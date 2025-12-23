Η θεραπεία προσώπου από τη Juliette Armand που άλλαξε την επιδερμίδα μας

Είναι η θεραπεία αναγέννησης του δέρματος Exo Fusion - HA - PDRN Regeneration Therapy και είναι ό,τι πιο ωραίο έχουμε δοκιμάσει τελευταία.

Αυτή την περίοδο θυμόμαστε περισσότερο πόσο σημαντική είναι η εικόνα της επιδερμίδας μας. Οι εμφανίσεις των ημερών που έρχονται, από τα εταιρικά πάρτυ και τα οικογενειακά τραπέζια, μέχρι τις βραδινές εξόδους και τα ξενύχτια, μας θυμίζουν πως πέρα από το styling και τα μαλλιά μας, ακόμη πιο σπουδαίο ρόλο παίζει το δέρμα μας. Για την ανανέωσή του, όμως, ποτέ δεν είναι αργά! Ειδικά όταν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε θεραπείες που συνδυάζουν όλη την τεχνογνωσία, την απόλαυση στην εφαρμογή και την αξιοπιστία στο αποτέλεσμα, χωρίς να χρειαστεί να μας κρατήσουν στο σπίτι. Μια τέτοια θεραπεία είναι η θεραπεία αναγέννησης του δέρματος Exo Fusion - HA - PDRN Regeneration Therapy από τη Juliette Armand που χρησιμοποιεί τη δύναμη των εξωσωμάτων.

Εξωσώματα, ένα δώρο ομορφιάς

Ας ξεκινήσουμε βλέποντας τι είναι τα εξωσώματα. Τα εξωσώματα είναι εξωκυτταρικά μεμβρανώδη σωματίδια, τα οποία μέσω της μεταφοράς βιοενεργών μορίων (πρωτεϊνες, λιπίδια, νουκλεϊκά οξέα) εμπλέκονται σε βασικές βιολογικές διεργασίες ενεργοποιώντας μηχανισμούς επιδιόρθωσης, αναγέννησης και αντιφλεγμονώδους απόκρισης στο δέρμα. Ο σημαντικός αυτός ρόλος τους έχει κάνει την ιατρική αισθητική, καθώς και την κοσμητολογία, να τους δώσει τον απαραίτητο χώρο στις θεραπείες και στα προϊόντα ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν το πολύτιμο έργο τους. Με βάση αυτή το έργο και η Juliette Arman δημιούργησε τη θεραπεία Exo Fusion - HA - PDRN Regeneration Therapy που χρησιμοποιεί τη δύναμη των εξωσωμάτων για να φέρει στο δέρμα μια πραγματική, ορατή αλλαγή που ξεκινάει από μέσα για να φτάσει να δώσει νέα όψη στην επιδερμίδα μας.

Ο συνδυασμός εξωσωμάτων φυτικής και προβιοτικής (βακτηριακής) προέλευσης επιταχύνει τις βιολογικές διαδικασίες κυτταρικής επιδιόρθωσης, όμως στο ινστιτούτο της Juliette Armand δεν λειτουργούν μόνα τους, αλλά με συνεργιστικά με το υαλουρονικό οξύ (LMW) και PDRN (Polydeoxyribonoucleotides) για να προσφέρουν ενισχυμένη ανανέωση του δερματικού ιστού.





Πρόκειται για μια επαγγελματική καλλυντική θεραπεία αναγέννησης της επιδερμίδας που βελτιώνει την ελαστικότητα, την υφή, τα επίπεδα ενυδάτωσης και το πάχος τους δέρματος, αξιοποιώντας την προηγμένη βιολογική δράση των εξωσωμάτων τα οποία ως "αγγελιοφόροι" της διακυτταρικής επικοινωνίας προσφέρουν πολύ σημαντικό έργο στην εσωτερική λειτουργία του δέρματος. Ο συνδυασμός των εξωσωμάτων με υαλουρονικό οξύ ενισχύει τη θεραπευτική τους αποτελεσματικότητα, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό ενυδατικό μικροπεριβάλλον, απαραίτητο για την ομαλή διαδικασία επούλωσης και την απορρόφηση των βιοδραστικών μορίων. Παράλληλα, ο συνδυασμός των εξωσωμάτων με PDRN-πολυνουκλεοτίδιο που υποστηρίζει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και τον μηχανισμό επιδιόρθωσης του DNA, ενώ ενισχύει την αναγεννητική δράση στο δέρμα, επιταχύνοντας την επούλωση και βελτιώνοντας τη δομική ακεραιότητα και τη λειτουργικότητα των ιστών μέσω συνεργικών μηχανισμών αναδόμησης

