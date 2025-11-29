Δείξε μου το κούρεμά σου, να σου πούμε πού μένεις - Κομμωτής "χαρτογραφεί" τα κουρέματα της Αθήνας

Κομμωτής μάς δίνει ένα κούρεμα για κάθε περιοχή της Αθήνας.

Από τα σβησίματα των Δυτικών μέχρι το ξανθό balayage των Βορείων Προαστίων, κάθε περιοχή έχει το δικό της κούρεμα.

Κάθε κούρεμα, έχει τη δική του ιστορία. Είναι δήλωση αισθητική, κοινωνική αλλά και πολιτική. Μπορείς να καταλάβεις την κυρία από την Κηφισιά ή τον τύπο από τα Εξάρχεια; Μπορεί και ναι. Από το επιμελημένο καρέ, μέχρι το mullet και το εντυπωσιακό πλατινέ, κάθε μαλλί μπορεί να αποκαλύπτει πολλά. Αποβάλλοντας τα στερεότυπα και ακολουθώντας κυρίως τις τάσεις που υπάρχουν σήμερα, ζητήσαμε από έναν κομμωτή να συνδυάσει κάθε κούρεμα, με μια περιοχή της Αθήνας.

Τα Δυτικά προάστια και τα fade haircuts

«Κάθε πιτσιρικάς που μένει στα Δυτικά Προάστια -Περιστέρι, Αιγάλεω, Χαϊδάρι- σίγουρα θα έχει κάνει μια φορά στη ζωή του fade, καθαρό σβήσιμο σε κοντό μαλλί με γραμμές στο πλάι -και στο φρύδι πολλές φορές. Αυτές οι περιοχές έχουν λαϊκότητα και ψυχή, οπότε σίγουρα δεν μπορώ να φανταστώ κάτι πιο περίτεχνο», λέει ο Θάνος, κομμωτής στα Βόρεια Προάστια.

