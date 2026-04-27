Η μουσικοθεατρική παραγωγή συνεχίζεται έως τις 17 Μαΐου, ταξιδεύοντας το κοινό στη Νέα Υόρκη.

Σε μια όμορφη βραδιά γεμάτη συναίσθημα βρέθηκαν για μια ακόμα φορά φίλοι του Θεάτρου Παλλάς και των συντελεστών για να παρακολουθήσουν την μουσικοθεατρική παραγωγή «ASTORIA», που συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία.



Η μεγάλη μουσική παραγωγή του θεάτρου Παλλάς σε κείμενο Κωνσταντίνου Σαμαρά και σκηνοθεσία του Βασίλη Μαυρογεωργίου έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις κοινού και κριτικών, μεταφέροντας τους θεατές στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου και στον κόσμο των Ελλήνων μεταναστών, μέσα από μια συγκινητική ιστορία για τη μνήμη, τα όνειρα, την επιβίωση και τη δύναμη του τραγουδιού.



Η παράσταση πήρε παράταση για να συνεχιστεί έως τις 17 Μαίου και οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια μοναδική θεατρική εμπειρία με δυνατές ερμηνείες, ζωντανή ορχήστρα επί σκηνής και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που έχει ήδη ξεχωρίσει ως ένα από τα σημαντικότερα θεατρικά γεγονότα της σεζόν.



Ταυτότητα Παράστασης:

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου

Κείμενο: Κωνσταντίνος Σαμαράς

Πρωτότυπη μουσική – Μουσικές Διασκευές: Νίκος Στρατηγός

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Video Art: Παντελής Μάκκας

Σχεδιασμός Κουστουμιών: Αλεξία Θεοδωράκη

Χορογραφία/Κίνηση Πάρης Μαντόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών: Στέλλα Κάλτσου

Συνεργάτης σκηνογράφος:Ελίνα Δράκου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελένη Τσιναρέλη, Ανατολή Τσελαρίδου



Πρωταγωνιστούν:

Έβελυν Ασουάντ/ Θεοδoσία Σαββάκη [σε διπλή διανομή]

Χρήστος Στέργιογλου

Μπέσσυ Μάλφα

Μαρία Κεχαγιόγλου

Μιχάλης Αλικάκος

Γιάννης Τσουμαράκης

Αριάδνη Καβαλιέρου

Φωτεινή Παπαθεοδώρου

Δημήτρης Μαχαίρας

Δημήτρης Γαλανάκης

Θεανώ Κλάδη