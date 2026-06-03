Angostura Tiki Week: Η πιο εξωτική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει σε όλη την Ελλάδα

Από τις 4 έως τις 18 Ιουνίου, σε 41 επιλεγμένα bars, με μοναδικά Tiki cocktails και δώρο το limited Angostura ποτήρι.

Το καλοκαίρι ξεκινά με εξωτική διάθεση, tropical γεύσεις και την αυθεντική Tiki εμπειρία που μόνο η Angostura μπορεί να προσφέρει. Από τις 4 έως τις 18 Ιουνίου, το Angostura Tiki Week επιστρέφει και προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει τη μαγεία της Καραϊβικής μέσα από μια ξεχωριστή cocktail διαδρομή σε όλη την Ελλάδα.

Για δύο εβδομάδες, 41 επιλεγμένα bars σε 16 σημεία της χώρας συμμετέχουν στη μεγαλύτερη Tiki γιορτή του καλοκαιριού, δημιουργώντας cocktails με βάση τα premium ρούμια και bitters της Angostura. Οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν πρωτότυπες Tiki δημιουργίες, εμπνευσμένες από την κουλτούρα των τροπικών νησιών, και να αποκτήσουν το συλλεκτικό ποτήρι της φετινής διοργάνωσης.

Με έμπνευση από το πνεύμα της εξερεύνησης, των ταξιδιών και της καλοκαιρινής απόδρασης, το Angostura Tiki Week μετατρέπει κάθε συμμετέχον κατάστημα σε έναν μικρό τροπικό προορισμό, γεμάτο χρώματα, αρώματα και αυθεντικές Tiki εμπειρίες.

Ανακαλύψτε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα στο Tiki Week – The house of Angostura και ζήστε τη δική σας Tiki εμπειρία.

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