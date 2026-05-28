Όλα όσα είδαμε στο Xiaomi launch στη Βιέννη

Νέες προσθήκες στη Σειρά Xiaomi 17T, νέα προϊόντα wearable και πέντε έξυπνες οικιακές συσκευές, από τηλεοράσεις μέχρι ψυγείο.

Η Xiaomi παρουσίασε στη Βιέννη τη νέα premium σειρά smartphone Xiaomi 17T, εμπλουτισμένα προϊόντα του προσωπικού της οικοσυστήματος, καθώς και μια ολοκαίνουργια γκάμα έξυπνων οικιακών συσκευών.

Η Xiaomi αποκάλυψε τα Xiaomi 17T και Xiaomi 17T Pro. Συνδυάζοντας προηγμένη κάμερα τηλεφακού Leica 5x, οθόνη προστασίας ματιών και μπαταρία εξαιρετικά μεγάλης χωρητικότητας, η σειρά Xiaomi 17T έρχεται ως μία ναυαρχίδα φωτογραφίας, ενσωματωμένη σε έναν εκλεπτυσμένο σχεδιασμό.

Επιπλέον, η Xiaomi αποκάλυψε στην παγκόσμια αγορά μια νέα σειρά έξυπνων οικιακών συσκευών, η οποία περιλαμβάνει τηλεοράσεις, κλιματιστικά, ψυγείο, πλυντήριο-στεγνωτήριο και σκούπα ρομπότ ενώ ταυτόχρονα επέκτεινε το χαρτοφυλάκιό της με τέσσερα ακόμη προϊόντα: το Xiaomi Watch S5 46mm, το Xiaomi Smart Band 10 Pro, τα Xiaomi Buds 6 και το Xiaomi Sound Play.

Νέες προσθήκες στη σειρά Xiaomi 17T: Τηλεφακός και Leica Live Moment

Για πρώτη φορά, η σειρά Τ κυκλοφορεί σε δύο μεγέθη, ενσωματώνοντας κορυφαία κάμερα τηλεφακού Leica 5x και στα δύο μοντέλα.

Φωτογραφία & βίντεο

Σύστημα Καμερών: Τριπλή κάμερα με κύριο αισθητήρα 50MP (1/1,31" στο Pro, 1/1,55" στο βασικό), οπτικά Leica UltraPure και υβριδικό φακό Leica Summilux 1G + 6P.

Τηλεφακός Leica 5x: 50MP με OIS, macro λήψεις από τα 30εκ., οπτικό ζουμ 10x και AI Ultra Zoom έως 120x.

Κινηματογραφικές Λειτουργίες: Πρώτη φορά καταγραφή 4K 60fps βίντεο (αποκλειστικά στο Pro) με φυσικό bokeh. Λειτουργίες Stage, Leica Live Portrait και Leica Live Moment για δυναμική καταγραφή της κίνησης σε όλα τα εστιακά μήκη.

Live Cinematography: Αποκλειστικά στο Pro με Ultra-HD Live Moment σε 4K και Freestyle/Portrait εφέ ζουμ.

Οθόνη & σχεδιασμός

Τεχνολογία: 1.5K AMOLED με μέγιστη φωτεινότητα 3500 nits και τεχνολογία προστασίας ματιών Xiaomi Vision Care (τετραπλή πιστοποίηση TÜV Rheinland).

Ρυθμός Ανανέωσης: Έως 144Hz στο Pro και 120Hz στο βασικό μοντέλο.

Ιδιαιτερότητες: Το Pro διαθέτει ελάχιστη φωτεινότητα 1 nit (hardware επίπεδο) και εξαιρετικά λεπτά, ισομερή bezels 1,29 χιλ. χάρη στη συσκευασία LIPO. Το βασικό μοντέλο προσφέρει πιο συμπαγή και ελαφρύ σχεδιασμό για χρήση με ένα χέρι.

Επιδόσεις & μπαταρία

Xiaomi 17T Pro: Μπαταρία 7000mAh (η μεγαλύτερη της Xiaomi διεθνώς), ενσύρματη φόρτιση 100W HyperCharge (υποστήριξη PPS 100W), ασύρματη 50W HyperCharge. Επεξεργαστής MediaTek Dimensity 9500 (3nm).

