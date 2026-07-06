La Roche-Posay & «ΑγκαλιάΖΩ»: Για 7η συνεχόμενη χρονιά υλοποιούν την κοινή δράση πρόληψης και δωρεάν ελέγχου σπίλων

Η La Roche-Posay, παραμένοντας πιστή στην παγκόσμια δέσμευση της να προσφέρει εξειδικευμένη δερματολογική φροντίδα που αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων, ενώνει για έβδομη συνεχόμενη χρονιά τις δυνάμεις της με τον Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ» μέσα από την δράση δωρεάν ελέγχου σπίλων, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρίας (Ε.Δ.Α.Ε.)

Μέσα από αυτή τη σταθερή συμμαχία, υποστηρίζει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες και ενισχύει την εθνική εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης κατά του καρκίνου του δέρματος.

Από τις 18 ΐου έως και τις 25 Μαΐου, η La Roche-Posay ταξίδεψε μαζί με την ομάδα εθελοντών δερματολόγων και ψυχολόγου του «ΑγκαλιάΖΩ» σε τέσσερα νησιά των Κυκλάδων: την Νάξο, Ίο, Σέριφο και Σίφνο. Στόχος της αποστολής ήταν η παροχή δωρεάν δερματολογικού ελέγχου σπίλων (skincheck) και η ενημέρωση των κατοίκων για τη σημασία της προστασίας από την καθημερινή έκθεση στον ήλιο.

Κατά τη διάρκεια της δράσης εξετάστηκαν συνολικά 1.107 κάτοικοι και εντοπίστηκαν 143 ύποπτα περιστατικά, τα οποία παραπέμφθηκαν για περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση στο νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός.

Η επιτυχία της αποστολής βασίστηκε στην πολύτιμη εθελοντική συνεισφορά τόσο της ομάδας του «ΑγκαλιάΖΩ», καθώς και της ιατρικής ομάδας, την οποία απάρτιζαν οι δερματολόγοι: Ράνια Ευθυμίου, Γιούλη Κοντέλια, Έλενα Λάζου, Μαρία Μαζιώτη, Μαριτίνα Ρόππα, Έφη Σβίγγου, Καλλιόπη Σωτηροπούλου, Χριστίνα Σιλαίδη, Χριστίνα Χλωρίδου.

Τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την υποστήριξη της δράσης ανέλαβε η εξειδικευμένη ομάδα του Ομίλου «ΑγκαλιάΖΩ», αποτελούμενη από την Όλγα Λιοντοπούλου (Διευθύντρια & Υπεύθυνη Σχεδιασμού και Υλοποίησης Προγράμματος), τη Βάσια Παπαδημητρίου (Ψυχολόγος), την Αναστασία Πασακοπούλου (Πρόεδρος ΔΣ) και την Άρτεμις Μηλιάδου (Μέλος ΔΣ & Υπεύθυνη Ενημέρωσης).

Ο Γιώργος Ματέλλας, Brand Manager της La Roche-Posay, δήλωσε σχετικά:

«Είναι μεγάλη τιμή να υποστηρίζουμε έμπρακτα για έβδομη συνεχή χρονιά το έργο του “ΑγκαλιάΖΩ” στη νησιωτική Ελλάδα, προσφέροντας δωρεάν προληπτικούς ελέγχους. Είναι σταθερή μας δέσμευση να βρισκόμαστε δίπλα σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους, παρέχοντας τα κατάλληλα εφόδια και την επιστημονική καθοδήγηση για την έγκαιρη πρόληψη του καρκίνου του δέρματος».

Η Όλγα Λιοντοπούλου, Διευθύντρια του ΟΕΚΚ-«ΑγκαλιάΖΩ», επεσήμανε:

«Η ανταπόκριση και τα αποτελέσματα των επισκέψεών μας επιβεβαιώνουν ότι η ανάγκη των κατοίκων της ακριτικής Ελλάδας για δευτερογενή πρόληψη είναι επιτακτική. Ο καρκίνος του δέρματος και το μελάνωμα μπορούν να προληφθούν και να θεραπευτούν πλήρως, αρκεί να διαγνωστούν έγκαιρα από δερματολόγο. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε με συνέπεια τους νησιώτες μας. Ευχαριστούμε θερμά τη La Roche-Posay για την πολύτιμη, διαρκή υποστήριξη και την εξαιρετική μας συνεργασία».

Η σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης

Το κακοήθες μελάνωμα αποτελεί μια επιθετική μορφή καρκίνου του δέρματος που αναπτύσσεται στα μελανοκύτταρα. Αντιπροσωπεύει περίπου το 3% του συνόλου των καρκίνων παγκοσμίως, με τη συχνότητά του να αυξάνεται σταθερά (σχεδόν 800.000 νέες διαγνώσεις ετησίως). Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο χωρίς προστασία, ιδιαίτερα κατά την παιδική ηλικία, αποτελεί τον κύριο παράγοντα κινδύνου.

Η πρώιμη διάγνωση είναι καθοριστική: όταν το μελάνωμα ανιχνεύεται σε αρχικό στάδιο, η πιθανότητα πλήρους ίασης είναι εξαιρετικά υψηλή. Αντίθετα, σε προχωρημένα στάδια, η θεραπεία γίνεται πολύ πιο σύνθετη λόγω του κινδύνου μεταστάσεων.

Η αποτελεσματική πρόληψη βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

Τακτική κλινική εξέταση από δερματολόγο (χαρτογράφηση σπίλων). Συνεπής και ορθή χρήση αντιηλιακής προστασίας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Συστηματική αυτοεξέταση του δέρματος από τον ίδιο τον ασθενή.

Ο Κανόνας ABCDE για την Αυτοεξέταση

Κάθε σπίλος (ελιά) που αλλάζει σχήμα, μέγεθος ή χρώμα πρέπει να ελέγχεται άμεσα. Ο διεθνής κανόνας ABCDE βοηθά στην έγκαιρη αναγνώριση ύποπτων σημαδιών:

A (Asymmetry) – Ασυμμετρία : Το ένα μισό του σπίλου δεν ταιριάζει με το άλλο.

: Το ένα μισό του σπίλου δεν ταιριάζει με το άλλο. B (Border) – Όρια : Τα όρια της βλάβης είναι ακανόνιστα, θολά ή οδοντωτά.

: Τα όρια της βλάβης είναι ακανόνιστα, θολά ή οδοντωτά. C (Color) – Χρώμα : Το χρώμα δεν είναι ομοιόμορφο (αποχρώσεις του καφέ, μαύρου, ροζ ή κόκκινου).

: Το χρώμα δεν είναι ομοιόμορφο (αποχρώσεις του καφέ, μαύρου, ροζ ή κόκκινου). D (Diameter) – Διάμετρος : Η διάμετρος είναι μεγαλύτερη από 6 χιλιοστά (το μέγεθος μιας γόμας μολυβιού).

: Η διάμετρος είναι μεγαλύτερη από 6 χιλιοστά (το μέγεθος μιας γόμας μολυβιού). E (Evolving) – Εξέλιξη: Ο σπίλος παρουσιάζει οποιαδήποτε αλλαγή σε μέγεθος, σχήμα, χρώμα ή προκαλεί συμπτώματα όπως κνησμό ή αιμορραγία.

Μάθετε περισσότερα στο https://www.larocheposay.gr/antihliakh-prostasia/hlios-prolhpsh-karkinou-tou-dermatos

