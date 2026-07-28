Καλοκαιράκι και το Rawbata έβγαλε τραπεζάκια έξω στην, πάντα, δροσερή πλατεία Λακωνίας

Ο Χρόνης Δαμαλάς προτείνει, συχνά, διαφορετικά πιάτα, που δημιουργεί βασισμένος στα χορταρικά, τα μυρωδικά και τα ψάρια, που επιλέγει στις αγορές, ακολουθώντας πιστά την εποχικότητα

Δεν μπορούμε παρά να ξεκινήσουμε με τον signature πια ταραμά, με κόκκινη γαρίδα και πικάντικο dressing, και να μοιραστούμε τα gyoza, στα οποία ο σεφ Χρόνης Δαμαλάς, με ξεχωριστή μαεστρία, συνδυάζει φρέσκα μυρωδικά, το κολοκύθι και την κρέμα φέτας.

Στη συνέχεια, το χτένια φέρνουν μοναδικά «χρώματα κι αρώματα» στο τραπέζι, ένα καρπάτσιο με καρπούζι, ντομάτα και passion fruit που κάνει τη διαφορά! Είτε η παρέα ζητήσει τις ξεχωριστές αγκινάρες tempura με κρέμα παλαιωμένης γραβιέρας από τον Μαλτέζο, είτε επιλέξει το, «μπουκιά και συχώριο», διάφραγμα στη ρομπάτα με μελιτζάνα, τσίλι και βασιλικό, οι επιλογές είναι πάντα πολλές.

Αν μια πεντανόστιμη σαλάτα με ντομάτα, ψητό κρεμμύδι, γλιστρίδα και βασιλικό αποτελεί την ιδανική αρχή, για τη συνέχεια ο κόκορας με χυλοπίτες και κολοκυθοανθούς ή το κατσικάκι με τραχανά και κανθαρέλες, επιβεβαιώνουν το μεράκι και τις τεχνικές του σεφ, κάνοντάς μας να θέλουμε να επιστρέφουμε ξανά και ξανά στο Rawbata.

Ο Χρόνης Δαμαλάς προτείνει, συχνά, διαφορετικά πιάτα, που δημιουργεί βασισμένος στα χορταρικά, τα μυρωδικά και τα ψάρια, που επιλέγει στις αγορές, ακολουθώντας πιστά την εποχικότητα.

Καλοκαιρινό αεράκι, λοιπόν, στο Rawbata και σε κάθε περίπτωση, η ομάδα του εστιατορίου, με επικεφαλής τη Φωτεινή Μαρκουτσά, δίνει τον καλύτερο εαυτό της για να φεύγουμε πάντα χαμογελαστοί… μέχρι την επόμενη φορά!