3 καινοτόμοι οροί προσώπου με αποτέλεσμα μεσοθεραπείας στο πρόσωπο

Για μια πιο λεία και αναζωογονημένη επιδερμίδα χωρίς να χρειαστεί να περάσεις ώρες στο δερματολόγο ή την αισθητικό

Η μεσοθεραπεία είναι μία από τις πιο δημοφιλείς ενέσιμες θεραπείες, καθώς στοχεύει στην αναζωογόνηση της επιδερμίδας σε βάθος, μέσω μικροενέσεων δραστικών συστατικών όπως το υαλουρονικό οξύ, οι βιταμίνες, τα αμινοξέα και τα πεπτίδια. Στόχος της είναι να βελτιώσει την υφή, τη λάμψη, τη σφριγηλότητα και την ενυδάτωση του δέρματος, προσφέροντας ένα πιο «γεμάτο», ξεκούραστο και φρέσκο αποτέλεσμα. Αν δεν είσαι όμως ακόμα έτοιμη για ενέσεις, υπάρχουν κάποιοι οροί προσώπου που μπορούν να χαρίσουν παρόμοια αποτελέσματα από την άνεση του σπιτιού σου.

Οι καλύτεροι οροί με αποτέλεσμα μεσοθεραπείας έχουν σχεδιαστεί για να μιμούνται τη δράση της επαγγελματικής θεραπείας, αξιοποιώντας προηγμένες συνθέσεις υψηλής συγκέντρωσης. Συνήθως περιέχουν υαλουρονικό οξύ πολλαπλού μοριακού βάρους για ενυδάτωση σε διαφορετικά επίπεδα, πεπτίδια που διεγείρουν το κολλαγόνο, νουκλεοτίδια, βιταμίνες και ενισχυτικά λάμψης που ανανεώνουν ορατά την επιδερμίδα. Με συστηματική χρήση, μπορούν να κάνουν την επιδερμίδα να δείχνει πιο λεία, σφριγηλή και ενυδατωμένη, μειώνοντας τα σημάδια κούρασης και τις λεπτές γραμμές. Ιδού εκείνοι που αξίζει να δοκιμάσεις:

Οι καλύτεροι οροί προσώπου που χαρίζουν αποτέλεσμα μεσοθεραπείας

Ameson PDRN Rejuvenation Serum, Juliette Armand-Απόκτησέ τον εδώ

Ενισχυμένος με πεπτίδια, βιταμίνες, υαλουρονικό οξύ και το πολυνουκλεοτίδιο PDRN αυτός ο ορός αναζωογόνησης ενισχύει την ελαστικότητα της επιδερμίδας και βελτιώνει την υφή και τον χρωματικό της τόνο.

NCEF Revitalize Serum, Filorga-Απόκτησέ τον εδώ

Εμπνευσμένη από ενέσεις αναζωογόνησης, αυτή η σύνθεση ενεργοποιεί την κυτταρική δραστηριότητα, αυξάνει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης και ενισχύει τον προστατευτικό φραγμό της επιδερμίδας. Αυτός ο συνδυασμός ισχυρών επανορθωτικών δράσεων λειαίνει, βελτιώνει την ελαστικότητα και τη συνολική της λάμψη της επιδερμίδας.

Vitamin Enriched Smoothing Serum, Bobbi Brown-Απόκτησέ τον εδώ

Εμπλουτισμένος με 10 ισχυρά συστατικά περιποίησης, αυτός ο ορός προσφέρει ανάπλαση και μακρά ενυδάτωση για φυσική λάμψη, ενώ παράλληλα βοηθά στη σφριγηλότητα της επιδερμίδας και στην καλή εφαρμογή του μακιγιάζ.