Xiaomi 17T: Μπαταρία 6500mAh με 67W HyperCharge (υποστήριξη PPS 50W). Επεξεργαστής MediaTek Dimensity 8500-Ultra (4nm).Ψύξη: Σύστημα Xiaomi 3D IceLoop για προηγμένη θερμική διαχείριση και στα δύο μοντέλα.Early Bird Προσφορά (28 Μαΐου - 14 Ιουνίου 2026):Με την αγορά του Xiaomi 17T $\rightarrow$ Δώρο το Xiaomi Watch S5.Με την αγορά του Xiaomi 17T Pro $\rightarrow$ Δώρο η QLED Xiaomi TV A Pro 43’’ (2026).

Προϊόντα προσωπικού οικοσυστήματος & violet collection

Η Xiaomi παρουσίασε τη συλλογή Violet Collection με ένα βαθύ βιολετί χρώμα, διαθέσιμο στα Xiaomi 17T, Xiaomi Buds 6 και Xiaomi Sound Play.

Xiaomi Watch S5 46mm

Σχεδιασμός: Κάσα 46mm από ανοξείδωτο ατσάλι, βάρος 46g, πάχος 10,99mm. Εναλλάξιμες στεφάνες (κεραμικό, ατσάλι, σφυρήλατος άνθρακας).

Οθόνη & Αυτονομία: AMOLED 1,48" (έως 2500 nits) και μπαταρία 815mAh με αυτονομία έως 21 ημέρες.

Υγεία & Σπορ: 150+ λειτουργίες σπορ, λειτουργία Passion Mode (καταγραφή χειρονομιών επευφημίας), αισθητήρας 4 LED + 4 PD με ακρίβεια 98,4%, GNSS διπλής ζώνης. Επιστημονική παρακολούθηση ύπνου (HRV) σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς.

Λογισμικό: Xiaomi HyperOS 3 με πλήρη έλεγχο του smartphone και ενσωμάτωση στο Xiaomi Home.

Xiaomi Smart Band 10 Pro

Σχεδιασμός: Οθόνη AMOLED 1,74" (έως 2000 nits), πάχος 9,7mm, βάρος 21,6g, κατασκευή από αλουμίνιο υψηλής αντοχής.

Αυτονομία & Υγεία: Μπαταρία 350mAh (έως 21 ημέρες). Ακρίβεια παλμών 98,2%, 150+ λειτουργίες σπορ (νέες λειτουργίες track και ποδηλασίας), αναβάθμιση ύπνου με τον Αλγόριθμο 2.0.

Γυναικεία Υγεία: Συνεργασία με την εφαρμογή Clue (δώρο 3 μήνες Clue Plus).

Συνδεσιμότητα: Ταυτόχρονη σύζευξη με iPhone και Xiaomi smartphone για ειδοποιήσεις, εξελιγμένη δόνηση. Διαθέσιμη έκδοση NFC για ανέπαφες πληρωμές.

Χρώματα: Midnight Black, Glacier Silver (και οι δύο εκδόσεις), Ceramic Edition (μόνο NFC), Lavender Pink (μόνο κλασική).

Xiaomi Buds 6

Ήχος: Δυναμικός οδηγός 11mm (τριπλός μαγνήτης), διάφραγμα με χρυσό 24Κ (+30% ευαισθησία στα πρίμα).

Τεχνολογίες: Harman Master Mode (από την Harman Golden Ear Team), Qualcomm® aptX™ Lossless, χωρικός ήχος 360° με head-tracking.

Ακύρωση Θορύβου & Κλήσεις: ANC (Balanced & Deep), σύστημα 3 μικροφώνων με AI που μειώνει έως 95dB θορύβου και αντέχει σε άνεμο έως 12m/s.

Συνδεσιμότητα: Βάρος 4,4g ανά ακουστικό, HyperOS για ομαλή εναλλαγή συσκευών. Πρώτη φορά υποστήριξη Apple Find My και Find Hub Android™.

Xiaomi Sound Play

Ήχος & Ισχύς: 18W, υφασμάτινη επένδυση, βραβευμένος σχεδιασμός Red Dot.

Ατμόσφαιρα: Infinity φωτισμός πάνω και περιβάλλοντος κάτω (5 εφέ, 3 λειτουργίες: Drumbeat, Water ripple, Always-on).

Συνδεσιμότητα: TWS (στερεοφωνικό πεδίο με δύο μονάδες), Party Mode με Auracast™ (συγχρονισμός έως 100 ηχείων).

Ανθεκτικότητα: Πιστοποίηση IP68 (νερό/σκόνη), μπαταρία 2.600mAh για έως 14 ώρες αναπαραγωγής (φόρτιση σε 2,5 ώρες).

