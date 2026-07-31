Η MCM ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον DJ Khaled MCM x DJ Khaled x We The Best

Η MCM και ο κορυφαίος μουσικός παραγωγός DJ Khaled παρουσιάζουν μια συλλεκτική capsule συλλογή που συνδυάζει τη γερμανική δεξιοτεχνία με τη φιλοσοφία του We The Best

Με αφορμή τον εορτασμό της ιστορικής 50ής επετείου της, η MCM συνεργάζεται με τον θρυλικό παραγωγό DJ Khaled για να παρουσιάσει την πολυαναμενόμενη συνεργασία τους: μια αποκλειστική capsule συλλογή, σχεδιασμένη από κοινού με το fashion brand We The Best του DJ Khaled.

Ενώνοντας τον εμβληματικό γερμανικό οίκο πολυτελείας με μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, πρόκειται για μια συνεργασία που κινείται στον δικό της ρυθμό και τη δική της συχνότητα.

Με οδηγό τη μουσική, η MCM × DJ Khaled x We The Best γεννήθηκε από την πεποίθηση ότι οι σημαντικότερες δημιουργικές εκφράσεις, τόσο στον ήχο όσο και στο design, μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά: ένστικτο, ακρίβεια και τη διαρκή επιδίωξη να ξεπερνούν κάθε προηγούμενο. Και οι δύο πλευρές κουβαλούν μια κληρονομιά που ενώνει δημιουργούς, συνεργάτες και κοινότητες, με κοινό παρονομαστή την αδιαπραγμάτευτη προσήλωση στην αριστεία.

Σε αυτή τη συνεργασία, η MCM συνδυάζει την κληρονομιά της στο ταξίδι και τη μουσική με την ικανότητα του DJ Khaled να μετατρέπει το δημιουργικό ένστικτο σε πολιτισμικό φαινόμενο.

«Ο DJ Khaled ενσαρκώνει όλα όσα πρεσβεύει η MCM», δηλώνει ο Dirk Schönberger, Global Chief Brand Officer της MCM.

«Το θάρρος να επαναπροσδιορίζεις τα όρια, η πειθαρχία να επιδιώκεις την αριστεία και η πεποίθηση ότι η αληθινή πολυτέλεια πρέπει να βιώνεται και όχι απλώς να φοριέται. Αυτή η συνεργασία αποτελεί ορόσημο τόσο για τα 50 χρόνια της MCM όσο και για όσα πιστεύουμε ότι μπορούν να δημιουργήσουν μαζί η μόδα και η μουσική.»

Με σχολαστική προσοχή στη λεπτομέρεια, η συλλογή αναδεικνύει την υψηλή δεξιοτεχνία δύο εμβληματικών brands μέσα από δερμάτινα είδη, ένδυση, αξεσουάρ και υποδήματα, σχεδιασμένα για όσους αναζητούν κορυφαία ποιότητα με αυθεντικό χαρακτήρα.

Στον πυρήνα της συλλογής βρίσκονται δύο από τα πιο εμβληματικά σχέδια της MCM: το Stark Backpack και το Ottomar Weekender, επανασχεδιασμένα στο χαρακτηριστικό Cognac Visetos του οίκου και συνδυασμένα είτε με Ultrasuede σε σκούρο γκρι είτε με Nappa leather σε έντονη μπλε απόχρωση.

Τη σειρά δερμάτινων ειδών ολοκληρώνουν ένα Crossbody Pouch και ένα co-branded ταξιδιωτικό charm, διαθέσιμα στις ίδιες χαρακτηριστικές χρωματικές επιλογές.

Στην ένδυση, ξεχωρίζει μία φανέλα με το χαρακτηριστικό λογότυπο του We The Best και την εμβληματική φράση του DJ Khaled, «Another One», στην πλάτη.

Σύμφωνα με τον DJ Khaled: «Όταν λέω We The Best, το εννοώ σε κάθε πτυχή αυτού που κάνω. Κάθε κομμάτι αυτής της capsule συλλογής με την MCM δημιουργήθηκε με πραγματική πρόθεση. Η MCM έχει μια μακρά παράδοση στην άριστη ποιότητα και το We The Best δεν συμβιβάστηκε ποτέ με τίποτα λιγότερο. Όταν αυτά τα δύο πρότυπα συναντιούνται, το αποτέλεσμα είναι καθαρή ποιότητα».

Η καμπάνια της MCM × DJ Khaled x We The Best, με τίτλο 24 Hours in Sound, αποτελεί μια κινηματογραφική αποτύπωση μιας ημέρας από τη ζωή του DJ Khaled, αποκαλύπτοντας πώς η μουσική τροφοδοτεί τη δημιουργικότητα, τα πάθη και το όραμά του για το design.

Γυρισμένη στο Μαϊάμι, η ταινία παρουσιάζει τον Khaled όχι ως ερμηνευτή αλλά ως δημιουργό, περιτριγυρισμένο από τους ήχους και τα αντικείμενα που διαμορφώνουν την προσωπική του ταυτότητα.

Με αφορμή την κυκλοφορία της συλλογής, θα λειτουργήσει για δύο εβδομάδες ένα αποκλειστικό pop-up στο Bloomingdale's της 59ης Οδού, προσφέροντας διαδραστικές εμπειρίες, ειδικές ενεργοποιήσεις και τη δυνατότητα στο κοινό να γνωρίσει και να αποκτήσει τη συλλογή.

Η capsule συλλογή MCM × DJ Khaled x We The Best διαθέσιμη στην Ελλάδα από τις 9 Ιουλίου 2026, αποκλειστικά μέσω MCM Boutique, το Attica Department Store και τα καταστήματα Καλογήρου.