The shirts, chico, they never lie: Τα α λα Tony Montana πουκάμισα που πρέπει να έχεις

Γνωρίζετε πώς το χαβανέζικο πουκάμισο κατάφερε να γίνει ένα τόσο διαχρονικό και κλασικό κομμάτι στην ντουλάπα των ανδρών; Ρωτήστε τον Al Pacino! Ή μάλλον πάρτε μαθήματα από αυτόν.

Οι ταινίες ως γνωστόν, επηρεάζουν τη μόδα και μάλιστα οι χαρακτήρες πολύ περισσότερο. Ένας από αυτούς ήταν ο (αναπάντεχος) Tony Montana από την ταινία Scarface, όπου με τα παιχνιδιάρικα print στα πουκάμισα του, κατάφερε να δημιουργήσει το δικό του χαρακτηριστικό στιλ.

Και φυσικά στα βήματά του έχουν ακολουθήσει πολλοί χαρακτήρες ταινιών, όπως πρόσφατα ο Brad Pitt στο Once Upon A Time In Hollywood,ο οποίος φορώντας το μοναδικό κίτρινο χαβανέζικο πουκάμισό του, ήταν πιο γοητευτικός από ποτέ.

Δεν υπάρχει πιο ιδανικό print για πουκάμισα όσο βρίσκεσαι σε διακοπές. Ταιριάζει με τα πάντα, με jean παντελόνι, με βερμούδες σε όλες τις υφές, αλλά και chinos! Αν θες τη γνώμη μας πάντως, ιδανικά δείχνουν με λινή βερμούδα ή παντελόνι!

Φορώντας ένα χαβανέζικο πουκάμισο δε σου δίνει μόνο έναν εξωτικό αέρα από την Κούβα, αλλά και όλη την ανεμελιά του καλοκαιριού!

