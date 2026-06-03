Η Dyson Beauty επέστρεψε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την τεχνολογία της Dyson Beauty μέσα από εξατομικευμένα ραντεβού styling με τους Global Styling Ambassadors της εταιρείας, με έμφαση στην υγεία των μαλλιών, τη φροντίδα του τριχωτού της κεφαλής και τα εντυπωσιακά red carpet looks.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα παγκοσμίως, πρόσφερε το ιδανικό σκηνικό για τη Dyson Beauty, η οποία συνδύασε την πολυτελή περιποίηση μαλλιών, την υψηλή αισθητική και την πρωτοποριακή τεχνολογία.

Στο ξενοδοχείο Carlton Cannes, a Regent Hotel, η Dyson Beauty Suite αποτέλεσε το επίκεντρο της προετοιμασίας για το κόκκινο χαλί, λειτουργώντας ως ένας αποκλειστικός χώρος ομορφιάς για επαγγελματίες του χώρου, δημοσιογράφους και καλεσμένους πριν από τις πρεμιέρες και τις επίσημες εμφανίσεις του φεστιβάλ.

Τα εμβληματικά εργαλεία styling της Dyson, εξοπλισμένα με την πιο πρόσφατη τεχνολογία της εταιρείας το Dyson Coanda2x™ Airwrap multi-styler, το Supersonic r™ hair dryer και το Airstrait™ straightener χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία εμφανίσεων VIP καλεσμένων κατά μήκος της Κρουαζέτ, αναδεικνύοντας την προσέγγιση της Dyson στο styling υψηλών επιδόσεων με λιγότερη θερμική καταπόνηση των μαλλιών.

Αντικατοπτρίζοντας τη σύνδεση της Dyson με την ομορφιά, τη μόδα και τον πολιτισμό, η Dyson Beauty Suite προσέφερε εξαιρετικά προσωποποιημένες εμπειρίες styling, βασισμένες στην προηγμένη μηχανική και τον ακριβή έλεγχο των συσκευών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, οι hairstylists της Dyson δημιούργησαν μια σειρά από red carpet εμφανίσεις, επιδεικνύοντας την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας Dyson σε διαφορετικούς τύπους μαλλιών και στιλ. Τις συνεδρίες ανέλαβαν οι Global Styling Ambassadors Larry Kingκαι οι Dyson Styling Ambassadors Chris Long, Jake Unger, Sebastian Iskander, Maja Stanišić, Florin Noje και Lucy Jones, οι οποίοι προετοίμασαν τους καλεσμένους για τις εμφανίσεις τους στο φεστιβάλ.

Η Dyson Beauty Suite υποδέχθηκε επίσης επισκέπτες του Carlton Cannes, προσφέροντας εξατομικευμένες συνεδρίες styling καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Ανάμεσά τους βρέθηκαν οι Frida Gustavsson και Rhea Norwood, καθώς και επιλεγμένοι VIP καλεσμένοι.

«Στις Κάννες, λόγω της παραθαλάσσιας τοποθεσίας, πρέπει να προσαρμόζεσαι συνεχώς στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες τη μία στιγμή φυσάει και την επόμενη έχει έντονη ηλιοφάνεια. Με εργαλεία Dyson, όπως το Dyson Airwrap Coanda2x, μπορείς εύκολα να δημιουργήσεις γρήγορα πλούσια, λαμπερά χτενίσματα με όγκο, διατηρώντας παράλληλα την υγεία των μαλλιών.»

– Larry King, Global Styling Ambassador

Κατά τη διάρκεια ειδικής παρουσίασης με οικοδέσποινα τη μηχανικό της Dyson Maggie Corr, οι καλεσμένοι ενημερώθηκαν για τις τελευταίες τεχνολογικές καινοτομίες της Dyson Beauty και τη διαδικασία ανάπτυξής τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της προηγμένης τεχνολογίας ροής αέρα, της μηχανικής σχεδίασης των κινητήρων και του έξυπνου ελέγχου θερμοκρασίας για την επίτευξη styling υψηλών επιδόσεων χωρίς υπερβολική θερμική φθορά.

Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης η τριχολόγος της Dyson Angela Onouha, η οποία ανέδειξε τη σημασία της υγείας του τριχωτού της κεφαλής για τη μακροπρόθεσμη καλή κατάσταση των μαλλιών, ιδιαίτερα σε περιόδους συχνού styling και ταξιδιών. Οι επισκέπτες έλαβαν πρακτικές συμβουλές για αποτελεσματικές ρουτίνες περιποίησης του τριχωτού, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των προϊόντων Dyson Amino™ σε συνδυασμό με το Dyson Supersonic Nural™, που έχει σχεδιαστεί για να συμβάλλει στην προστασία του τριχωτού και στη συνολική υγεία των μαλλιών.

Μέρος της εμπειρίας στη Dyson Beauty Suite αποτέλεσε και το Dyson Supersonic Travel hair dryer, το οποίο είναι 32% μικρότερο και 25% ελαφρύτερο από τα μοντέλα Supersonic και Supersonic Nural. Σχεδιασμένο για εύκολη μεταφορά και χρήση εν κινήσει, ταίριαξε ιδανικά με το δυναμικό περιβάλλον του φεστιβάλ.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε ολόκληρη η σειρά προϊόντων Dyson Beauty, συμπεριλαμβανομένης της νέας καλοκαιρινής χρωματικής έκδοσης Ceramic Apricot and Topaz. Η περιορισμένης έκδοσης παλέτα συνδυάζει ζωηρές αποχρώσεις μανταρινιού, απαλό βερίκοκο και χρυσές λεπτομέρειες, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό αισθητικό αποτέλεσμα.

Οι Styling Ambassadors της Dyson χρησιμοποίησαν επίσης τις σειρές περιποίησης Chitosan™, Omega™ και Amino™. Κάθε σύνθεση έχει σχεδιαστεί ώστε να συμπληρώνει το styling υψηλών επιδόσεων:

• Chitosan™: προσφέρει εύκαμπτο κράτημα μεγάλης διάρκειας, διατηρώντας τη φυσική κίνηση των μαλλιών.

• Omega™: συμβάλλει στην ενίσχυση της απαλότητας και της λάμψης.

• Amino™: υποστηρίζει την ισορροπία του τριχωτού της κεφαλής και τη συνολική υγεία των μαλλιών.

Μαζί, αυτές οι συνθέσεις επεκτείνουν τη φιλοσοφία μηχανικής ακρίβειας της Dyson πέρα από τις συσκευές styling, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία περιποίησης για λαμπερά, υγιή και red carpet-ready μαλλιά.

Η Dyson Beauty Suite στις Κάννες αποτύπωσε με μοναδικό τρόπο την ενέργεια και τη λάμψη του κόκκινου χαλιού, συνδυάζοντας την ένταση της προετοιμασίας στα παρασκήνια με την ακρίβεια της τεχνολογίας Dyson. Με φόντο την εμβληματική Κρουαζέτ, ο χώρος φιλοξένησε στιγμές μεταμόρφωσης και δημιουργίας λίγο πριν από τις μεγάλες πρεμιέρες, ενισχύοντας τη θέση της Dyson Beauty στο σημείο όπου συναντώνται η καινοτομία, η μόδα και ο πολιτισμός.