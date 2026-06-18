Το Pounda Resort Paros ανοίγει τις πόρτες του ως ο νέος παραθαλάσσιος κυκλαδίτικος προορισμός των Radisson Individuals

Το Pounda Resort Paros, a member of Radisson Individuals, είναι ένα πλήρως ανακαινισμένο παραθαλάσσιο resort 94 δωματίων στην Πούντα της Πάρου, φέρνοντας το brand Radisson Individuals σε έναν από τους πλέον δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς της Ελλάδας.

Τοποθετημένο ακριβώς δίπλα στη θάλασσα και σε απόσταση μικρότερη του ενός λεπτού από τη σύνδεση με το ferry προς την Αντίπαρο, το resort προσφέρει μεσογειακές γαστρονομικές εμπειρίες, pool bar με θέα στη θάλασσα, εξωτερική πισίνα 200 τ.μ., μοναδική θέα στο ηλιοβασίλεμα του Αιγαίου και μια χαλαρή νησιωτική ατμόσφαιρα ιδανική για ζευγάρια, οικογένειες και ταξιδιώτες αναψυχής.

Η έναρξη λειτουργίας του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Πάρος συνεχίζει να ενισχύει τη διεθνή της απήχηση, συνδυάζοντας την αυθεντική ελληνική γοητεία με τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ταξίδια με lifestyle χαρακτήρα, αποδράσεις δίπλα στη θάλασσα, θαλάσσια σπορ και island hopping εμπειρίες. Χάρη στην προνομιακή παραθαλάσσια τοποθεσία του στην Πούντα, το resort προσφέρει μια ήρεμη εμπειρία διαμονής δίπλα στο κύμα, με εύκολη πρόσβαση στην Παροικιά, την Αντίπαρο και σε μερικά από τα σημαντικότερα πολιτιστικά και φυσικά αξιοθέατα του νησιού.

Ο Joep Peeters, Chief Operating Officer Franchise EMEA, του Radisson Hotel Group, δήλωσε: «Η Πάρος έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο συναρπαστικούς νησιωτικούς προορισμούς της Μεσογείου, γνωστή για τη φυσική της ομορφιά, τον μεσογειακό της χαρακτήρα και τη διαρκώς αυξανόμενη δημοτικότητά της στους διεθνείς ταξιδιώτες. Το Pounda Resort Paros εκφράζει απόλυτα τη φιλοσοφία των Radisson Individuals: ξενοδοχεία με ξεχωριστή προσωπικότητα, άρρηκτα συνδεδεμένα με τον προορισμό στον οποίο ανήκουν. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε το resort στο χαρτοφυλάκιό μας και προσφέρουμε στους επισκέπτες μια χαλαρή παραθαλάσσια εμπειρία σε ένα από τα πιο γοητευτικά νησιωτικά τοπία της Ελλάδας.»

Τοποθεσία

Το resort βρίσκεται στην Πούντα, στη δυτική ακτή της Πάρου, σε απόσταση μόλις 10 λεπτών οδικώς από το λιμάνι και ακριβώς απέναντι από το Αιγαίο Πέλαγος. Αποτελεί ιδανική βάση για την εξερεύνηση τόσο της Πάρου όσο και της Αντιπάρου, είτε για όσους επιθυμούν να ανακαλύψουν τις χρυσαφένιες παραλίες και τα παραδοσιακά κυκλαδίτικα σοκάκια της Αντιπάρου είτε για όσους θέλουν να περιηγηθούν στην Παροικιά, τη γραφική πρωτεύουσα και κύριο λιμάνι του νησιού.

Στα κοντινά αξιοθέατα περιλαμβάνονται το Pounda Kitesurf Club, ένας από τους πιο γνωστούς προορισμούς για kitesurf χάρη στους ισχυρούς ανέμους και τα ρηχά τιρκουάζ νερά της περιοχής, καθώς και η Παναγία Εκατονταπυλιανή στην Παροικιά, ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της Ελλάδας. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να ανακαλύψουν λιγότερο γνωστούς αλλά εξίσου εντυπωσιακούς προορισμούς, όπως το Δεσποτικό, το ακατοίκητο νησί με το αρχαίο ιερό του Απόλλωνα και το παρθένο φυσικό τοπίο, το Ιερό του Δηλίου με θέα στο Αιγαίο και το Αρχαιολογικό Μουσείο Πάρου.