Μοναδικά αποτελέσματα

Τι αποτελέσματα βλέπουμε, όμως; Έχει άμεση δράση αναγέννησης και αναδόμησης της επιδερμίδας, ενώ προκαλεί ενεργοποίηση κυτταρικής επιδιόρθωσης, διέγερση παραγωγής κολλαγόνου και ελαστίνης. Παράλληλα έχει αντιφλεγμονώδη δράση και μοναδικά αποτελέσματα ενυδάτωσης, σύσφιξης και λάμψης. Η δύναμη των εξωσωμάτων απαλύνει άμεσα γραμμές έκφρασης, βαθιές ρυτίδες, ουλές και σημάδια, ενώ στη βήματα της θεραπείας υποκύπτουν τα σημάδια χαλάρωσης και απώλειας όγκου του δέρματος. Η διάρκεια της συνεδρίας είναι 45-50 λεπτά, ενώ η επαναληψιμότητα της ορίζεται στις 15 ημέρες.

Τα βήματα της θεραπείας

Bήμα 1: Καθαρισμός

Καθαρίζουμε πρόσωπο και λαιμό με Elements Sensitive Cleansing Gel.

Bήμα 2: Χημική Απολέπιση

Για αύξηση του τελικού αποτελέσματος η Juliette Armand προτείνει τη χρήση το χημικού peeling Mandelic Acid 40% της σειράς Ameson Mesopeel.Πριν την εφαρμογή του έρχεται η χρήση της Pro-Peel Lotion (2ml) σε πρόσωπο και λαιμό που θα μειώσει το pH του δέρματος και θα το προετοιμάσει για τη χημική απολέπιση που θα ακολουθήσει. Τέλος, κλείνουμε με την Post Peel Lotion.

Bήμα 3: Μεσοθεραπεία

Εφαρμογή της θεραπείας με τα επαγγελματικά προϊόντα της Ameson Mesotech (Mesotech Exo Fusion Powder +Hyal 2% για τις 2 πρώτες συνεδρίες και Mesotech Exo Fusion Powder +PDRN 2% για τις επόμενες 4.

Βήμα 4: Καταπράυνση / Ενυδάτωση

Εφαρμογή της Ameson Bio-Cellulose Mask για άμεση αίσθηση δροσιάς και εφαρμογή Ameson Calming Bliss (2ml) για άμεση ανακούφιση και ενυδάτωση.

Βήμα 5: Αντηλιακή προστασία

Εφαρμόζουμε το Face Mineral Fluid SPF 50 από τη σειρά Sunfilm σε πρόσωπο και λαιμό

Προϊόντα για ενίσχυση των αποτελεσμάτων στο σπίτι

Μετά τη θεραπεία, εφαρμόζουμε ένα skincare πρωτόκολλο και στο σπίτι για ενίσχυση των αποτελεσμάτων.



Ameson Calming Bliss πρωί και βράδυ για 3 μέρες.











Ameson Exo Fusion Serum, ορός αναζωογόνησης της επιδερμίδας με 2 τύπους εξωσωμάτων.

Εφαρμογή κάθε βράδυ.









Ameson Hydra Plumping Serum, Ορός αναπλήρωσης των αποθεμάτων νερού του δέρματος με συνδυασμό 4 τύπων υαλουρονικού οξέος. Εφαρμογή κάθε πρωί.









Ameson Cera Shield Serum, ορός ενδυνάμωσης και προστασίας του επιδερμικού φραγμού με συνδυασμό 5 τύπων Ceramides. Εφαρμογή κάθε πρωί.









Ameson PDRN Rejuvenation Cream, κρέμα αναζωογόνησης της επιδερμίδας του προσώπου με το πολυνουκλεοτίδιο PDRN, εφαρμογή πρωί και βράδυ.









Sunfilm Face Mineral Fluid Tinted SPF 50, αντηλιακό με χρώμα, κάθε πρωί.







Δείτε το video με την εφαρμογή της θεραπείας:





