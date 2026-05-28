Το Mataroa Zero είναι το νέο ποτό χωρίς αλκοόλ της Ποτοποιίας Μελισσανίδη

Η οικογένεια Mataroa, συστήνει στην αγορά το καινοτόμο Mataroa 0.0, ένα ποτό χωρίς αλκοόλ από την ποτοποιία Μελισσανίδη, δημιουργό του αγαπημένου Mataroa Mediterranean Gin.

Η εκατονταετής γνώση και η εμπειρία τριών γενεών συνετέλεσαν στο να δημιουργήσουν μια μοναδική alcohol-free εμπειρία. Χρησιμοποιώντας την ίδια συνταγή με αυτή του πρώτου σε πωλήσεις Ελληνικού premium gin, Mataroa, το Mataroa Zero απευθύνεται στο κοινό που επιλέγει να μην καταναλώνει αλκοόλ, αλλά θέλει να απολαύσει ένα ποτό που δεν στερείται σε γεύση και ποιότητα.

Χρησιμοποιώντας τα αρώματα από τα φυσικά έλαια των Μεσογειακών βοτανικών συστατικών που χρησιμοποιούνται στην κλασική συνταγή του Mataroa Mediterranean Gin, ο τρίτης γενιάς ποτοποιός, Δημήτρης Μελισσανίδης, κατάφερε να δημιουργήσει ένα ποτό με τις ίδιες αρωματικές νότες του Mataroa Mediterranean Gin χωρίς αλκοόλ, ιδανικό για όσους επιλέγουν να μην καταναλώνουν αλκοόλ όμως επιθυμούν να απολαμβάνουν ένα ποτό.

Το Mataroa 0.0 σερβίρεται με πάγο και τόνικ, ακριβώς όπως το κλασικό Gin &Tonic, και μπορείτε να το γευτείτε στα καλύτερα bars και εστιατόρια, αλλά και να το προμηθευτείτε σε κάβες και supermarket για να παρασκευάσετε εύκολα το δικό σας δροσιστικό mocktail και να το απολαύσετε στο σπίτι.

Αυτό το καινοτόμο ποτό ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας γενιάς καταναλωτών που βρίσκονται σε συνεχή αναζήτηση χωρίς αλκοόλ εναλλακτικών που ταιριάζουν απόλυτα στον ισορροπημένο τρόπο ζωής που επιλέγουν.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Mataroa Zero, έχει μόλις 2 θερμίδες ανά 50ml (μερίδα ανά κοκτέιλ), δεν περιέχει ζάχαρη και γλουτένη.