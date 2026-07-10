Η Terrazza Campari στην Ελλάδα άνοιξε τις πόρτες της στο One&Only Aesthesis

Μια νέα εμπειρία aperitivo στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Η Terrazza Campari άνοιξε επίσημα τις πόρτες της στο One&Only Aesthesis, εγκαινιάζοντας έναν νέο προορισμό αφιερωμένο στην κουλτούρα του aperitivo στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Με αφορμή το επίσημο opening, εκπρόσωποι των media, προσωπικότητες από τον χώρο του lifestyle και φίλοι του brand είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον νέο χώρο και τη φιλοσοφία που φέρνει το Campari στην Αθήνα.

Με φόντο το ηλιοβασίλεμα και την ανεμπόδιστη θέα στον Σαρωνικό, οι καλεσμένοι βίωσαν μια βραδιά εμπνευσμένη από τη σύγχρονη ιταλική κουλτούρα του aperitivo. Η χαρακτηριστική αισθητική και οι κώδικες του Campari, το εμβληματικό Campari red, οι curated μουσικές επιλογές από βινύλια και η μοναδική τοποθεσία της, συνέθεσαν το ιδανικό σκηνικό για μια αυθεντική καλοκαιρινή εμπειρία, που αποτυπώνει τη σύγχρονη έκφραση του brand.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι καλεσμένοι απόλαυσαν τα signature serves του Campari, όπως το Campari Spritz και το Campari Negroni, σε μια ατμόσφαιρα που ανέδειξε την ιταλική φιλοξενία και την κοινωνική πλευρά του aperitivo.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η παρουσία του Tommaso Cecca, Global Head of Camparino in Galleria στο Μιλάνο, ο οποίος ταξίδεψε στην Αθήνα ειδικά για το opening της Terrazza Campari. Ως Global Head του ιστορικού Camparino, ενός από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς της ιταλικής κουλτούρας του aperitivo, μοιράστηκε με τους καλεσμένους τη φιλοσοφία πίσω από το aperitivo και τον τρόπο με τον οποίο το Camparino συνεχίζει να εμπνέει τη σύγχρονη εμπειρία φιλοξενίας.

Η Terrazza Campari θα υποδέχεται το κοινό καθ' όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν, έως τον Οκτώβριο, στο One&Only Aesthesis. Ένας προορισμός όπου η αισθητική του Campari, τα signature cocktails και η ιταλική φιλοξενία συνθέτουν το απόλυτο σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.