Διαμονή

Το Pounda Resort Paros, a member of Radisson Individuals, διαθέτει 94 δωμάτια και σουίτες, σχεδιασμένα με μια σύγχρονη ελληνική αισθητική που συνδυάζει λευκές αποχρώσεις, απλή μεσογειακή αρχιτεκτονική, φυσικά υλικά και ζεστές ξύλινες λεπτομέρειες. Ο σχεδιασμός του εμπνέεται από τη χαλαρή ατμόσφαιρα της Πάρου, με boho στοιχεία στους κοινόχρηστους χώρους και φωτεινή, γήινη διακόσμηση σε όλο το συγκρότημα.

Πολλά από τα δωμάτια προσφέρουν θέα στη θάλασσα ή βρίσκονται σε άμεση εγγύτητα με την ακτογραμμή, ενισχύοντας τη σύνδεση των επισκεπτών με το παραθαλάσσιο περιβάλλον του resort. Τα οικογενειακά δωμάτια διαθέτουν κουκέτες, καθιστώντας το κατάλυμα ιδανική επιλογή για οικογένειες που αναζητούν άνετες διακοπές με εύκολη πρόσβαση στην παραλία, την πισίνα και τις δραστηριότητες της περιοχής.

Εστίαση και bars

Το κεντρικό εστιατόριο του resort προσφέρει μεσογειακή κουζίνα με έμφαση στα ελληνικά προϊόντα, μέσα από μενού που αναδεικνύουν τις γεύσεις και την αυθεντικότητα της νησιωτικής γαστρονομίας. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν φρέσκα, εποχικά πιάτα σε ένα χαλαρό περιβάλλον, με έμφαση στις τοπικές πρώτες ύλες και τις ελληνικές γαστρονομικές παραδόσεις.

Το pool bar, τοποθετημένο δίπλα στη θάλασσα, προσφέρει ελαφριά γεύματα, δροσιστικά ροφήματα και ποτά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Με φόντο το ηλιοβασίλεμα από την περιοχή της πισίνας, αποτελεί το ιδανικό σημείο συνάντησης για όσους επιθυμούν να χαλαρώσουν μετά από μια ημέρα στην παραλία, στην Πάρο ή στην Αντίπαρο.

Ευεξία και αναψυχή

Στο επίκεντρο της εμπειρίας αναψυχής βρίσκεται η εξωτερική πισίνα 200 τ.μ., η οποία είναι σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα και περιβάλλεται από ξαπλώστρες και ομπρέλες. Η περιοχή της πισίνας προσφέρει ανεμπόδιστη θέα προς το Αιγαίο και μετατρέπεται σε ένα από τα πιο ξεχωριστά σημεία του resort κατά τη δύση του ηλίου.

Η παραθαλάσσια τοποθεσία του resort επιτρέπει στους επισκέπτες να απολαμβάνουν τον αυθεντικό ρυθμό της νησιωτικής ζωής, με τη θάλασσα κυριολεκτικά λίγα βήματα μακριά και το ηλιοβασίλεμα να καθορίζει τον ρυθμό της ημέρας.

«Η επαναλειτουργία του ξενοδοχείου μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισής του αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για εμάς. Εστιάσαμε στη δημιουργία ενός ανανεωμένου και άνετου περιβάλλοντος που αποτυπώνει τη χαλαρή ενέργεια της Πάρου, προσφέροντας παράλληλα το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που αναμένουν οι επισκέπτες από ένα ξενοδοχείο των Radisson Individuals.» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Angelos Gaviotis, Hotel Manager of Pounda Resort Paros, a member of Radisson Individuals.

Με την προνομιακή παραθαλάσσια τοποθεσία του, τη θέα στο ηλιοβασίλεμα, τον κυκλαδίτικο σχεδιασμό και την άμεση σύνδεση με την Πάρο και την Αντίπαρο, το Pounda Resort Paros, a member of Radisson Individuals, συστήνεται ως ένας νέος, ξεχωριστός νησιωτικός προορισμός για όσους επιθυμούν να ανακαλύψουν τη φυσική ομορφιά και την ανεπιτήδευτη γοητεία των Κυκλάδων.

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