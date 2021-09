Danner Boots: Οι μπότες του James Bond που θέλεις να αποκτήσεις

Τώρα μπορείς και εσύ να βγάλεις τον James Bond που κρύβεις μέσα σου – όλοι έχουμε έναν, ας μην κοροϊδευόμαστε. Όχι, δε θα γίνεις κατάσκοπος, ούτε θα οδηγήσεις το αυτοκίνητό του. Μπορείς, όμως, να φορέσεις τα παπούτσια του (μέχρι εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε).

Είναι οι Danner Boots και είναι τέλειες. Τις φόρεσε ο Daniel Craig, κάτι που αυτόματα δίνει πολλούς πόντους, ενώ αντέχουν κάθε αποστολή – από εκείνες του 007 μέχρι τις πιο ανθρώπινες δικές μας. Σχεδιάστηκαν, μάλιστα, με αφορμή τα κατορθώματα του θρυλικού πράκτορα.

Inspired by Bond, in and out of the box. Extremely limited quantities available for purchase tomorrow. Head to https://t.co/oIZ3cEVEqJ for details.#Danner #007 #NoTimeToDie #JamesBond #Bond pic.twitter.com/pS5AbuEsUc

