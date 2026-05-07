Ένα νησί γίνεται “ζωντανό εργαστήριο” βιώσιμης μετάβασης 14–17 Μαΐου 2026 , Σαντορίνη

Μπορεί ένα νησί να επανασχεδιάσει τον τρόπο που λειτουργεί — όχι στη θεωρία, αλλά στην πράξη;

Από τις 14 έως τις 17 Μαΐου, η Σαντορίνη φιλοξενεί το Santorini Blue Loop Living Lab, μια τετραήμερη πρωτοβουλία που επιχειρεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα μέσα από πραγματικές δράσεις, συνεργασίες και δοκιμή λύσεων σε πραγματικό χρόνο.

Για τέσσερις ημέρες, το νησί μετατρέπεται σε ένα “ζωντανό εργαστήριο”, όπου επιστήμονες, τοπικοί φορείς, επιχειρήσεις, επαγγελματίες της θάλασσας, εκπαιδευτικοί και μαθητές συνεργάζονται για να συνδέσουν τη θαλάσσια προστασία, την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη με την καθημερινότητα του τόπου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις πεδίου — από καθαρισμούς βυθού και ακτών, μέχρι εργαστήρια επαναχρησιμοποίησης υλικών και βιωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες — αλλά και συμμετοχικές διαδικασίες που φέρνουν σε διάλογο διαφορετικούς φορείς και ρόλους, από την τοπική αυτοδιοίκηση και την επιστημονική κοινότητα έως επαγγελματίες και ενεργούς πολίτες.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν και συνεργάζονται φορείς από διαφορετικά πεδία, ενισχύοντας τον διεπιστημονικό και συλλογικό χαρακτήρα του εγχειρήματος και αναδεικνύοντας την ανάγκη για συντονισμένη δράση απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νησιωτικά οικοσυστήματα.

Το Santorini Blue Loop Living Lab υλοποιείται μέσα από μια ευρεία συνεργασία φορέων και τοπικών stakeholders, με τη συμμετοχή του Δήμου Θήρας, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, του Δικτύου Μπλε Δήμων, της Aegean Rebreath και του Impact Hub Athens. Η συμβολή των τοπικών θεσμών και φορέων είναι καθοριστική για τη σύνδεση της πρωτοβουλίας με τις πραγματικές ανάγκες του νησιού, τη δράση πεδίου και τη συμμετοχή της κοινότητας.

Παράλληλα, η συνεργασία διαφορετικών οργανισμών και πρωτοβουλιών που δραστηριοποιούνται στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την κυκλική οικονομία, τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα και την ενεργοποίηση κοινοτήτων ενισχύει τον πολυεπίπεδο χαρακτήρα του εγχειρήματος και τη σύνδεση διαφορετικών πεδίων γνώσης, εμπειρίας και δράσης.

Το Santorini Blue Loop Living Lab δεν αποτελεί ένα ακόμη περιβαλλοντικό event.

Αποτελεί την έναρξη ενός μοντέλου που δοκιμάζεται σε πραγματικές συνθήκες — ένα pilot case βιώσιμης νησιωτικής μετάβασης, με προοπτική να εξελιχθεί σε παράδειγμα που μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, το Impact Hub Athens συμβάλλει με την εμπειρία του στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής καινοτομίας, βιώσιμης επιχειρηματικότητας και συμμετοχικής δράσης, λειτουργώντας σε συνεργασία με τους τοπικούς και θεσμικούς εταίρους για τη διασύνδεση γνώσης, κοινότητας και εφαρμοσμένων λύσεων.

Κάτω από την ομπρέλα του Santorini Blue Loop Living Lab ευθυγραμμίζονται ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που ενισχύουν το όραμα του νησιού και υλοποιούνται από το Impact Hub Athens σε συνεργασία με τους αντίστοιχους εταίρους τους. Το PHAROS υποστηρίζει το πλαίσιο του Living Lab και την επιχειρηματικότητα για τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης, το REMEDIES εστιάζει στη συμμετοχική δράση και την αξιοποίηση πλαστικών απορριμμάτων, ενώ το VERNE προωθεί κυκλικές λύσεις στον βιώσιμο τουρισμό, με τη Σαντορίνη ως πεδίο εφαρμογής.

Μαζί, οι πρωτοβουλίες αυτές δεν λειτουργούν παράλληλα αλλά συνθετικά, ενισχύοντας τον κοινό στόχο ενός νησιού που μειώνει τη ρύπανση, προστατεύει τους φυσικούς του πόρους και επενδύει σε βιώσιμη καινοτομία.

Η Σαντορίνη προσεγγίζεται ως ένα νησί που δοκιμάζει λύσεις — και ως η αφετηρία μιας ευρύτερης συζήτησης για το μέλλον των νησιών, του τουρισμού και της βιωσιμότητας.