MCM “Disco on Mars”: Ένα διαγαλαξιακό ταξίδι design στο Μιλάνο με ελληνική παρουσία

Στο πλαίσιο της Milan Design Week 2026, η MCM παρουσίασε το «Disco on Mars», ένα έργο πολλαπλών αισθήσεων που σηματοδοτεί την έναρξη των εορτασμών για τα 50 χρόνια του οίκου, επαναπροσδιορίζοντας τα όρια μεταξύ design, τεχνολογίας και εμπειρίας.

Με αφορμή αυτή τη σημαντική στιγμή, η MCM Ελλάδας διοργάνωσε ένα ταξίδι στο Μιλάνο, προσκαλώντας μια επιλεγμένη ομάδα Ελλήνων από τον χώρο της μόδας και του lifestyle. Η Αθηνά Οικονομάκου μαζί με τον Bruno Cerella, η Estrella Nouri, η Μαρίνα Βερνίκου, η Εβελίν Καζαντζόγλου, η Σούλα Λιάκου, ο Πλάτωνας Παπαγιαννόπουλος, η Χρυσάνθη Κουρούπη, η Κατερίνα Ευαγγελινού και η Χρυσιάνα Ανδριοπούλου, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το νέο δημιουργικό σύμπαν του brand.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε μια σειρά από εκλεπτυσμένες στιγμές, ξεκινώντας με ένα γεύμα καλωσορίσματος στο Portrait Milano και συνεχίζοντας με ένα ιδιωτικό δείπνο στο Sushi Samba. Η εμπειρία κορυφώθηκε με ένα γεύμα στο Giacomo Arengario, με εντυπωσιακή θέα στο Duomo, συνθέτοντας ένα κομψό και ολοκληρωμένο ταξίδι φιλοξενίας. Οι καλεσμένοι απόλαυσαν εκλεκτά κοκτέιλ gin & tonics με την υπογραφή του Bombay Sapphire, του No.1 premium gin στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο, ωστόσο, βρέθηκε η καθηλωτική εμπειρία του «Disco on Mars», που παρουσιάστηκε στη Rotonda del Pellegrini. Σε συνεργασία με το Atelier Biagetti, η MCM μεταμορφώνει τον χώρο σε ένα φουτουριστικό περιβάλλον, όπου το design λειτουργεί ως αφήγηση και ο ήχος ως αναπόσπαστο στοιχείο της εμπειρίας.

Αντικείμενα όπως το Orbit, το Gravity και το Mach-1 επανερμηνεύουν τη λειτουργικότητα μέσα από μια σύγχρονη, σχεδόν κινηματογραφική προσέγγιση, ενώ οι εμβληματικές δημιουργίες του οίκου εμφανίζονται σε νέες εκδοχές του χαρακτηριστικού Visetos monogram, γεφυρώνοντας την κληρονομιά με το μέλλον.

Το «Disco on Mars» αποτελεί μια σύγχρονη έκφραση του οράματος της MCM, όπου η πολυτέλεια μετατοπίζεται από το προϊόν στην εμπειρία, και από το αντικείμενο στο συναίσθημα.

Η εμπειρία είναι ανοιχτή στο κοινό από τις 21 έως τις 26 Απριλίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στη Rotonda del Pellegrini, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή τη μοναδική διαγαλαξιακή εμπειρία. Το Επίπεδο 2 είναι προσβάσιμο αποκλειστικά με πρόσκληση.

Rotonda del Pellegrini, Via delle Ore 3

20 Απριλίου 2026: Opening & Press Preview

21 – 26 Απριλίου 2026 | 10:00 – 18:00: Ανοιχτό στο κοινό