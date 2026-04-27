Lillet Spritz: Η άφιξη που επαναπροσδιορίζει το spritz

Το Lillet, το αυθεντικό γαλλικό aperitif από το Bordeaux, παρουσιάζει τη νέα του signature πρόταση, το Lillet Spritz

Με ιστορία άνω των 150 ετών, το Lillet παράγεται μέχρι και σήμερα στο Bordeaux της Γαλλίας, παραμένοντας πιστό στη φιλοσοφία του ως ένα wine-based aperitif που συνδυάζει εκλεκτά κρασιά με φυσικά εκχυλίσματα φρούτων. Σήμερα, αυτή η μακρά κληρονομιά αποκτά μια πιο σύγχρονη έκφραση μέσα από το Lillet Spritz. Μια δροσιστική και φρουτώδης πρόταση spritz, που συνοδεύει υπέροχα τις στιγμές, από το πρώτο χαλαρό ποτό μέχρι και τις πιο βραδινές ώρες.

Η συνταγή του Lillet Spritz είναι απλή και σχεδιασμένη ώστε να αναδεικνύει τη φρεσκάδα των υλικών του και τη φυσικότητα του αποτελέσματος, σε δύο μόνο βήματα:

• 80 ml Lillet Rosé

• 80 ml Pink Grapefruit Soda

• 1 σφήνα ροζ grapefruit

Σε ένα ποτήρι με πάγο προσθέτουμε τα υλικά, αναδεύουμε απαλά και γαρνίρουμε με μια σφήνα ροζ grapefruit.

Το αποτέλεσμα είναι ένα δροσερό spritz με 8,5% αλκοόλ και 133 θερμίδες ανά ποτήρι, μια σύγχρονη aperitif επιλογή που συνδυάζει ελαφρύ χαρακτήρα και ισορροπημένη γεύση, χωρίς συμβιβασμούς στη συνολική εμπειρία απόλαυσης.

Το Lillet Spritz σας προσκαλεί να το δοκιμάσετε και να ανακαλύψετε μια εντελώς νέα, δροσερή και φρουτώδη πρόταση, φτιαγμένη με απλότητα και ισορροπία, που έρχεται να γίνει φυσικό κομμάτι κάθε στιγμής όπου ένα ποτό μοιράζεται και απολαμβάνεται — από ηλιόλουστα απογεύματα σε spritzerias που κρατούν ως αργά, μέχρι βραδιές σε bar ανάμεσα σε φίλους, μουσική και εξόδους που δεν χρειάζονται αφορμή.

Το Lillet Rosé είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένα super-markets, κάβες και bars σε όλη την Ελλάδα.