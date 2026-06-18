Το Ontoson παρουσίασε την πρώτη του συλλογή εμπνευσμένη από τη Μαρίκα Κοτοπούλη στη Βίλα Κοτοπούλη

Την Τρίτη 16 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Βίλα Κοτοπούλη του Δήμου Ζωγράφου η επίσημη παρουσίαση της πρώτης συλλογής του Ontoson, με έμπνευση από τη σπουδαία ηθοποιό Μαρίκα Κοτοπούλη.

Η συλλογή προσεγγίζει τη μορφή της Κοτοπούλη όχι ως ιστορική αναπαράσταση, αλλά ως αφετηρία δημιουργικού διαλόγου ανάμεσα στο σύγχρονο ελληνικό ένδυμα και την ελληνική πολιτιστική μνήμη. Μέσα από δώδεκα εμφανίσεις, η σχεδιάστρια Λαμπρινή Μουρούτη διερευνά τη σχέση του ενδύματος με τη γυναικεία παρουσία και τη διαχρονικότητα της προσωπικότητας που σημάδεψε το ελληνικό θέατρο.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε με τη μορφή θεατρικού δρώμενου. Τρεις γυναίκες ηθοποιοί, κατά τη διάρκεια μιας φανταστικής θεατρικής πρόβας, αποκάλυπταν οργανικά τα ενδύματα της συλλογής, μετατρέποντας την παρουσίαση σε μια ζωντανή αφήγηση που συνέδεσε τη μόδα με τη θεατρική πράξη.

Η επιλογή της Βίλας Κοτοπούλη, χώρου άρρηκτα συνδεδεμένου με τη ζωή και την κληρονομιά της μεγάλης πρωταγωνίστριας, προσέδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό στην εκδήλωση, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η μνήμη, η ιστορία και η σύγχρονη δημιουργία συνυπήρξαν.

Με την πρώτη της συλλογή, η Λαμπρινή Μουρούτη εγκαινιάζει το δημιουργικό ταξίδι του Ontoson, προτείνοντας μια προσέγγιση της μόδας που συνομιλεί με τον ελληνικό πολιτισμό και αναζητά έμπνευση σε πρόσωπα και αφηγήσεις που εξακολουθούν να επηρεάζουν τη σύγχρονη ταυτότητά μας.