Ο Άντριου Γκάρφιλντ έκανε μια αποκάλυψη, μιας και αναφέρθηκε στον κρυφό Instagram λογαριασμό του. Μάλιστα δεν είναι καθόλου περήφανος γι’ αυτό.

Μπορεί να μην έχει δημόσιο λογαριασμό στα social media, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ο Άντριου Γκάρφιλντ έχει καταφέρει να μείνει μακριά από το Instagram. Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε ότι διατηρεί έναν κρυφό λογαριασμό στην πλατφόρμα και, όπως παραδέχεται ο ίδιος, έχει εθιστεί στη χρήση του.

Σε συνέντευξή του στο Variety, ο Άντριου Γκάρφιλντ μίλησε ανοιχτά για τον χρόνο που περνά στο κινητό του και δεν έκρυψε ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει λίγο. «Είμαι εξίσου εθισμένος με οποιονδήποτε άλλον», είπε, αναφερόμενος στη χρήση του Instagram. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, οι ειδοποιήσεις που λαμβάνει για τον χρόνο που περνά μπροστά στην οθόνη του τον τρομάζουν. «Είναι σαν να έχω χαρίσει όλες αυτές τις ώρες στο τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι βλέπει στον κρυφό λογαριασμό του;

Αν περιμένεις ότι ο λογαριασμός του είναι γεμάτος με celebrities, lifestyle και ό,τι άλλο συναντάς συνήθως στο Instagram, μάλλον θα εκπλαγείς. Ο Άντριου Γκάρφιλντ αποκάλυψε ότι στον κρυφό λογαριασμό του τον τραβούν ιδιαίτερα οι «περίεργες κεραμικές δημιουργίες», αλλά και οι δουλειές Ιαπώνων τεχνιτών και δημιουργών.

Και κάπως έτσι, όπως συμβαίνει σε όλους μας, ένα βίντεο μπορεί εύκολα να οδηγήσει στο επόμενο και πριν το καταλάβεις έχει περάσει αρκετή ώρα. Ο ηθοποιός, μάλιστα, δεν θεωρεί ότι το πρόβλημα αφορά αποκλειστικά την προσωπική του αδυναμία να αφήσει το κινητό. Πιστεύει ότι μεγάλο μέρος της ευθύνης βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο έχουν σχεδιαστεί οι ίδιες οι πλατφόρμες.

«Δεν έχουμε τόσο έλεγχο όσο θα έπρεπε»

Ο Γκάρφιλντ θεωρεί πως τα social media έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που ενθαρρύνει την αδιάκοπη χρήση τους. «Δεν έχουμε τόσο μεγάλο έλεγχο πάνω σε αυτές τις παρορμήσεις όσο θα έπρεπε και αυτό έχει σχεδιαστεί έτσι», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση αρκετά σκοτεινή όταν την εξετάσεις πιο προσεκτικά. Και αν έχεις πιάσει τον εαυτό σου να ανοίγει το κινητό «για δύο λεπτά» και να καταλήγει να σκρολάρει για μισή ώρα, μάλλον καταλαβαίνεις ακριβώς τι εννοεί.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι θα ήθελε να ξεφύγει από αυτή τη συνήθεια. Όπως είπε, πιστεύει ότι όλοι έχουμε κάποια στιγμή νιώσει την ανάγκη να πετάξουμε το κινητό μας μακριά, επειδή συνειδητοποιούμε ότι μας στερεί πολύτιμο χρόνο από τη ζωή μας.

Το απλό κόλπο που τον βοηθά

Υπάρχει, ωστόσο, ένα πολύ απλό πράγμα που φαίνεται να βοηθά τον Γκάρφιλντ να περιορίσει τη χρήση του κινητού. «Αν αφήσεις το κινητό σου σε ένα άλλο δωμάτιο, αυτό κάνει μεγάλο μέρος της δουλειάς», εξήγησε. «Από τη στιγμή που βρίσκεται στον ίδιο χώρο μαζί σου, την έχεις πατήσει», είπε χαρακτηριστικά.

Η νέα του ταινία μιλά επίσης για την τεχνολογία

Η συζήτηση για την εξάρτηση από την τεχνολογία ταιριάζει απόλυτα και με το τελευταίο κινηματογραφικό project του Γκάρφιλντ, The Magic Faraway Tree. Η ταινία ακολουθεί μια οικογένεια με παιδιά που έχουν εθιστεί στην τεχνολογία και παρασύρονται σε μια περιπέτεια φαντασίας. Παρότι το θέμα της ταινίας αγγίζει την υπερβολική χρήση της τεχνολογίας, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι στα γυρίσματα δεν υπήρχε απαγόρευση κινητών.

«Δεν χρειαζόταν πραγματικά να απαγορευτούν», εξήγησε. Στόχος της ταινίας, όπως είπε, δεν ήταν να παρουσιάσει την τεχνολογία ως κάτι κακό ή να υποστηρίξει ότι πρέπει να την αποφεύγουμε εντελώς. Αντίθετα, το ζητούμενο ήταν να μάθουμε να έχουμε μια πιο υγιή σχέση μαζί της.

Και αυτή φαίνεται πως είναι και η προσωπική του άποψη. Δεν χρειάζεται να πετάξεις το κινητό σου από το παράθυρο ούτε να εξαφανίσεις εντελώς τα social media από τη ζωή σου. Χρειάζεται, όμως, να προσέξεις ώστε να μην καταλήξεις να περνάς περισσότερο χρόνο κοιτάζοντας μια οθόνη παρά ζώντας τη ζωή σου.