειώνει σημαντικά τα απαιτούμενα βήματα έως την ολοκλήρωση της παραγγελίας

Παράλληλα, ενισχύεται σημαντικά η εξατομίκευση της εμπειρίας. Το mymarket.gr αξιοποιεί προηγμένες δυνατότητες αναγνώρισης προτιμήσεων, προσφέροντας στοχευμένες προτάσεις, προσωποποιημένες προσφορές και άμεση πρόσβαση σε προνόμια που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε πελάτη. Η προσωποποίηση αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής των My market, ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με το καταναλωτικό κοινό.

Ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες τάσεις του mobile commerce, η αλυσίδα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη βελτιστοποίηση για κινητές συσκευές. Μέσα από τον mobile-first σχεδιασμό, η νέα πλατφόρμα διασφαλίζει γρήγορη, εύχρηστη και απρόσκοπτη εμπειρία αγορών, επιτρέποντας στους χρήστες να πραγματοποιούν τις αγορές τους εύκολα και άμεσα, όπου κι αν βρίσκονται. Με τη συγκεκριμένη επένδυση, τα My market επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση σε κάθε σημείο επαφής, θέτοντας νέα πρότυπα στην online αγοραστική εμπειρία στην ελληνική αγορά.