Έξυπνες Οικιακές Συσκευές (Human × Car × Home)

Όλες οι συσκευές ελέγχονται απομακρυσμένα μέσω του Xiaomi Home app, υποστηρίζουν ενημερώσεις OTA και είναι συμβατές με Google Assistant και Amazon Alexa.

Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro

Καθαρισμός: Διπλοί ρομποτικοί βραχίονες για γωνίες, πανίσχυρη αναρρόφηση 15.000Pa, διπλό σύστημα κατά του μπερδέματος των τριχών.

Έξυπνη Πλοήγηση: Λέιζερ LDS και ανίχνευση εμποδίων σε επίπεδο χιλιοστού. Αυτόματο ανασήκωμα σφουγγαρίστρας στα χαλιά.

All-in-one Σταθμός: Αυτόματη συλλογή σκόνης, πλύσιμο των 2 περιστρεφόμενων σφουγγαριστρών και στέγνωμα με ζεστό αέρα.

Σειρά Xiaomi TV S Mini LED 2026

Μεγέθη: 55", 65", 75", 85" και 98" με αναλογία οθόνης 98%.

Εικόνα: Τεχνολογία QD-Mini LED, φωτεινότητα 1200 nits, 94% DCI-P3, HDR10+, HLG, Filmmaker Mode. (Dolby Vision® στα μοντέλα 85" και 98").

Gaming: Έως 120Hz Game Boost στα 55"-75". Εγγενή 144Hz (έως 288Hz Game Boost) στα 85" και 98".

Ήχος & Λογισμικό: Διπλά ηχεία 15W με Dolby Audio™ και DTS:X (Dolby Atmos® στα 85" και 98"). Πλατφόρμα Google TV™, Apple AirPlay και Google Cast.

Κλιματιστικό Mijia Air Conditioner GentleAir

Εκδόσεις: 2.6 kW, 3.5 kW, 5.2 kW και 7.0 kW.

Ροή Αέρα: Διάτρητες περσίδες για απαλή αύρα χωρίς απευθείας ρεύματα. Τρεις λειτουργίες: Halo Flow, Canopy Flow, Carpet Flow.

Απόδοση: Ψύξη σε 30'', θέρμανση σε 60'' με λειτουργία Turbo. Ροή 4 κατευθύνσεων.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Mijia AI Energy Saving για έως 24,5% εξοικονόμηση ενέργειας, αυτόματη εκμάθηση προτιμήσεων και αυτόματη προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης.

Ψυγείο Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L

Χωρητικότητα: 621 λίτρα (385L συντήρηση / 236L κατάψυξη) με 18 διαμερίσματα.

Τεχνολογία: Dual Inverter για αθόρυβη και ομοιόμορφη ψύξη. Σύστημα Ag⁺ Fresh κατά των οσμών και των βακτηρίων (π.χ. E. coli).

Έξυπνες Λειτουργίες: Εξωτερικό πάνελ αφής LED και έξυπνες ειδοποιήσεις στο κινητό αν η πόρτα ξεχαστεί ανοιχτή.

Πλυντήριο-Στεγνωτήριο Mijia Front Load Washer Dryer 8kg

Αποδοτικότητα: 30% υψηλότερη ενεργειακή απόδοση από το όριο της ευρωπαϊκής κλάσης Α. Κάδος 525mm με τεχνολογία power wash.

Υγιεινή: Hygiene mode με ατμό υψηλής θερμοκρασίας για εξάλειψη του 99,99% των βακτηρίων.

Προγράμματα: 30+ επιλογές (συμπεριλαμβανομένης γρήγορης πλύσης 15'). Έξυπνο στέγνωμα με τρισδιάστατη ροή αέρα και αισθητήρες που σταματούν αυτόματα τον κύκλο για την προστασία των υφασμάτων. Έγχρωμο πάνελ αφής και λειτουργία "My Time".

Όλα τα προϊόντα της Xiaomi είναι διαθέσιμα σε όλα τα Xiaomi Store, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο, διαδικτυακά στο mistore-greece.gr και στο mistore-cyprus.com.cy , καθώς και στο επίσημο δίκτυο συνεργατών.

Όλα τα προϊόντα είναι διαθέσιμα από την Info Quest Technologies, επίσημο διανομέα της Xiaomi στην Ελλάδα και στην Κύπρο.