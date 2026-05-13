Το KIDS FUN FESTIVAL επιστρέφει την Κυριακή 17 Μαΐου 2026 στο ΝΕΟ, εντυπωσιακό Περιβαλλοντικό Πάρκο Θέρμης-Πανοράματος με ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ για όλους!

Το μεγαλύτερο παιδικό φεστιβάλ στη Βόρεια Ελλάδα επιστρέφει πιο μεγάλο, πιο δημιουργικό και πιο εντυπωσιακό από ποτέ!

Την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, από τις 11:00 έως τις 19:00, το Kids Fun Festival μεταφέρεται σε έναν εντελώς νέο χώρο, το Περιβαλλοντικό Πάρκο Θέρμης-Πανοράματος, έναν μοναδικό, καταπράσινο προορισμό έκτασης 80.000 τ.μ., που αναβαθμίζει τη συνολική εμπειρία για παιδιά και οικογένειες.

Με ελεύθερη είσοδο και αμιγώς φιλανθρωπικό χαρακτήρα, το φεστιβάλ πραγματοποιείται υπέρ του Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο, με στόχο να προσφέρει χαρά, δημιουργία και ουσιαστική στήριξη στα παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Φέτος, χιλιάδες επισκέπτες αναμένεται να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία μέσα από 190+ παράλληλες δράσεις που εξελίσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Παιδιά ηλικίας 2–14 ετών, μαζί με τις οικογένειές τους, συμμετέχουν σε ένα ολοήμερο ταξίδι παιχνιδιού, εκπαίδευσης και διασκέδασης.

Στο εντυπωσιακό lineup συμμετέχουν αγαπημένοι creators και youtubers που ξεσηκώνουν τα παιδιά, όπως ο Panos Dent με τους γνωστούς Alekun και Mr. Antouon, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Παρκούρ Δημήτρης Κυρσανίδης DK, η δημοφιλής ακαδημία ποδοσφαίρου Mpam FC με τους Χάρη Μηλιώνη (aka Karpouzi) και Χάρη Τάσσο (aka Madney). Special Guest, ο πιο διαδραστικός food blogger Teo Mavridis, καθώς και οι κορυφαίες Ευγενία Ευθυμιάδη από το Thess Del Food και Σεμίνα Αλμπαντοπούλου από το Semina Recipes, που θα μαγειρέψουν μαζί με τα παιδιά και τις οικογένειες.

Σε ρόλο έκπληξη ο Βαγγέλης Κυπαρίσσης, που υποδύεται τη viral και αγαπημένη «Βουλίτσα», την πιο χαρακτηριστική Ελληνίδα μάνα του διαδικτύου, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές γέλιου και αλληλεπίδρασης με το κοινό. Παράλληλα, μικροί και μεγάλοι θα απολαύσουν το ξεχωριστό show από τις Κόκκινες Μύτες μαζί με τον Τιμολέοντα Τιραμόλα, σε μία διαδραστική εμπειρία γεμάτη φαντασία και παιδικά χαμόγελα.

Το πρόγραμμα εκτείνεται σε ένα εντυπωσιακό εύρος δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας πλήρως τις σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις του πάρκου, με γήπεδα τένις, μπάσκετ, handball και ποδοσφαίρου, που για μία ημέρα μεταμορφώνονται σε ζωντανά θεματικά πεδία δράσης και εμπειρίας. Ξεχωρίζουν το μεγάλο τουρνουά Handball U12 με τη συμμετοχή 11 ομάδων, το δυναμικό Basket Challenges zone, καθώς και οι μοναδικές ποδοσφαιρικές δοκιμασίες δεξιοτήτων από την ακαδημία ΜΠΑΜ FC, που υπόσχονται ατελείωτη δράση και ενθουσιασμό για μικρούς αθλητές.

Από τον 5μ. τοίχο αναρρίχησης, τη Nerf Arena, τα Bubble Houses και το πάρκο φουσκωτών, μέχρι εκπαιδευτική ρομποτική, messy & sensory play, quiz games, rollers & kangoo jumps, αλλά και χορευτικά, χορωδίες και βιωματικά εργαστήρια, κάθε σημείο του φεστιβάλ σφύζει από ενέργεια, δημιουργία και αλληλεπίδραση.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα απολαύσουν μια αυθεντική εμπειρία picnic μέσα στη φύση, ειδικά διαμορφωμένες θεματικές ζώνες Food Corner & Picnic Area, αλλά και εκπαιδευτικά και παραδοσιακά παιχνίδια που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στη συνεργασία, τη φαντασία και την ελληνική παράδοση. Οι ειδικά διαμορφωμένες οικογενειακές ζώνες εμπειρίας δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης και επαφής με τη φύση για μικρούς και μεγάλους.

Το Kids Fun Festival δεν είναι απλώς μια εκδήλωση.

Είναι μια μεγάλη γιορτή αγάπης, δημιουργίας και προσφοράς.

Ραντεβού την Κυριακή 17 Μαΐου 2026!

Στο νέο, εντυπωσιακό Περιβαλλοντικό Πάρκο Θέρμης-Πανοράματος.

Δείτε την τοποθεσία στο Google Maps: https://maps.app.goo.gl/327XftoNeSFrUz7E7

Είσοδος ελεύθερη για όλους

Υπέρ του Ελληνικού Παιδικού Χωριού Φιλύρου

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : ΦοΔ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας