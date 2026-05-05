Ταχύτητα και στιλ στη Λίμνη Κόμο: Η Βάσια Κωσταρά με το Bombay Sapphire στο Grand Prix 2026 της E1 στη Villa d’Este

Στο πλαίσιο της νέας παγκόσμιας καμπάνιας «Step Into The Blue», το Bombay Sapphire μας προσκαλεί να μπούμε σε έναν συναρπαστικό μπλε κόσμο και να ανακαλύψουμε την ομορφιά της στιγμής.

Αυτή τη φορά, με φόντο το εκτυφλωτικό μπλε της Λίμνης Κόμο στην Ιταλία και με αφορμή το E1 GP 2026 στην θρυλική Villa d’Este, το Bombay Sapphire premium gin έδωσε ξανά το «παρών» ως Επίσημος Συνεργάτης Cocktail στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα E1. Εκεί, το μοναδικό τοπίο και η αριστοκρατική αρχιτεκτονική της Villa d’Este προσέφεραν το ιδανικό περιβάλλον για το πρώτο πρωτάθλημα εξ ολοκλήρου ηλεκτροκίνητων ταχύπλοων, μια διοργάνωση όπου η καινοτομία, η ψυχαγωγία και η βιωσιμότητα συνυπάρχουν.

​Καλεσμένη του Bombay Sapphire για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Βάσια Κωσταρά ξεχώρισε ανάμεσα στους VIP θεατές των αγώνων με την κομψότητα και το signature στυλ της, ενσαρκώνοντας ιδανικά το σύγχρονο lifestyle που πρεσβεύει το Bombay Sapphire. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, φιλοξενήθηκε στην εμβληματική Villa d’Este, απολαμβάνοντας μοναδική θέα στη λίμνη και στους αγώνες από ψηλά, σε ένα σκηνικό που ανέδειξε ακόμη περισσότερο την αίσθηση χαλαρής πολυτέλειας και ανεπιτήδευτης κομψότητας που τη χαρακτηρίζει.

Η γνωστή Ελληνίδα fashion designer, trendsetter και στενή συνεργάτιδα της μάρκας, έκλεψε τις εντυπώσεις με τις εμφανίσεις της και τη φυσική της φινέτσα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο Bombay Sapphire & Tonic -το επίσημο cocktail της διοργάνωσης- στο ειδικά διαμορφωμένο για τους VIP θεατές E1 Ocean Club.

​Οι αγώνες Grand Prix της E1 σε τέσσερις ηπείρους, φέρνουν τα «ιπτάμενα» πάνω από το νερό ταχύπλοα E1 στις πιο iconic τοποθεσίες δίπλα στο νερό. Δέκα ομάδες με μικτά πληρώματα (μια γυναίκα κι ένας άνδρας), συναγωνίζονται για να στεφθούν Πρωταθλητές του Νερού για το 2026, υποστηριζόμενοι από τεράστια ονόματα του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας, όπως ο Will Smith, o Rafael Nadal και ο Tom Brady.

Πέρα από τους αγώνες, η E1 προωθεί την ηλεκτροκίνηση στο νερό και διάφορες δράσεις προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων. Ένα μέλλον όπου η πρωτοπόρος τεχνολογία και η βιωσιμότητα συνυπάρχουν.

​ο Bombay Sapphire premium gin επενδύει ουσιαστικά στη βιωσιμότητα. Με τη χρήση 10 εκλεκτών βοτάνων από πιστοποιημένους προμηθευτές και τη χαρακτηριστική διαδικασία έγχυσης ατμού στο αποστακτήριο Laverstoke Mill στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναδεικνύει με φυσικότητα τις αρωματικές του νότες, διαμορφώνοντας έναν ισορροπημένο και εκλεπτυσμένο χαρακτήρα.

​Στη Λίμνη Κόμο, το εμβληματικό μπλε του Bombay Sapphire απέκτησε μια νέα, εντυπωσιακή διάσταση. Από την iconic sapphire blue φιάλη έως τα καταγάλανα νερά που απλώνονταν στον ορίζοντα, δημιουργήθηκε ένα ενιαίο οπτικό storytelling, ένα «ατελείωτο μπλε» που δεν ήταν απλώς ένα στιγμιότυπο, αλλά μια ολόκληρη αξέχαστη εμπειρία.

