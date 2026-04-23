Cosmos by Night στο Mediterranean Cosmos

Η εξωτερική πλατεία του Mediterranean Cosmos, του μεγαλύτερου προορισμού αγορών και ψυχαγωγίας στη Βόρεια Ελλάδα, αποτελεί αγαπημένο σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν το καλό φαγητό και αναζητούν στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης.

Οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν ξεχωριστές γαστρονομικές προτάσεις και να μοιραστούν ευχάριστες στιγμές με την παρέα τους, είτε πρόκειται για ένα χαλαρό καφέ ή γεύμα με φίλους και οικογένεια είτε για after-work cocktails και βραδινή έξοδο.

Η νέα άφιξη του Balboa, φέρνει την αυθεντική, ανεπιτήδευτη street food εμπειρία μέσα από δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Στο Koi Sushi Bar οι λάτρεις της ασιατικής κουζίνας βρίσκουν το αγαπημένο τους στέκι, ενώ στην La Pasteria Cucina Italiana αυθεντικές ιταλικές γεύσεις σας περιμένουν, με πιάτα εμπνευσμένα από παραδοσιακές συνταγές της χώρας. Στα TGI Fridays η αμερικaνική κουλτούρα ζωντανεύει με γευστικά burgers και διαχρονικά cocktails, ενώ το ToThelo Gastrobar προτείνει μια πιο σύγχρονη προσέγγιση στο comfort food, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ιδανικό για κάθε περίσταση. Για τους λάτρεις του εκλεκτού κρέατος, το ΛΕΜΑΡΓΚΟ αποτελεί σημείο αναφοράς με γεύσεις που συνδυάζουν ποιότητα, παράδοση και μια σύγχρονη ματιά στη γαστρονομία.

Οι επιλογές, ωστόσο, δεν σταματούν εδώ. Τα McDonald’s και τα Starbucks παραμένουν σταθερές αξίες, προσφέροντας γνώριμες γεύσεις και γρήγορες επιλογές που ταιριάζουν σε κάθε στιγμή.

Η Cosmos by Night εμπειρία συνεχίζεται ιδανικά από τον καφέ έως το ποτό και το επιδόρπιο. Το Brulée CAFÉ BAR ξεχωρίζει για το vibrant café–bar χαρακτήρα του, συνδυάζοντας ποιοτικό καφέ, δημιουργικά cocktails και εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Το Plaisir προσθέτει μια γλυκιά νότα στην εμπειρία, με επιλογές από εκλεκτούς καφέδες, δροσερά ροφήματα και απολαυστικά γλυκά, ολοκληρώνοντας ιδανικά τη βραδινή σας έξοδο.

Επιπλέον, το Mediterranean Cosmos προσφέρει επιλεγμένες προτάσεις ψυχαγωγίας, με 11 κινηματογραφικές αίθουσες των Village Cinemas που φιλοξενούν τις τελευταίες blockbuster επιτυχίες, αλλά και το The MindTrap Escape Room για μια διαφορετική, διαδραστική εμπειρία για όσους αναζητούν λίγη δράση και περιπέτεια.

Η εμπειρία ψυχαγωγίας στο Mediterranean Cosmos ανανεώνεται διαρκώς, εμπλουτίζοντας την επίσκεψή σας με μοναδικές εμπειρίες. Σύντομα, η επιστροφή του θερινού κινηματογράφου των Village Cinemas θα γεμίσει τα καλοκαιρινά βράδια, με μαγεία, δροσιά και αξέχαστες κινηματογραφικές στιγμές.

Η εξωτερική πλατεία του Mediterranean Cosmos κάθε βράδυ μεταμορφώνεται στο απόλυτο meeting point με επιλογές για dining, γλυκιές αποδράσεις, cocktails και διασκέδαση. Ένας προορισμός που συγκεντρώνει όλα όσα κάνουν την έξοδό σας ξεχωριστή.

